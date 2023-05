Στην επιδίωξη του τέλειου καλοκαιρινού μαυρίσματος, πολλά άτομα πιστεύουν λανθασμένα ότι η παραίτηση από το αντηλιακό θα έχει ως αποτέλεσμα ένα βαθύτερο μαύρισμα που διαρκεί. Ωστόσο, αυτή η πεποίθηση είναι εσφαλμένη, καθώς η αλήθεια είναι ότι ένα καλοκαιρινό μαύρισμα μπορεί πραγματικά να ευδοκιμήσει και να βελτιωθεί με τη χρήση αντηλιακού.

Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, το αντηλιακό δεν εμποδίζει το μαύρισμα. Αντιθέτως, δρα ως ασπίδα ενάντια στις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες (UV) που εκπέμπονται από τον ήλιο. Αυτές οι ακτίνες είναι υπεύθυνες για δερματικές βλάβες, πρόωρη γήρανση και αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του δέρματος. Εφαρμόζοντας αντηλιακό με επαρκή αντηλιακό παράγοντα προστασίας (SPF), μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά το δέρμα μας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουμε ένα όμορφο μαύρισμα.

Το αντηλιακό δεν εμποδίζει το μαύρισμα

Η λανθασμένη αντίληψη ότι το αντηλιακό εμποδίζει το μαύρισμα πηγάζει από το γεγονός ότι μειώνει τον κίνδυνο ηλιακού εγκαύματος, το οποίο συχνά θεωρείται εμπόδιο για την απόκτηση μαυρίσματος. Ωστόσο, το ηλιακό έγκαυμα δεν αποτελεί προϋπόθεση για το μαύρισμα, ούτε είναι υγιεινό για το δέρμα μας. Όταν προστατεύουμε το δέρμα μας με αντηλιακό, μας επιτρέπει να αποκτήσουμε σταδιακά ένα ασφαλέστερο και πιο ομοιόμορφο μαύρισμα με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι η μελανίνη, η χρωστική ουσία που είναι υπεύθυνη για τον χρωματισμό του δέρματος, παράγεται με ελεγχόμενο και ισορροπημένο τρόπο.

Φορώντας αντηλιακό, όχι μόνο ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους που συνδέονται με την υπερβολική έκθεση στον ήλιο αλλά και παρατείνουμε τη μακροζωία του μαυρίσματος μας. Τα ηλιακά εγκαύματα προκαλούν ξεφλούδισμα και ξεφλούδισμα, οδηγώντας σε ένα ανομοιόμορφο μαύρισμα που ξεθωριάζει γρήγορα. Αντίθετα, το αντηλιακό βοηθά στη διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματός μας, επιτρέποντας στο μαύρισμα να διαρκέσει περισσότερο και να φαίνεται πιο ζωντανό.

Πώς θα πετύχεις το τέλιο μαύρισμα με ασφάλεια;

Η νέα σειρά αντηλιακών προϊόντων SET SUN είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει εξαιρετική προστασία από την επιβλαβή ακτινοβολία του ήλιου, ενώ παράλληλα φροντίζει και ενυδατώνει το δέρμα προστατεύοντάς το και από τη φωτογήρανση. Η νέα αντηλιακή σειρά προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα περιλαμβάνει αντηλιακά φίλτρα ευρέος φάσματος που προσφέρουν προστασία από τις UVA και UVB ακτίνες του ηλίου. Οι ειδικά σχεδιασμένες φόρμουλες μας προσφέρουν υψηλή αντηλιακή προστασία, ενώ παράλληλα διατηρούν το δέρμα ενυδατωμένο και προστατεύουν από την οξείδωση που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Η σειρά έχει δημιουργηθεί ύστερα από πολύχρονη μελέτη στα αντηλιακά νέας γενιάς και κατόπιν INVIVO ερευνών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (National and Kapodistrian University of Athens School of Health Sciences, Department of Pharmacy Section of Pharmaceutical Technology Unit of Dermatopharmacology – Cosmetology), ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της κοσμητολογίας και με τις πιο σύγχρονες πρώτες ύλες της αγοράς.

365 FACE FLUID SPF30 UVA/UVB | ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

H νέα προσέγγιση στην αντιηλιακή προστασία προσώπου για αποτελεσματική προστασία όλο το χρόνο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες UVA και UVB από τη LITTLE SECRETS. Ένα εξαιρετικής λεπτόρρευστης υφής (fluid) αντηλιακό προσώπου με βελούδινο και διάφανο τελείωμα και μέγιστη προστασία χωρίς ενοχλητική «ασπρίλα». Ενισχυμένη με το ισχυρό αντιοξειδωτικό/καροτενοειδές ασταξανθίνη που βοηθάει στην πρόληψη της φωτογήρανσης, στην αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος, διεγείροντας τη σύνθεση κολλαγόνου. Με εκχύλισμα Tasmanian Berry πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και δεσμευτές ελευθέρων ριζών που προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικές βλάβες. Επίσης, περιέχει βιταμίνη Ε, πανθενόλη και αλόη.

VELVET BODY SUNSCREEN SPF30 UVA/UVB | ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΚΡΕΜΑ ΣΩΜΑΤΟΣ

H νέα προσέγγιση στην αντιηλιακή προστασία σώματος για αποτελεσματική προστασία από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες UVA KAI UVB από την LITTLE SECRETS. Ένα μοναδικό βελούδινο αντηλιακό γαλάκτωμα σώματος με ανάλαφρη, μη λιπαρή υφή που απορροφάται άμεσα αφήνοντας ενυδατωμένο και προστατευμένο το δέρμα. Ενισχυμένη με το ισχυρό αντιοξειδωτικό/καροτενοειδές ασταξανθίνη που βοηθάει στην πρόληψη της φωτογήρανσης, στην αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος, διεγείροντας τη σύνθεση κολλαγόνου. Περιέχει ακόμα αλόη, shea butter, sweet almond oil (μαλακτικές ιδιότητες) και εκχύλισμα Tasmanian Berry (πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και δεσμευτές ελεύθερων ριζών που προστατεύουν τα κύτταρα από οξειδωτικές βλάβες). Με μοναδικό λουλουδένιο καλοκαιρινό άρωμα με φρέσκες νότες εσπεριδοειδών που τονίζονται από τη γλυκύτητα της καρύδας και τη ζεστασιά της βανίλιας.

SUNTAN BEACH OIL | ΛΑΔΙ ΜΑΥΡΙΣΜΑΤΟΣ

Λάδι μαυρίσματος σε spray με φυτικά έλαια και αντηλιακά φίλτρα, για βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με έλαια από αμύγδαλο, μακαντάμια, καρύδα, καρότο (Sweet almond, Macadamia, Coconut, Carrot oils) και βούτυρα κακάο και Shea (Shea and Cocoa butter) που θρέφουν το δέρμα, προσφέρουν τα απαραίτητα λιπίδια και διατηρούν την επιδερμίδα απαλή και ενυδατωμένη. Το δέρμα μαυρίζει ομοιόμορφα και χαρίζει χρώμα με διάρκεια. Με βιταμίνη Ε και ελαφριά, μη-λιπαρή υφή που απλώνεται και απορροφάται εύκολα δίνοντας βελούδινη αίσθηση και υπέροχο καλοκαιρινό άρωμα με φρέσκες νότες εσπεριδοειδών που τονίζονται από τη γλυκύτητα της καρύδας και την ζεστασιά της βανίλιας.

Με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον

Στην σύνθεση των αντηλιακών δεν περιέχονται οξυβενζόνη (oxybenzone), η οκτινοξάτη (octinoxate) και parabens. Αυτά τα συστατικά μπορούν να συσσωρευτούν σε ζωντανούς οργανισμούς με την πάροδο του χρόνου, τόσο στους ανθρώπους όσο και στα θαλάσσια πλάσματα. Σύμφωνα με μελέτη οι χημικές ουσίες που διαχέονται στους νέους κοραλλιογενείς υφάλους συμβάλλουν στη λεύκανση των κοραλλιών, η οποία συμβαίνει όταν η αύξηση της θερμοκρασίας στη θάλασσα σκοτώνει τα φύκια που αναπτύσσονται μέσα στα κοράλλια, κάνοντας τους λευκούς και εξαλείφοντας τις θρεπτικές ουσίες που υποστηρίζουν άλλες θαλάσσιες ζωές Με σεβασμό στις sustainability αρχές μας. Όλα τα υλικά συσκευασίας προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά. 100% recyclable packaging To χαρτί που χρησιμοποιείται στη συσκευασία μας είναι FSC certificated. Η πιστοποίηση διαχείρισης δασών FSC επιβεβαιώνει ότι η διαχείριση του δάσους γίνεται με τρόπο που διατηρεί τη βιολογική ποικιλότητα και ωφελεί τη ζωή των ντόπιων πληθυσμών και των εργαζομένων, διασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητά του. Τα προϊόντα της LITTLE SECRETS NATURAL COSMETICS μπορείτε να τα βρείτε σε επιλεγμένους χώρους ομορφιάς, ξενοδοχεία, φαρμακεία και spa, σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.littlesecrets.gr

Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, αγκαλιάστε το μυστικό του αντηλιακού και δώστε την ευκαιρία στο μαύρισμά σας να ανθίσει με πιο υγιεινό τρόπο. Η προστασία του δέρματός σας ενώ απολαμβάνετε τη ζεστή αγκαλιά του ήλιου είναι το κλειδί για να απολαύσετε μια όμορφη και μακροχρόνια καλοκαιρινή λάμψη.