Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Η Black Friday επέστρεψε δυναμικά και μαζί της έφερε τη χαρά! Από smartphones και tablets μέχρι wearables, τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές, η Samsung Electronics Greece μετατρέπει τον Νοέμβριο σε μια γιορτή τεχνολογίας, με εκπληκτικές προσφορές που αξίζει να δεις. Βέβαια, σαν να μην έφτανε αυτό, η Samsung Electronics Greece σε επιβραβεύει, αφού με αγορές άνω των 700€, παίρνεις δώρο ένα Ασύρματο Battery Pack 10.000mAh[1], για full ενέργεια!

Για όσους αγαπούν την καινοτομία: Smartphones σε εντυπωσιακές τιμές

Πρώτα από όλα, αν έχεις βάλει στο μάτι ένα νέο κινητό, η στιγμή να το αποκτήσεις είναι τώρα, καθώς οι ευκαιρίες στο Samsung.com/gr είναι WOW. Το Galaxy S25 Ultra έχει εντυπωσιακές επιδόσεις με 23% έκπτωση. Παράλληλα, το Galaxy Z Flip7 με το ιδιαίτερο design που κλείνει… εντυπωσιάζει, ενώ η έκπτωση 28% το καθιστά πλέον άκρως δελεαστικό. Φυσικά, οι προσιτές σειρές της Samsung, όπως τα Galaxy A, αποτελούν μια αξιόπιστη επιλογή.

Για δουλειά, δημιουργία και διασκέδαση

Αν πάλι, προτιμάς να επενδύσεις σε κάτι διαφορετικό φέτος, τα Galaxy Tab S10 Lite θα σε ενθουσιάσουν γιατί ενσωματώνουν ισχυρό επεξεργαστή, κομψό design και μεγάλη οθόνη, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στη δημιουργικότητα και τη χαλάρωση. Αυτή τη Black Friday, μπορείς να τα αποκτήσεις από 398.99 ευρώ μόλις στα 319.00 ευρώ.

Για όσους δε μένουν … offline: Wearables σε τιμές που σου… πάνε

Φυσικά, ένας γνήσιος tech lover δε μπορεί να μην εντυπωσιαστεί με τα έξυπνα wearables της Samsung. Φερειπείν, τα Galaxy Buds3 Pro προσφέρουν κορυφαίο ήχο και άνεση και μάλιστα τώρα είναι διαθέσιμα με 25% έκπτωση, στην τιμή των 149,90 ευρώ. Επιπλέον, το Galaxy Watch Ultra (2025) είναι ο ανθεκτικός[2] Samsung σύμμαχος ευεξίας με λειτουργίες που σε βοηθούν να παρακολουθείς την φυσική σου κατάσταση. Μάλιστα, όταν μπορείς να το αποκτήσεις με 29% έκπτωση, το καθιστά μια από εξαιρετική ευκαιρία! Ειδικά, για όσους αγαπούν την κίνηση και θέλουν κάθε μέρα να μετράει.

Για το σπίτι που τα θέλει όλα: Εκπτώσεις σε οικιακές συσκευές

Εννοείται πως η Samsung Electronics Hellas δεν σταματά εδώ, προσφέρει ευκαιρίες και σε οικιακές συσκευές. Όπως για παράδειγμα, την Samsung 65″ LS03F The Frame Pro 4K TV που συνδυάζει τέχνη και τεχνολογία, μετατρέποντας το σαλόνι σε γκαλερί, στην εκπληκτική τιμή των 1,399.00€ από 1,899.00€. Ακόμα, το Soundbar Q-Series HW-Q990F με subwoofer, στα 999€ από 1.199€, μεταφέρει με καταπληκτικό ήχο 11.1.4 καναλιών την ατμόσφαιρα του κινηματογράφου, στην άνεση του σπιτιού. Και δεν σταματά εδώ… για όλους όσοι εργάζονται από το σπίτι ή προτιμούν desktop… καταστάσεις, το Smart Monitor M8 είναι η κατάλληλη επιλογή για multitasking.

Και φυσικά, η Black Friday επεκτείνεται και στις Οικιακές Συσκευές:

το Πλυντήριο WW11DB7B94GBU4 11kg με SmartThings Energy μπορείς να το αποκτήσεις από 769€ σε μόλις 599€.

Αντίστοιχα, το 9kg Στεγνωτήριο DV90DB7845GBU4 με ενεργειακή απόδοση κλάσης A, μπορείς να το βρεις από 1.319€ σε 699€.

Ακόμα, το εντυπωσιακό Bespoke AI Ψυγείο 654L AI Home RM90F67CECEF είναι διαθέσιμο με 15% έκπτωση.

Τέλος, το MW3500K Grill MWO με Γρήγορη Απόψυξη, 23L, έχει 40% έκπτωση, από 166,00€ σε 99,00€!

Η φετινή Black Friday είναι η στιγμή να φέρεις την καινοτομία στο σπίτι σου, με προϊόντα από την Samsung Electronics Hellas.

Samsung.com.gr προνόμια:

Samsung Rewards: Eπιστροφή σε Samsung rewards πόντους, για αγορές μέσω Samsung.com/gr , περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/rewards/

Samsung Protect: Δυνατότητα αγοράς ασφαλιστικής κάλυψη προστασίας συσκευής & επέκταση εγγύησης, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/samsung-protect/

Δωρεάν Standard Παράδοση: για κινητές συσκευές, τηλεοράσεις, projectors, συσκευές ήχου, αξεσουάρ, οθόνες υπολογιστή.: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/paradoseis/

Έως 36 άτοκες δόσεις: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/pliromi-me-doseis/ με πιστωτική κάρτα ή 3 άτοκες δόσεις μέσω Klarna με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/tropoi-pliromis/klarna/

Εγγύηση και επισκευές: Τα προϊόντα Samsung συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/egguisi-episkeues/

Δυνατότητα αγοράς υπηρεσίας εγκατάστασης: για τηλεοράσεις και οικιακές συσκευές, περισσότερες πληροφορίες: https://www.samsung.com/gr/shop-faq/ipiresies-egatastasis/

Ανακάλυψε όλες τις προσφορές εδώ: https://www.samsung.com/gr/offer/black-friday/

[1] Ισχύει για αγορές από το Samsung.com/gr έως 01/12/2025 με κωδικό δώρου EB-U2510XUEGEU , ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η προσφορά δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα Samsung για επιχειρήσεις.

[2] Το Galaxy Watch Ultra έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο MIL-STD-810H: Υψηλή/Χαμηλή θερμοκρασία, Υψόμετρο, Υγρασία, Βύθιση, Ομίχλη άλατος, Σκόνη, Κραδασμοί, Πτώση κ.λπ. Το MIL-STD-810H είναι μια τυποποιημένη μορφή δοκιμών που σχεδιάστηκε από τον US Military για την ακριβή αξιολόγηση των περιορισμών της συσκευής. Η χρήση σε πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή. Ακραίες συνθήκες δεν είναι εγγυημένες.