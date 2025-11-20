Κάθε χρόνο το Cambridge Dictionary ρίχνει μια ματιά στο πώς μιλάμε, πώς επικοινωνούμε και κυρίως πώς νιώθουμε μέσα στον ψηφιακό χαμό. Για το 2025 λοιπόν, διάλεξε τη λέξη parasocial, έναν όρο που περιγράφει εκείνη τη σχεδόν… ψευδαίσθηση σχέσης που δημιουργούμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πραγματικά. Από μια διάσημη τραγουδίστρια, μέχρι έναν influencer ή ακόμα κι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης.

Η λέξη γεννήθηκε το 1956, όταν οι κοινωνιολόγοι Donald Horton και Richard Wohl παρατήρησαν ότι οι τηλεθεατές ένιωθαν «οικειότητα» με τηλεοπτικές προσωπικότητες. Ε, από τότε μέχρι σήμερα… άλλαξαν όλα και ταυτόχρονα τίποτα. Οι οθόνες απλώς έγιναν μικρότερες, πιο προσωπικές και πιάνονται εύκολα στο χέρι μέσω τυ κινητού. Και μαζί τους, μεγάλωσαν και οι παρακοινωνικοί δεσμοί μας.

Διάσημοι, άλμπουμ, έρωτες και… ξένα ζευγάρια που αγαπάμε λες και τα ξέρουμε

Το Cambridge Dictionary χρησιμοποίησε την Taylor Swift ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Travis Kelce, ο μισός πλανήτης μιλούσε γι’ αυτό λες και είχε καλεστεί στο pre-wedding dinner. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Lily Allen, της οποίας το άλμπουμ «West End Girl» άναψε φωτιές στο ενδιαφέρον του κοινού για την προσωπική της ζωή. Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει πραγματικά, αλλά όλοι νιώθουμε ότι… κάπως σχετιζόμαστε.

Μετά ήρθαν τα chatbots κι εκεί το πράγμα σοβάρεψε

Η χρήση του όρου parasocial εκτοξεύτηκε φέτος, ειδικά λόγω των συζητήσεων γύρω από τις σχέσεις που αρχίζουν να δημιουργούν κάποιοι άνθρωποι με μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο λεξικογράφος Colin McIntosh εξηγεί ότι η λέξη «αποτυπώνει το zeitgeist του 2025» και αντικατοπτρίζει έναν κόσμο όπου η γλώσσα αλλάζει με ρυθμό… μπουρμπουλίθρας σε βραστό νερό.

Η καθηγήτρια ψυχολογίας Simone Schnall από το Cambridge σημείωσε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου οι παρακοινωνικές σχέσεις δεν είναι απλώς συχνές, αλλά πια καθοριστικές για το πώς αντιλαμβανόμαστε την επαφή, τους ανθρώπους, και το τι σημαίνει «σχέση». Κι αν το σκεφτείς λίγο, δεν έχει κι άδικο. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επενδύουν συναισθηματικά σε μια μονόπλευρη σύνδεση, που νιώθουν αληθινή, αλλά στην πραγματικότητα είναι… κενή από αλληλεπίδραση.

Οι νέες λέξεις που άφησαν εποχή: από το “slop” μέχρι το “delulu”

Μαζί με το parasocial, το λεξικό ξεχώρισε κι άλλους όρους που έκαναν αισθητή την παρουσία τους μέσα στη χρονιά. Όπως το «slop», που περιγράφει online περιεχόμενο τόσο χαμηλής ποιότητας που σχεδόν… λιώνει στην οθόνη, συχνά παραγόμενο από AI. Ή το «memeify», δηλαδή το να μετατρέπεις κάτι σε meme τόσο γρήγορα όσο να λες “πόσταρε το”. Στην παρέα των νέων λημμάτων μπήκαν επίσης λέξεις που έσκασαν σαν μικρές πολιτισμικές βόμβες, όπως «delulu», «skibidi», «tradwife». Έξι χιλιάδες νέες προσθήκες συνολικά. Και ναι, η γλώσσα τρέχει σε ρυθμούς που χρειάζεσαι καλά αθλητικά και αντοχή για να την προλάβεις.