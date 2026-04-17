Ανοίγεις το Instagram και βλέπεις παντού πολύχρωμα βαζάκια, βιταμίνες για κάθε ώρα της ημέρας και influencers που υπόσχονται ότι με μια κάψουλα θα γίνεις άλλος άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο τρέξιμο της δουλειάς και το άγχος που δεν σταματά ποτέ, η ιδέα ενός συμπληρώματος που τα διορθώνει όλα μοιάζει με το τέλειο σενάριο. Ποιος δεν θα ήθελε μια γρήγορη λύση για να νιώθει γεμάτος ενέργεια χωρίς να προσπαθήσει πολύ;

Τι λέει η λογική και η επιστήμη

Ας δούμε όμως τα πράγματα λίγο πιο ρεαλιστικά. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο να παίρνει όσα χρειάζεται από το φαγητό και όχι από το εργαστήριο. Όταν τρώμε ένα φρούτο ή ένα καλό γεύμα, οι βιταμίνες μπαίνουν στον οργανισμό μας με έναν φυσικό τρόπο που καμία κάψουλα δεν μπορεί να μιμηθεί απόλυτα. Η επιστήμη μας προειδοποιεί ότι το να καταπίνουμε ταμπλέτες χωρίς λόγο δεν είναι απλώς περιττό, αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει και κουραστικό για το σύστημά μας. Το ότι κάτι κυκλοφορεί ελεύθερα στην αγορά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το προσθέσουμε οπωσδήποτε στη ρουτίνα μας.

Πότε έχουν πραγματικό νόημα

Φυσικά, δεν είναι όλα τα συμπληρώματα άχρηστα. Υπάρχουν φορές που όντως χρειαζόμαστε μια μικρή βοήθεια. Αν οι εξετάσεις δείξουν ότι η βιταμίνη D είναι στα τάρταρα ή αν ο γιατρός προτείνει μαγνήσιο για τη χαλάρωση του οργανισμού, τότε ναι, αυτά τα σκευάσματα κάνουν δουλειά. Το μυστικό όμως είναι να ακούμε τις δικές μας ανάγκες και όχι τι κάνει ο διπλανός μας ή τι είναι στη μόδα φέτος. Η επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση το τι λείπει πραγματικά από εμάς και όχι επειδή είδαμε ένα ωραίο βίντεο στο κινητό.

Η ουσία κρύβεται αλλού

Στο τέλος της ημέρας, κανένα συμπλήρωμα δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση αν δεν κοιμόμαστε αρκετά ή αν τρώμε συνέχεια πρόχειρα. Η πραγματική ευεξία δεν αγοράζεται σε κουτάκι. Είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το στρες μας, η κίνηση που βάζουμε στη ζωή μας και οι στιγμές που αφιερώνουμε για να ξεκουραστούμε πραγματικά. Ας μην περιμένουμε θαύματα από τις βιταμίνες και ας αρχίσουμε να φροντίζουμε τον εαυτό μας με απλά, καθημερινά πράγματα. Η υγεία μας θέλει ουσία και όχι μόνο ωραίο περιτύλιγμα.