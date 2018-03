Τα φιλιά δεν έχουν οδηγίες χρήσης. Κι η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν. Όταν είσαι ερωτευμένος, το συναίσθημα σε οδηγεί. Τι συμβαίνει, όμως, στις περιπτώσεις που παίρνουμε ‘κακές κριτικές’ ή όταν τα αγόρι που ερωτευθήκαμε δεν έχει «ταλέντο στα χείλη»; Ανακάλυψε 5 tips για να είσαι σίγουρη ότι φιλάς σωστά:

1.Το φιλί είναι σημαντικό: Σύμφωνα με έρευνες η συχνότητα των φιλιών που ανταλλάσει ένα ζευγάρι συσχετίζεται με την ικανοποίηση που παίρνει κανείς από τη σχέση του. Το 59% των αντρών και το 66% των γυναικών δηλώνουν ότι έχουν δώσει τέλος σε μια σχέση τους επειδή ο σύντροφός τους δεν φιλούσε ωραία, ενώ σύμφωνα με έρευνες οι άνθρωποι θυμούνται περισσότερο το πρώτο τους φιλί από την πρώτη φορά που έκαναν έρωτα.

Μια διαφορετική έρευνα απέδειξε ότι οι άντρες που φιλούν τις συζύγους τους κάθε πρωί πριν φύγουν για τη δουλειά τους, ζουν 5 χρόνια περισσότερο, βγάζουν 20-30% περισσότερα χρήματα και έχουν 50% λιγότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε τροχαίο.

2.Γιατί φιλιόμαστε; Σύμφωνα με τους επιστήμονες το φιλί είναι ένας τρόπος για να καταλάβουμε εάν έχουμε διαλέξει τον ιδανικό σύντροφο για εμάς. Κάθε φιλί κινητοποιεί έναν υποσυνείδητο μηχανισμό που μας βοηθά να αποφασίσουμε εάν ταιριάζουμε με κάποιον βιολογικά. Οι γυναίκες, μάλιστα, δίνουν περισσότερη σημασία σε ένα φιλί και τους ενδιαφέρει η καλή στοματική υγιεινή ενώ αντίθετα οι άντρες, σε μεγάλο ποσοστό, βλέπουν το φιλί σαν το πρώτο βήμα πριν… το κρεβάτι!

3.Ποιον φιλάμε; Ένα φιλί δείχνει ότι έχουμε ‘παραβιάσει’ τον προσωπικό χώρο κάποιου, ο οποίος μας δείχνει οικειότητα και εμπιστοσύνη. Είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε ότι αρέσουμε σε κάποιον και ότι μας αποδέχεται.

4.Το μυστικό είναι στην τεχνική; Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα μεγαλύτερα παράπονα που κάνουν οι άντρες στις γυναίκες όσον αφορά στα φιλιά είναι ότι δεν ανοίγουν πολύ το στόμα τους, δεν κάνουν το πρώτο βήμα και δεν είναι αρκετά ‘επιθετικές’ με την γλώσσα τους. Αντίθετα οι άντρες είναι υπερβολικά επιθετικοί, δεν επιτρέπουν στην κοπέλα να αναπνεύσει… ενώ και τα σάλια δεν βοηθούν καθόλου την κατάσταση.

5.Η τεχνική, βέβαια, δεν είναι το μόνο που μετράει: Σύμφωνα με το βιβλίο «The Science of Kissing: What Our Lips Are Telling Us» σε ένα φιλί παίζει ρόλο και η εξωτερική εμφάνιση κάποιου, να μην είναι δηλαδή απεριποίητος, αλλά και η ρομαντική ατμόσφαιρα. Επιπλέον, η στιγμή του φιλιού είναι σημαντική αλλά και οι προσωπικές προτιμήσεις. Με λίγα λόγια, όσο πιο καλά γνωρίζεις κάποιον και όσο πιο καλά αισθάνεσαι σε μια δεδομένη στιγμή, τόσο καλύτερο θα είναι και το φιλί.