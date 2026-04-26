Μια δροσερή, χορταστική και πολύ εύκολη συνταγή που συνδυάζει το ζουμερό κοτόπουλο με τα ρεβίθια, τα φρέσκα μυρωδικά και τη λεμονάτη γεύση. Είναι ιδανική για ελαφρύ μεσημεριανό ή βραδινό, αλλά και για τάπερ την επόμενη μέρα.

Υλικά

2 στήθη κοτόπουλου, περίπου 350 γρ., χωρίς κόκαλο και πέτσα

1 κ.σ. ελαιόλαδο ή λάδι κραμβέλαιο

1 κονσέρβα ρεβίθια, 400 γρ.

1 ακέρωτο λεμόνι, το ξύσμα και ο χυμός του

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, πλυμένα, καθαρισμένα και ψιλοκομμένα

10 ντοματίνια, κομμένα στα τέσσερα

1/4 αγγούρι, περίπου 100 γρ., κομμένο σε μικρούς κύβους

10 γρ. φύλλα φρέσκιας μέντας, ψιλοκομμένα

10 γρ. φύλλα φρέσκου μαϊντανού, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. μαγιονέζα

2 μικρές χούφτες ανάμεικτα φύλλα σαλάτας

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Αρχικά, αλατοπιπερώνεις καλά τα στήθη κοτόπουλου και από τις δύο πλευρές. Ζεσταίνεις ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά, ρίχνεις το λάδι και ψήνεις το κοτόπουλο για 6 με 8 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να ψηθεί σωστά στο εσωτερικό του. Στη συνέχεια, το μεταφέρεις σε ένα πιάτο, ώστε να ξεκουραστεί για λίγα λεπτά και να κρυώσει ελαφρώς.

Παράλληλα, στραγγίζεις τα ρεβίθια σε ένα σουρωτήρι, τα ξεπλένεις ελαφρά και τα αφήνεις να στεγνώσουν καλά. Τα ρίχνεις σε ένα μεγάλο μπολ και προσθέτεις το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού.

Έπειτα, βάζεις στο μπολ τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα ντοματίνια, το αγγούρι, τη μέντα, τον μαϊντανό και τη μαγιονέζα. Αλατοπιπερώνεις και ανακατεύεις πολύ καλά, ώστε να δέσουν όλα τα υλικά μεταξύ τους.

Κόβεις το κοτόπουλο σε μπουκιές και το προσθέτεις στο μπολ μαζί με τα φύλλα σαλάτας. Ανακατεύεις ξανά απαλά και σερβίρεις αμέσως.

Μικρό tip

Αν θέλεις, μπορείς να αφήσεις τη σαλάτα για λίγα λεπτά στο ψυγείο πριν τη σερβίρεις, ώστε να γίνει ακόμη πιο δροσερή και απολαυστική.

Καλή απόλαυση!