Η Ρένα Μόρφη βρέθηκε καλεσμένη στο The 2Night Show και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου με την αμεσότητα που τη χαρακτηρίζει. Η γνωστή τραγουδίστρια αναφέρθηκε τόσο στη συμμετοχή της στο YFSF, όπου τη βλέπουμε σε ρόλο κριτή, όσο και στη μητρότητα, ένα κεφάλαιο που όπως φάνηκε έχει αλλάξει βαθιά τον τρόπο που βλέπει τη ζωή.

Η Ρένα Μόρφη παραδέχτηκε πως δεν προσπαθεί να παρουσιάσει την εικόνα της «τέλειας» μητέρας. Αντίθετα, βιώνει τη μητρότητα περισσότερο ενστικτωδώς, χωρίς να ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ή θεωρίες.

«Βιώνω τη μητρότητα ενστικτωδώς. Πραγματικά δεν έχω καμία ιδέα, δεν διαβάζω γιατί είμαι τεμπέλα σε αυτό, κάνω λάθη, δεν κάνω λάθη, δεν μπορώ να το υπολογίσω τώρα, αυτό θα φανεί στον ψυχολόγο της φαντάζομαι σε 25 χρόνια», είπε χαρακτηριστικά, με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια.

«Αφοσιώθηκα πάρα πολύ στο παιδί»

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια εξήγησε πως ο ερχομός της κόρης της την έκανε να αναθεωρήσει πολλά. Πράγματα που παλαιότερα την εκνεύριζαν ή την στενοχωρούσαν, σήμερα τα αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη απόσταση.

Παράλληλα, μίλησε χωρίς ωραιοποιήσεις για τη δυσκολία του να συνδυάζει κανείς καριέρα και γονεϊκότητα. «Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει ισορροπία μεταξύ δουλειάς και γονεϊκότητας. Υπάρχουν άνθρωποι που γίνονται χίλια κομμάτια. Εγώ αφοσιώθηκα πάρα πολύ στο παιδί», ανέφερε.

Η Ρένα Μόρφη είναι παντρεμένη με τον Ορέστη Φαληρέα. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2016 στην Κούβα, ενώ τον Αύγουστο του 2021 απέκτησαν την κόρη τους.