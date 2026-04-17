Αν έχεις περάσει έστω και λίγο χρόνο στο TikTok ή σε forums που απευθύνονται κυρίως σε νεότερες ηλικίες, είναι πολύ πιθανό να έχεις πέσει πάνω στον όρο looksmaxxing. Με μια πρώτη ματιά, ακούγεται σχεδόν αθώος. Ποιος δεν θέλει να δείχνει καλύτερα, να φροντίζει τον εαυτό του, να νιώθει πιο άνετα με την εικόνα του; Κι όμως, πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται κάτι πιο σύνθετο και, σε αρκετές περιπτώσεις, αρκετά σκοτεινό.

Από το skincare στην υπερβολή

Η βασική ιδέα του looksmaxxing είναι απλή. Να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να βελτιώσεις την εμφάνισή σου στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Αυτό μπορεί να σημαίνει καλύτερη περιποίηση, γυμναστική, αλλαγές στο στυλ ή στη διατροφή. Μέχρι εδώ, δεν υπάρχει τίποτα προβληματικό.

Το θέμα είναι ότι το trend δεν σταματά εκεί. Σε πολλές περιπτώσεις, περνά σε πιο ακραίες πρακτικές. Από εξαντλητικές ρουτίνες και αυστηρούς κανόνες μέχρι επεμβάσεις ή “πειράματα” που υπόσχονται αλλαγές στο πρόσωπο και το σώμα. Και κάπου εκεί, η φροντίδα μετατρέπεται σε εμμονή.

Η παγίδα της “τέλειας” εικόνας

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο δεν είναι τόσο οι ίδιες οι πρακτικές, αλλά η φιλοσοφία που τις συνοδεύει. Το looksmaxxing βασίζεται στην ιδέα ότι η αξία σου συνδέεται άμεσα με το πόσο ελκυστικός θεωρείσαι. Ότι αν “δουλέψεις” αρκετά την εμφάνισή σου, θα αποκτήσεις περισσότερη αποδοχή, επιτυχία, ίσως και ευτυχία.

Αυτή η λογική, όμως, δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο. Γιατί τα πρότυπα ομορφιάς που προωθούνται είναι συχνά μη ρεαλιστικά και δύσκολα επιτεύξιμα. Και όσο κάποιος προσπαθεί να τα φτάσει, τόσο περισσότερο νιώθει ότι δεν είναι αρκετός.

Πίεση, σύγκριση και ψυχική φθορά

Δεν είναι τυχαίο που ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την εξάπλωση του φαινομένου. Το looksmaxxing καλλιεργεί έντονη σύγκριση, ανασφάλεια και πίεση. Ειδικά σε νεαρές ηλικίες, όπου η εικόνα του εαυτού δεν έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, η επίδραση μπορεί να είναι καθοριστική.

Και το πιο ειρωνικό είναι ότι, ενώ ξεκινά ως μια προσπάθεια “βελτίωσης”, καταλήγει συχνά να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Να ρίχνει την αυτοεκτίμηση αντί να την ενισχύει.

Τελικά, πού είναι το όριο;

Η φροντίδα του εαυτού δεν είναι πρόβλημα. Το να θέλεις να νιώθεις όμορφα με την εικόνα σου είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το ζήτημα είναι το σημείο στο οποίο αυτή η επιθυμία παύει να είναι επιλογή και γίνεται ανάγκη ή, ακόμη χειρότερα, εμμονή.

Ίσως, τελικά, το πιο ουσιαστικό “maxxing” να μην έχει να κάνει με το πώς φαίνεσαι, αλλά με το πώς νιώθεις. Και αυτό δεν διορθώνεται με φίλτρα, κανόνες ή ακραίες πρακτικές. Χρειάζεται κάτι πολύ πιο δύσκολο και πολύ πιο αληθινό. Να αποδεχτείς ότι δεν χρειάζεται να φτάσεις την τελειότητα για να αξίζεις.