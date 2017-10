H απόλυτη τάση για το φετινό φθινόπωρο είναι το military look

H απόλυτη τάση για το φετινό φθινόπωρο είναι το military look

Οι μεταβατικές εποχές – Φθινόπωρο και Άνοιξη- μπορούν να αποτελούν στιλιστικό πρόβλημα ή ευκαιρία να υιοθετήσουμε αγαπημένα, διαχρονικά looks. Ένα από αυτό είναι και το military look. Cargo pants, χακί τζάκετ και πουκάμισα και το print της παραλλαγής αποτελούν κυρίαρχα στοιχεία αυτού του look.

Το military look αποτελεί την ευέλικτη και στιλάτη λύση για τα καθημερινά looks του φθινοπώρου αφού μπορούμε να το ενσωματώσουμε στο στυλ μας με τους ακόλουθους τρόπους:

Χακί τζάκετ + Μίνι φόρεμα + Ankle Boots

Στρατιωτικό τζάκετ + Σορτς

Στρατιωτικό τζάκετ + Μαύρο παντελόνι (skinny ή σε αντρική γραμμή)

Τα cargo pants μπορούν να συνδυαστούν με λευκό t-shirt και flat παπούτσια μέχρι και με μπλέιζερ και ψηλοτάκουνα για ένα εναλλακτικό office look

Το military look δεν είναι αυστηρά casual, τολμήστε να το συνδυάσετε και με πιο θηλυκά κομμάτια όπως καλοκαιρινά δαντελένια φορέματα και lingerie τοπ