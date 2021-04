Έφτασε η εβδομαδιαία ενημέρωσή σας σχετικά με τα νέα προϊόντα ομορφιάς! Για να γνωρίζετε πάντα τι νέο «παίζει» στην αγορά. Βρήκαμε μερικά από τα καλύτερα νέα προϊόντα, μερικά εκ των οποίων είναι και από τα αγαπημένα σας brands. Ένα φυσικό αποσμητικό, ένα θαυματουργό καθαριστικό προσώπου, ένα επαναστατικό foundation και μεθυστικά αρώματα τράβηξαν την προσοχή μας αυτήν την εβδομάδα.

Τα αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς αυτής της εβδομάδας

Τέλος στα χημικά – Το πρώτο φυσικό αποσμητικό της Caudalie είναι εδώ

Το δέρμα στην περιοχή της μασχάλης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και μπορεί εύκολα να απορροφήσει ορισμένα συστατικά που περιέχονται στα αποσμητικά και ενδεχομένως να είναι επιβλαβή για τον οργανισμό. Γιατί να το επιβαρύνουμε με χημικά, όταν υπάρχουν πλέον φυσικά αποσμητικά; Η Caudalie, δημιουργεί το Vinofresh μετά από 20ετή έρευνα, το πρώτο της φυσικό αποσμητικό! Δρα αποτελεσματικά και προσφέρει 24ωρη προστασία ενώ είναι για κάθε τύπο επιδερμίδας & μάλιστα με unisex προτεινόμενη χρήση (μπορεί να το δανειστεί και το αγόρι σου, όταν κοιμάται σπίτι σου). Το Vinofresh stick είναι δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες!

Το νέο θαυματουργό αποσμητικό αποτελείται από 98% φυσικά συστατικά και είναι και πιστοποιημένα vegan. Το Vinofresh περιέχει συστατικά που δρουν

συνδυαστικά με σκοπό να προσφέρουν άνεση και αποτελεσματικότητα. Ανάμεσά τους το νερό από βιολογικό σταφύλι γνωστό για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες, που χάρη στην προβιοτική του δράση συμβάλλει στη διατήρηση της φυσικής χλωρίδας του δέρματος στην περιοχή της μασχάλης, καθώς και βιολογικό ευκάλυπτο, που βοηθά στη μείωση των βακτηρίων που είναι υπεύθυνα για την κακοσμία.

Τέλος, επειδή ξέρουμε πόσο σε απασχολεί, δεν αφήνει σημάδια στα ρούχα χάρη στην μη λιπαρή υφή του.

CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser: Η κρέμα που μεταμορφώνεται σε αφρό για τον τέλειο καθαρισμό του προσώπου

Έχοντας αναπτυχθεί σε συνεργασία με δερματολόγους, το CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser είναι μια κρέμα που μεταμορφώνεται σε πλούσιο αφρό προσφέροντας αποτελεσματικό καθαρισμό και απομακρύνοντας το μακιγιάζ, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει την επιδερμίδα χωρίς να διαταράσσει τον προστατευτικό φραγμό.

Η αποτελεσματικότητα του CeraVe Hydrating Cream-to-Foam Cleanser οφείλεται στα 3 σημαντικά Ceramids που περιέχει, τα οποία συμβάλλουν στην αποκατάσταση του επιδερμιδικού φραγμού. Ακόμη, χάρη στην τεχνολογία MVE διαθέτει σύστημα σταδιακής απελευθέρωσης των συστατικών, για ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ακόμη, στην σύστασή της υπάρχουν και πολύτιμα αμινοξέα καθώς και το υαλουρονικό οξύ, τα οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση του Φυσικού Ενυδατικού Παράγοντα για λεία και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Για να απομακρύνεται τους ρύπους, τη λιπαρότητα και το μακιγιάζ (ακόμη και το μακράς διάρκειας) ο μακιγιάζ μακράς διάρκειας κάντε μασάζ με τη σύνθεση σε βρεγμένο δέρμα. Έπειτα, ξεβγάλτε καλά. Η σύνθεσή του είναι χωρίς άρωμα, δεν προκαλεί ατέλειες, απαλό στο δέρμα και με ισορροπημένο pH. Κατάλληλο για κανονικό έως ξηρό δέρμα.

Far Away Royale: το νέο άρωμα της Avon είναι εμπνευσμένο από το μεγαλειώδες και όμορφο ταξίδι της ζωής

Η εταιρεία ομορφιάς που στηρίζει τις γυναίκες εδώ και 135 χρόνια, μας καλεί να ανακαλύψουμε κάτι νέο που γιορτάζει μαζί μας την ίδια τη ζωή. Φυσικά, το μυαλό σας θα πήγε στην Avon, η οποία προσθέστε στην εμβληματική σειρά ‘Far Away’, το νέο άρωμα Far Away Royale.

Εμπνευσμένο από το μεγαλειώδες και όμορφο ταξίδι της ζωής που κάθε γυναίκα το ζει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια χωρίς να βάζει όρια στα όνειρά της. Ένα λουλουδάτο, ξυλώδες άρωμα με ιδιαίτερες νότες από έλαιο κόλιανδρου, μια ιδέα από μαγευτικό γιασεμί absolute και αισθησιακούς κόκκους βανίλιας.

Καταλαμβάνοντας τις καρδιές, το μυαλό και τα όνειρα εκατομμυρίων γυναικών για περισσότερο από 20 χρόνια, η σειρά Far Away διευρύνει τα όρια του glamour με αυτό το eau de parfum, που χαρίζει στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσουν το όνειρο της απόλυτης θηλυκότητας, χωρίς περιορισμό.

Ένα Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation για κάθε επιδερμίδα!

Το Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation είναι το προϊόν που αναζητούσαμε για καθημερινή χρήση. Εφαρμόζεται σαν μία ανάλαφρη, απαλή, κρεμώδης σύνθεση ούτως ώστε να παρέχει μεσαία, προσαρμόσιμη, μακράς διάρκειας κάλυψη, με φυσικό ματ αποτέλεσμα. Είναι ιδανικό για τις ημέρες που θέλουμε ένα πιο φυσικό αλλά αψεγάδιαστο αποτέλεσμα στην όψη της επιδερμίδας μας, και μάλιστα με πολύ εύκολη εφαρμογή.

Ετοιμαστείτε για τελειότητα που διαρκεί όλη μέρα! Η συλλογή διαθέτει αποχρώσεις επιμελημένες από επαγγελματίες και υφές που απευθύνονται σε κάθε τόνο επιδερμίδας (με 42 ξεχωριστές αποχρώσεις), σε κάθε τρόπο ζωής, σε κάθε κλίμα… και σε κάθε πτυχή του εαυτού μας.

Μάλιστα, η η Senior National Artist της M·A·C, Fatima Thomas, αναφέρει ότι: «Ως μία εν ενεργεία make up artist, βασίζομαι στη συλλογή του Studio Fix για τα πάντα! Στόχος μου είναι να δημιουργήσω όμορφες επιδερμίδες».

Μην ξεχνάς ότι το Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation και προσφέρει κάλυψη που διαρκεί 12 ώρες, χωρίς να αλλοιώνεται το χρώμα και παρέχει άμεση και διαρκή ενυδάτωση, έχει ελαφριά σύνθεση που εξομαλύνει τις λεπτές γραμμές και είναι ανθεκτικό στον ιδρώτα και την υγρασία. Ταυτόχρονα, δεν προκαλεί ακμή, κάτι που μας απασχολεί πολύ τελευταία με το φαινόμενο maskne.

Η οικογένεια Studio Fix μεγάλωσε! Βρες την τέλεια απόχρωση για σένα τώρα!

Είσαι ΠΟΛΥ καλό κορίτσι; Αυτό είναι το άρωμά σου

Το άρωμα Good Girl της Carolina Herrera μας έχει συντροφεύσει σε μερικές από τις όμορφες στιγμές μας, από το 2016 που πρώτο – λανσαρίστηκε. Ωστόσο, οι αναμνήσεις μας θα έχουν πλέον διαφορετική ‘μυρωδιά’, αφού η σειρά εμπλουτίζεται με το VERY Good Girl.

Με τον αναπάντεχο συνδυασμό Τριαντάφυλλου και Βετιβέρ αυτό το νέο γυναικείο άρωμα είναι τόσο εκλεπτυσμένο όσο και αισθησιακό. Είναι αδύνατο να μιλήσουμε για το Good Girl χωρίς αναφορά στο απίστευτα ψηλό στιλέτο μπουκάλι, το οποίο τώρα αποκτά ένα μοναδικό φινίρισμα με ένα λακαρισμένο κόκκινο χρώμα εσωτερικά.

Το Very Good Girl είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένα καταστήματα καλλυντικών από αρχές Απριλίου.

‘It feels very good to be bad’.

Orphéon eau de parfum: Πολλά παραπάνω από ένα άρωμα

Έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες αρωμάτων τελευταία αλλά σίγουρα ανάμεσα σε αυτά που τράβηξαν αμέσως την προσοχή μας είναι το Orphéon της diptyque.

Η νέα αρωματική δημιουργία του Οίκου diptyque μας μεταφέρει στη γειτονιά Saint–Germain το 1960, όπου «χτυπούσε» η καρδιά της καλλιτεχνικής και πνευματικής νυχτερινής ζωής της πόλης. Το Orphéon ήταν ένα από εκείνα τα γεμάτα ενέργεια μπαρ, ένα μέρος δημιουργικών συναντήσεων, όπου οι ιδρυτές της diptyque μπορούσαν χαλαρώσουν υπό τον ήχο της jazz μουσικής, συνομιλώντας με φίλους.

Το νέο Orphéon eau de parfum είναι το οσφρητικό σκίτσο αυτού του αξέχαστου μέρους. Θα το τολμήσεις;