Υπάρχουν στιγμές μέσα στην ημέρα σου που θες κάτι περισσότερο από μια απλή ρουτίνα περιποίησης, θες μια μικρή πολυτέλεια που να σε κάνει να χαμογελάς και να σε ξεκουράζει. Είτε είναι το πρώτο πλύσιμο χεριών το πρωί είτε το χαλαρωτικό ντους μετά από μια κουραστική μέρα, αυτές οι στιγμές μπορούν να γίνουν το δικό σου μικρό τελετουργικό ευεξίας. Για αυτό βέβαια υπάρχει η SEPTONA Dermasoft, για να σου θυμίσει ότι η φροντίδα μπορεί να μετατραπεί σε αληθινή απόλαυση.

Καθαριότητα και φροντίδα μαζί

Αρχικά, η σειρά SEPTONA Dermasoft Hand Wash έρχεται να σου αλλάξει τον τρόπο που βλέπεις την καθημερινή υγιεινή. Με 93% συστατικά φυσικής προέλευσης και σύνθεση που σέβεται το μικροβίωμα της επιδερμίδας, σου χαρίζει βαθύ καθαρισμό χωρίς να χάνεις την ενυδάτωση. Και οι αρωματικές επιλογές; Από την τρυφερότητα του Cotton & Milk Protein μέχρι τη θρεπτική αγκαλιά του Organic Honey & Ginger, θα βρεις εκείνη που ταιριάζει καλύτερα στη διάθεσή σου.

Το ντους αλλιώς

Επίσης, το μπάνιο είναι η στιγμή που πραγματικά επαναφορτίζεις τις μπαταρίες σου. Έτσι, με τα SEPTONA Dermasoft Body Wash, εμπλουτισμένα με πρεβιοτικά και 92% φυσικά συστατικά, κάθε σταγόνα είναι σαν να χαρίζει στην επιδερμίδα σου φροντίδα από μέσα προς τα έξω. Ταυτόχρονα, το Exotic Coconut & Mango θα σε ταξιδέψει σε καλοκαιρινές εξωτικές εικόνες, ενώ το Velvet Peach & Freesia σαγηνεύει με τη δροσιά και την απαλότητά του.

Αξίζεις την φροντίδα

Εννοείται ότι δεν μιλάμε απλώς για σαπούνια και αφρόλουτρα, αλλά για προϊόντα που σέβονται το δέρμα σου, διατηρούν την ισορροπία του pH και φροντίζουν τη φυσική χλωρίδα του. Είναι σαν να κάνεις ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου κάθε φορά που πλένεις τα χέρια ή απολαμβάνεις το μπάνιο σου. Κι επειδή η SEPTONA είναι μια ελληνική οικογενειακή εταιρεία με παρουσία σε πάνω από 70 χώρες, ξέρεις ότι πίσω από αυτά τα προϊόντα κρύβεται γνώση, εμπειρία και μεράκι.

Εν ολίγοις, την επόμενη φορά που θα θελήσεις να μετατρέψεις τη ρουτίνα σου σε κάτι πιο ξεχωριστό, δώσε μια ευκαιρία στη σειρά SEPTONA Dermasoft. Εξάλλου, η φροντίδα δεν είναι μόνο θέμα καθαριότητας, αλλά κυρίως θέμα διάθεσης, αυτοπεποίθησης και μικρών καθημερινών απολαύσεων.