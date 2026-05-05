Η TCL, κορυφαία εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών, έχει αναπτύξει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για χρήση τόσο εντός όσο και εκτός σπιτιού – τεχνολογία σχεδιασμένη να υποστηρίζει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας, είτε ετοιμάζεστε για ένα καλοκαίρι γεμάτο αθλητικές δραστηριότητες στον κήπο, είτε οργανώνετε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για το επόμενο ταξίδι σας.

Τηλεοράσεις που σας βάζουν στο επίκεντρο της δράσης

TCL C8L SQD-Mini LED TV

Αυτό το καλοκαίρι, τα σαλόνια θα γεμίσουν με φίλους και οικογένεια που θα υποστηρίζουν τις αγαπημένες τους ομάδες. Η τηλεόραση TCL C8L SQD-Mini LED προσφέρει μια εμπειρία που σε μεταφέρει κατευθείαν στην ατμόσφαιρα του γηπέδου, από την άνεση του σπιτιού σου. Σχεδιασμένη ώστε να διατηρεί σταθερή την ποιότητα εικόνας και ήχου, δημιουργεί το ιδανικό περιβάλλον ψυχαγωγίας: οι φωτεινές σκηνές παραμένουν ζωντανές, οι σκοτεινές αποδίδονται με λεπτομέρεια και η γρήγορη δράση διατηρείται ευκρινής. Παράλληλα, χάρη στον ήχο υπογεγραμμένο από τη Bang & Olufsen, οι θεατές απολαμβάνουν μια πιο φυσική, κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, είτε παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας είτε χαλαρώνουν το βράδυ, με σταθερό, καθαρό και πολυδιάστατο ήχο.

Ασύρματο ηχείο TCL Z100 Free Sound

Το ασύρματο ηχείο TCL Z100 Free Sound έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται αρμονικά στον χώρο σας και να λειτουργεί με βάση τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Αποτελεί ιδανική επιλογή για μια αναβαθμισμένη εμπειρία ψυχαγωγίας, χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα μεταφοράς από δωμάτιο σε δωμάτιο.

Χάρη στην τεχνολογία Dolby Atmos FlexConnect, ο ήχος προσαρμόζεται δυναμικά στον χώρο και στη διάταξη των ηχείων, προσφέροντας μια πιο καθηλωτική εμπειρία, χωρίς δεσμεύσεις ως προς τη σταθερή τοποθέτησή τους.

Για μια πιο καθαρή και υγιεινή διαβίωση στο σπίτι

Κλιματιστικό TCL FreshIN 3.0

Τα ανοιχτά παράθυρα την άνοιξη φέρνουν φρέσκο αέρα, αλλά και γύρη, σκόνη και ρύπους από το εξωτερικό περιβάλλον. Το κλιματιστικό TCL FreshIN 3.0 συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ελεγχόμενου εσωτερικού περιβάλλοντος, ώστε το σπίτι σας να διατηρεί μια αίσθηση φρεσκάδας.

Καθαρίζει και ανανεώνει τον αέρα αθόρυβα, διατηρώντας παράλληλα τη θερμοκρασία σε ιδανικά επίπεδα, κάνοντας πιο εύκολη τη χαλάρωση, τον ύπνο ή την εργασία, χωρίς συνεχείς ρυθμίσεις. Με δυνατότητα φωνητικού ελέγχου εκτός σύνδεσης, που ανταποκρίνεται άμεσα χωρίς ανάγκη για σύνδεση στο διαδίκτυο, η άνεση της καθημερινότητας γίνεται απλά δεδομένη.

Πλυντήριο TCL F4 VeloCare™ Series

Περισσότερος χρόνος σε εξωτερικούς χώρους την άνοιξη και το καλοκαίρι σημαίνει και περισσότερα ρούχα για πλύσιμο. Το πλυντήριο TCL F4 VeloCare™ Series έχει σχεδιαστεί για πολυάσχολες οικογένειες που θέλουν να ανταποκρίνονται στις καθημερινές ανάγκες πλύσης χωρίς κόπο. Η νέα αυτή σειρά μειώνει τη διάρκεια των κύκλων χάρη στην τεχνολογία Turbo Speed, ώστε τα ρούχα να είναι έτοιμα πιο γρήγορα, ενώ οι λειτουργίες autoStain Removal™ και Magic Flow™ προσαρμόζουν τη ροή του νερού και την κίνηση του κάδου, εξασφαλίζοντας πιο αποτελεσματική φροντίδα για διαφορετικά υφάσματα και λεκέδες. Η λειτουργία Steam Wash απελευθερώνει υγιεινό ατμό κατά τη διάρκεια της πλύσης, συμβάλλοντας σε πιο καθαρά και φρέσκα ρούχα μετά από κάθε κύκλο, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον βήματα.

Για πιο άνετη θέαση οθόνης όπου κι αν βρίσκεστε

TCL NXTPAPER 70 Pro

Η άνοιξη σημαίνει περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, όμως το έντονο φως μπορεί να δυσκολεύει την ανάγνωση της οθόνης και να κουράζει τα μάτια. Το TCL NXTPAPER 70 Pro έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνετη θέαση όπου κι αν βρίσκεστε. Μειώνει τις αντανακλάσεις, διευκολύνοντας την ανάγνωση μηνυμάτων, την πλοήγηση ή την παρακολούθηση περιεχομένου, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζετε συνεχώς θέση. Η εμπειρία γίνεται πιο φυσική και ξεκούραστη, είτε βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο με έντονο ηλιακό φως είτε χαλαρώνετε το βράδυ.

TCL TAB A1 Plus

Μερικές φορές η οθόνη ενός smartphone δεν είναι αρκετή, ειδικά όταν θέλετε να παρακολουθήσετε περιεχόμενο, να διαβάσετε ή να διαχειριστείτε πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα. Το TCL TAB A1 Plus προσφέρει περισσότερο χώρο για να απολαμβάνετε το περιεχόμενό σας και να παραμένετε παραγωγικοί, χωρίς να αισθάνεστε δεσμευμένοι σε ένα γραφείο. Είτε πρόκειται για streaming, πλοήγηση στο διαδίκτυο ή καθημερινές εργασίες, προσφέρει μια πιο ομαλή και άνετη εμπειρία που προσαρμόζεται εύκολα στα ταξίδια, στις στιγμές χαλάρωσης ή στον χρόνο στο σπίτι με άλλους.

TCL CrystalClip – Swarovski Edition

Καθώς ο καιρός βελτιώνεται, οι άνθρωποι περνούν φυσικά περισσότερο χρόνο σε μετακινήσεις, περπατώντας, ταξιδεύοντας ή απλώς βρίσκονται έξω. Τα TCL CrystalClip έχει σχεδιαστεί ακριβώς για αυτές τις στιγμές. Ο open-ear σχεδιασμός του σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τον ήχο, παραμένοντας ταυτόχρονα σε επαφή με το περιβάλλον σας, προσφέροντας μια πιο φυσική εμπειρία στην καθημερινή κίνηση.

Με τη σχεδιαστική συνεργασία Swarovski να προσθέτει ένα πιο εκλεπτυσμένο φινίρισμα, θυμίζει λιγότερο τεχνολογική συσκευή και περισσότερο ένα αξεσουάρ που μπορείτε να φοράτε άνετα όλη την ημέρα.

Φέρτε την κινηματογραφική εμπειρία σε εξωτερικούς χώρους

TCL PlayCube

Τα σχέδια της άνοιξης δεν πραγματοποιούνται πάντα στο ίδιο μέρος — από αυθόρμητες βραδιές σε εξωτερικούς χώρους μέχρι αποδράσεις του Σαββατοκύριακου. Το TCL PlayCube διευκολύνει τη μεταφορά της ψυχαγωγίας όπου κι αν βρίσκεστε, χωρίς να απαιτείται σταθερή εγκατάσταση.

Τοποθετείται εύκολα, είναι απλό στη χρήση και αρκετά ευέλικτο ώστε να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς χώρους, επιτρέποντάς σας να μετατρέπετε σχεδόν κάθε στιγμή σε μια κοινή εμπειρία θέασης, χωρίς ειδικό προγραμματισμό.

Μείνετε συνδεδεμένοι με wearable τεχνολογία

TCL MOVETIME MT48 Παιδικό Smartwatch

Η άνοιξη συχνά σημαίνει ότι τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο έξω και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία. Το TCL MOVETIME MT48 Kids’ Smartwatch βοηθά τις οικογένειες να παραμένουν συνδεδεμένες χωρίς συνεχή έλεγχο.

Προσφέρει στους γονείς αίσθημα ασφάλειας, ενώ επιτρέπει στα παιδιά μεγαλύτερη ελευθερία στις μετακινήσεις τους μεταξύ σχολείου, δραστηριοτήτων και παιχνιδιού. Η επικοινωνία παραμένει απλή και η καθημερινότητα πιο οργανωμένη, συμβάλλοντας σε μια πιο ισορροπημένη ρουτίνα για όλους.

Πίνακας επισκόπησης

Προϊόν Βασικά χαρακτηριστικά Όφελος για τον χρήστη TCL C8L SQD-Mini LED TV SQD Mini-Led, Υψηλή Φωτεινότητα, Προηγμένος έλεγχος φωτισμού, καθηλωτικός B&O ήχος Σταθερή, κινηματογραφική εμπειρία θέασης οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας TCL Z100 Ηχείο Ευέλικτη τοποθέτηση, καθηλωτικός ήχος Ήχος που προσαρμόζεται στον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον χώρο σας FreshIN 3.0 AC Φιλτράρισμα αέρα, αθόρυβη λειτουργία Πιο καθαρός και άνετος αέρας στο εσωτερικό περιβάλλον F4 VeloCare™ Ταχύτεροι κύκλοι πλύσης, πιο έξυπνος καθαρισμός Λιγότερος κόπος, πιο φρέσκα ρούχα NXTPAPER 70 Pro Αντιθαμβωτική θέαση, άνεση για τα μάτια Πιο εύκολη χρήση σε συνθήκες έντονου φωτισμού TAB A1 Plus Μεγάλη οθόνη, ομαλή εμπειρία Πιο άνετη θέαση και multitasking CrystalClip Open-ear, wearable σχεδιασμός, συνεργασία με Swarovski Απόλαυση ήχου με ταυτόχρονη επίγνωση του περιβάλλοντος PlayCube Ευέλικτη προβολή Εύκολη θέαση οπουδήποτε MT48 παιδικό ρολόι Εντοπισμός τοποθεσίας, επικοινωνία Περισσότερη ελευθερία με αίσθημα ασφάλειας