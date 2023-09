Η διατήρηση ενός σταθερού βάρους είναι ένας στόχος που προσπαθούμε πολλοί από εμάς και συχνά περιλαμβάνει έναν συνδυασμό τακτικής άσκησης και ισορροπημένης διατροφής. Ανάμεσα στα διάφορα θρεπτικά συστατικά που παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι, η πρωτεΐνη ξεχωρίζει ως πολύτιμος σύμμαχος. Η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο απαραίτητη για την οικοδόμηση και την επιδιόρθωση των ιστών, αλλά παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη διαχείριση του βάρους.

Η πρωτεΐνη βοηθά στη διατήρηση του βάρους μέσω πολλών μηχανισμών. Πρώτον, προάγει ένα αίσθημα πληρότητας και κορεσμού, μειώνοντας τις πιθανότητες υπερκατανάλωσης φαγητού ή εντρύφησης σε ανθυγιεινά σνακ. Δεύτερον, βοηθά στη διατήρηση της άλιπης μυϊκής μάζας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για έναν υγιή μεταβολισμό. Τέλος, η θερμική επίδραση της πρωτεΐνης σημαίνει ότι το σώμα ξοδεύει περισσότερη ενέργεια για την πέψη και τον μεταβολισμό της, βοηθώντας ενδεχομένως στην καύση θερμίδων.

Το HiPRO είναι η νέα γευστική πρόταση στα επιδόρπια και ροφήματα γιαουρτιού με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την εγγύηση ποιότητας Danone, το HiPRO πιστεύοντας στην αξία της σωματικής άσκησης και επικροτώντας κάθε προσπάθεια, μικρή ή μεγάλη, δεσμεύεται να προσφέρει διατροφικές λύσεις που θα μας υποστηρίζουν σε κάθε βήμα και κάθε διαδρομή. Με υψηλής ποιότητας φυσική πρωτεΐνη, 0% λιπαρά και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα (περιέχει φυσικά σάκχαρα), το HiPRO έρχεται να δώσει το απαραίτητο καθημερινό boost πρωτεΐνης με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Το HiPRO κυκλοφορεί σε δυο εναλλακτικές επιλογές, που εξασφαλίζουν κάθε φορά την επιθυμητή ποσότητα πρωτεΐνης:

επιδόρπια γιαουρτιού 160γρ. με 15γρ. πρωτεΐνης ανά κύπελλο σε 4 γεύσεις: μύρτιλο, μπανάνα-φυστικοβούτυρο, στρατσιατέλλα και βανίλια.

ανά κύπελλο σε 4 γεύσεις: μύρτιλο, μπανάνα-φυστικοβούτυρο, στρατσιατέλλα και βανίλια. και ροφήματα γιαουρτιού 300ml με 25γρ. πρωτεΐνης ανά μπουκάλι σε 2 γεύσεις: μάνγκο και φράουλα-βατόμουρο.

Τα νέα ροφήματα γιαουρτιού HiPRO είναι χωρίς λακτόζη, ενώ περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος, η οποία συμβάλλει στην αύξηση και διατήρηση της μυϊκής μάζας, αλλά και όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα για την τόνωσή του. Μπορούν να διατηρηθούν έως και 6 ώρες εκτός ψυγείου, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για κατανάλωση on the go, κάθε στιγμή της ημέρας!

Η νέα σειρά επιδορπίων και ροφημάτων γιαουρτιού HiPRO είναι ιδανική για αθλητές, δρομείς, αλλά και όσους ακολουθούν έναν υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής ή μια διατροφή με υψηλές απαιτήσεις σε πρωτεΐνη. Σε πρακτική συσκευασία, χορταστικά και άκρως γευστικά, μπορούν να καταναλωθούν οποιαδήποτε στιγμή αλλά και πριν ή μετά τη σωματική άσκηση.

Η διατήρηση ενός υγιούς βάρους είναι ένα ταξίδι που απαιτεί προσεκτική προσοχή τόσο στη διατροφή όσο και στην άσκηση. Η πρωτεΐνη, όπως αυτή που βρίσκεται στα επιδόρπια γιαουρτιού και στα ροφήματα HiPRO, μπορεί να είναι ένα πολύτιμο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια. Ενσωματώνοντας επιλογές πλούσιες σε πρωτεΐνες στην καθημερινή σας ρουτίνα, μπορείτε να υποστηρίξετε τους στόχους σας για τη διαχείριση του βάρους, ενώ απολαμβάνετε νόστιμες και χορταστικές λιχουδιές.

Το HiPRO, o σύμμαχός σου στην πρωτεΐνη, θα είναι Επίσημος Υποστηρικτής της μεγαλύτερης δρομικής διοργάνωσης της χώρας – του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, στις 12 Νοεμβρίου 2023, που πραγματοποιείται από τον ΣΕΓΑΣ, χαρίζοντας δύναμη και απόλαυση στους συμμετέχοντες!