Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 30 Απριλίου τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ιατρικών υποδομών της Θεσσαλίας, στα ιατρεία Κιλελέρ και Μέλισσας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ανακαίνιση #giakalo» της LEROY MERLIN, σε συνεργασία με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και των δημόσιων δομών υγείας.

Η Αντιπερειφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ανδριάνα Κομήτσα – Μπανταλού, παρευρέθηκε στην εκδήλωση, δηλώνοντας το εξής: «Η σημερινή ημέρα είναι μια μέρα γιορτής για τον τόπο μας, για την κοινωνία και τον Δήμο Κιλελέρ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Humanity Greece που από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, αλλά και τη Leroy Merlin, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Λάρισας, για την προσφορά της μέσω των χορηγιών, αλλά και των θέσεων εργασίας που δημιουργεί. Ο Δήμος μας βρέθηκε πολλές φορές στο μάτι του κυκλώνα και η ανθρωπιστική βοήθεια κάθε φορέα ήταν πολύτιμη. Σας ευχαριστώ, γιατί αυτό που κάνετε αναδεικνύει την αξία της αλληλεγγύης, της αγάπης και της ανθρωπιάς.»

Στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στάθηκε ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος, δηλώνοντας: «Η σημερινή μέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τους οικισμούς αλλά και τον Δήμο Κιλελέρ, καθώς η συνεργασία αυτή για την ανακαίνιση των αγροτικών ιατρείων μας αποδεικνύει ότι μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα όταν συμπράττουμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη Humanity Greece για τη διαρκή της παρουσία και προσφορά, καθώς και τη Leroy Merlin, που στηρίζει έμπρακτα την τοπική κοινωνία. Σε μια περίοδο που ο τόπος μας δοκιμάστηκε έντονα, η βοήθειά σας υπήρξε πολύτιμη. Εύχομαι αντίστοιχες πρωτοβουλίες να συνεχιστούν, συμβάλλοντας στη βελτίωση της κατάστασης για να μην ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές.»

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η LEROY MERLIN και η Humanity Greece προχώρησαν στην πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και τη λειτουργική αποκατάσταση τριών σημαντικών δομών υγείας στη Θεσσαλία που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias: του Κοινοτικού Ιατρείου Βλοχού, του Περιφερειακού Ιατρείου Κιλελέρ και του Κοινοτικού Ιατρείου Μέλισσας.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εκτεταμένες εργασίες εσωτερικής αναβάθμισης, με αντικατάσταση δαπέδων και ειδών υγιεινής, νέες βαφές, βελτιωμένο φωτισμό, ανανέωση επίπλων και εξοπλισμού, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων κλιματισμού και αποθήκευσης. Στόχος των δράσεων αυτών ήταν, οι τρεις χώροι να παραδοθούν πλήρως ανακαινισμένοι, προσφέροντας ένα ασφαλές, καθαρό και λειτουργικό περιβάλλον υγείας για τους κατοίκους της περιοχής.

Η Άσπα Νικολοπούλου, Brand Communication Business Leader της LEROY MERLIN Ελλάδας & Κύπρου, δήλωσε: «Μέσα από την πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης “Ανακαίνιση #giakalo”, η LEROY MERLIN στηρίζει φορείς και κοινότητες που έχουν ανάγκη, αναλαμβάνοντας την ανακαίνιση των εγκαταστάσεών τους με δωρεάν προϊόντα και εξοπλισμό. Στη Θεσσαλία, σε συνεργασία με τη Humanity Greece, προχωρήσαμε στην πλήρη ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και τη λειτουργική αποκατάσταση τριών κρίσιμων δομών υγείας στις περιοχές του Βλοχού, του Κιλελέρ και της Μέλισσας, που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες Daniel & Elias. Είμαστε υπερήφανοι που, για ακόμη μία χρονιά μαζί με τη Humanity Greece αποδεικνύουμε έμπρακτα τι μπορούμε να πετύχουμε όταν η τεχνογνωσία συναντά την κοινωνική προσφορά.»

Από την πλευρά της, η Γεωργία Παράσχου, ιδρύτρια και πρόεδρος της Humanity Greece είπε: «Σήμερα δεν παραδίδουμε απλώς ανακαινισμένα τα αγροτικά ιατρεία, παραδίδουμε ξανά την ασφάλεια και την αξιοπρεπή πρόσβαση στην δημόσια υγεία για τις τοπικές κοινωνίες της Θεσσαλίας.ωΑπό την πρώτη στιγμή, η Humanity Greece ήταν εδώ, στην πρώτη γραμμή, δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη και συνεχίζουμε, με ουσιαστικές πράξεις και διαρκή στήριξη. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη Leroy Merlin και τους τοπικούς φορείς, αποδεικνύουμε ότι όταν υπάρχει συντονισμός και θέληση, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και ουσιαστικά. Η αποστολή μας είναι ξεκάθαρη σε κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει αλλά και όταν τα φώτα σβήνουν μετά από κάθε καταστροφή».

Η πρωτοβουλία «Ανακαίνιση #giakalo» αποτυπώνει τον πυρήνα της φιλοσοφίας της LEROY MERLIN, με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Η ανακαίνιση δεν αφορά μόνο την αισθητική ή τη λειτουργικότητα ενός χώρου, αλλά και την αίσθηση του “ανήκειν”, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας, δημιουργώντας ένα ουσιαστικό θετικό αποτύπωμα στις κοινότητες που το έχουν περισσότερο ανάγκη.