Δεν είναι τέλειο που το καλοκαίρι μαυρίζουμε και έχουμε αυτό το ηλιοκαμένο λουκ; Για να το πετύχουμε δεν χρειάζεται να καθόμαστε για ώρες κάτω από τον ήλιο με τις βλαβερές για την επιδερμίδα μας επιπτώσεις, μα we can fake it με make-up. Παρακάτω θα διαβάσεις μερικά make-up tips και το tutorial μας για να δείχνεις ηλιοκαμένη με μερικά μόνο βήματα και προιόντα.

Τι περιμένεις; Φόρεσε τα φλουό σου χρώματα και ανέδειξε το μαύρισμά σου. Εμείς, χρησιμοποιήσαμε τα αγαπημένα Catrice Cosmetics και την νέα σειρά για τον Ιούλιο – Αύγουστο του 2020, Sunsclusive, που έχει ό,τι χρειαζόμαστε για το τέλειο ηλιοκαμένο λουκ:

1.Προετοιμασία Επιδερμίδας

Πριν ξεκινήσουμε το μακιγιάζ μας είναι πολύ σημαντικό να έχουμε προετοιμάσει καταλλήλως την επιδερμίδα μας. Για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, το νέο Pore Minimizing Primer είναι το ιδανικό προϊόν. Έχει υγρή σύσταση που του επιτρέπει να εφαρμόζεται και να απλώνεται ιδιαίτερα εύκολα. Δεν θέλουμε ένα πολύ κολλώδες προϊόν για τους καλοκαιρινούς μήνες μαζί με την απίστευτη ζέστη και την πιθανότητα να ιδρώσουμε. Γι’αυτό προτιμούμε τις πιο λεπτόρευστες συνθέσεις.

Το νέο must προϊόν δεν είναι μόνο αδιάβροχο αλλά αντέχει και στον ιδρώτα. Έτσι, το καλοκαιρινό look είναι βέβαιο ότι θα αντέξει στις υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, το primer έχει soft-focus εφέ που δημιουργεί μια λεία επιδερμίδα.

Το καλύτερο; Έχει SPF 30 που λειτουργεί ως ασπίδα για την επιδερμίδα μας ενώ εκτίθεται στο ήλιο και προσφέρει αποτελεσματική προστασία. Άπλωσε μερικές σταγόνες στο πρόσωπό σου με το σταγονόμετρο και κάνε ελαφρύ μασάζ σε κυκλικές κινήσεις για να το απλώσεις.

2. Αψεγάδιαστη και φυσική βάση

Το καλοκαίρι καλύτερα να αποφεύγουμε τα βαριά full coverage foundation που σε συνδυασμό με την ζέστη και τα υπόλοιπα προϊόντα θα αρχίσει να κάνει γραμμές και να φαίνεται βαρύ στο δέρμα. Προτίμησε βάση με ελαφριά υφή, όπως κάποια ενυδατική με χρώμα. Το TINTED MOISTURIZER SPF20 θα γίνει το μυστικό ομορφιάς σου αυτό το καλοκαίρι γιατί και δένει τέλεια με τα υπόλοιπα προϊόντα χάρη στην ανάλαφρη σύνθεση του και φυσικά, ενυδατώνει την επιδερμίδα! Μην ξεχνάς την ενυδάτωση το καλοκαίρι, είναι πολύ εύκολο να δείξει το δέρμα σου αφυδατωμένο.

Και με δείκτη αντηλιακής προστασίας SPF 20, προσφέρει επίσης προστασία από τις επικίνδυνες ακτίνες UV.

Pro tip: Για να το απλώσεις προτίμησε πινέλο και όχι beauty sponge ώστε να αποφύγεις την απορρόφηση του προϊόντος από το σφουγγάρι.

3. Bronzer για το ηλιοκαμένο λουκ

Και φτάνουμε αισίως στο top βήμα για το απόλυτο ηλιοκαμένο λουκ, το bronzer. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε ματ είτε μπρόνζερ με λάμψη αναλόγως το εφέ που θέλεις να πετύχεις. Αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι το μπρόνζερ σου να απλώνεται σαν βούτυρο, ώστε να σβήνει ομοιόμορφα και να μην αφήνει καφέ στάμπες στα μάγουλά σου.

Εάν βάλεις μπρόνζερ χωρίς βάση ή primer στο πρόσωπό σου να είσαι σίγουρη ότι θα γεμίζεις στάμπες γιατί σταδιακά θα χαλάει το μακιγιάζ σου, καθώς δεν έχει κάπου να «κολλήσει».

Το ματ μπρόνζερ με SPF 20 της Catrice από την Sunsclusive συλλογή της, δημιουργεί μια φυσική και ηλιοκαμένη λάμψη και απλώνεται ιδανικά ώστε να πετύχεις το ντεγκραντέ εφέ χωρίς καφέ στάμπες. Αυτό οφείλεται στην εξαιρετικά λεπτή πουδρένια υφή της, χάρη στην οποία η μπρονζέ πούδρα απλώνεται αβίαστα στο πρόσωπο και το σώμα.

Για το ηλιοκαμένο λουκ, θα είσαι γενναιόδωρη με την χρήση του μπρόνζερ. Ξεκίνησε με μία διαγώνια γραμμή κατά μήκος των μήλων σου, τονίζοντας τα ζυγωματικά σου. Συνέχισε, τοποθετώντας λίγο μπρόνζερ στους κροτάφους, κάτω από το σαγόνι, στις κλειδώσεις των ώμων σου και σε ολόκληρο το σώμα εάν το επιθυμείς.

Pro tip: Βάλε με τα δάχτυλά σου ταμποναριστά λίγο μπρόνζερ αριστερά και δεξιά από την άκρη της μύτης σου για φαίνεται και εκείνη φυσικά ηλιοκαμένη.

Άπλωσε το μπρόνζερ με το κατάλληλο πινέλο, που είναι το FACE & BODY BRUSH της Catrice που επίσης θα βρεις στην σειρά Sunsclusive. Είναι… πολυτάλαντο και πρέπει να βρίσκεται σε κάθε νεσεσέρ. Χάρη στις απαλές τρίχες του, το πινέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στο πρόσωπο όσο και σε κάποιες περιοχές του σώματος. Και φυσικά το Bronzer προσώπου και σώματος αλλά και όλες οι πουδρένιες υφές αναμειγνύονται πολύ εύκολα με αυτό το πινέλο.

4. Ενυδατωμένα χείλη

Πού πας; Το λουκ δεν είναι έτοιμο εάν δεν είναι εντελώς ενυδατωμένα και λαμπερά τα χείλη σου. Έτσι, θα δείχνεις σαν να βγήκες μόλις από το νερό της θάλασσας.

Χρησιμοποίησε το ενυδατικό Lip Balm που φροντίζει τα χείλη, τους δίνει μία φυσική γυαλάδα και την ίδια στιγμή τα προστατεύει από τις επιβλαβείς UV ακτίνες με δείκτη προστασίας SPF 15.

Όλα τα προϊόντα που θα χρειαστείς για το τέλειο ηλιοκαμένο λουκ θα τα βρεις στην νέα limited edition συλλογή της Catrice, Sunsclusive.