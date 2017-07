Η σεζόν στο FOX Life φτάνει στο τέλος της και μας αφήνει γεμάτους συναίσθημα, γέλιο, μυστήριο, συγκίνηση και έρωτες, από όσα ζήσαμε μέσα από τις αγαπημένες μας σειρές! Ήρθε η ώρα για τον μεγάλο απολογισμό. Μέσα από τον απολαυστικό διαγωνισμό, «FOX Life Summer Shake» powered by Starbucks κάθε εβδομάδα ένα νέο quiz μας καλεί να αποδείξουμε πόσο έντονα ζήσαμε και φέτος τις σειρές του FOX Life.

Μπείτε στη σελίδα του FOX Life Greece στο Facebook, shake your memories και απαντήστε στις ερωτήσεις για να κερδίσετε μοναδικά δώρα κάθε εβδομάδα. Την ίδια στιγμή, όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπαίνουν αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο: μία 3μερη διαμονή και spa treatment για 2 άτομα στο Hotel Du Lac στα Ιωάννινα.





Ο διαγωνισμός, θα διαρκέσει 3 εβδομάδες, με κάθε εβδομάδα να έχει μία διαφορετική θεματολογία!

Η πρώτη εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ romance μιας και μας καλεί να θυμηθούμε ξανά τις ρομαντικές στιγμές της σεζόν, με τις σειρές Grey’s Anatomy, This is Us, Mistresses, Once Upon A Time, The Catch που μας έκαναν να αγαπήσουμε, να κλάψουμε και να συγκινηθούμε. Τη δεύτερη εβδομάδα του διαγωνισμού, ήρθε και πάλι η ώρα να ενοχληθούν οι γείτονες από τα γέλια, αφού είναι η στιγμή να θυμηθούμε χαρακτηριστικές σκηνές από τις κωμικές σειρές του FOX Life, Modern Family, Girls, The Mick, You’re The Worst και New Girl! Ο διαγωνισμός κάνει σκανδαλώδες φινάλε γεμάτο μυστήριο, φόνους, και …μαγεία από τις σειρές Scandal, How To Get Away With Murder, Devious Maids, Quantico και Salem που ανέβασαν την αδρεναλίνη στα ύψη σε κάθε νέο τους επεισόδιο.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, μπαίνουν στην κλήρωση για το μεγάλο, καλοκαιρινό δώρο, μία 3μερη διαμονή και spa treatment για 2 άτομα στο Hotel Du Lac στα Ιωάννινα. Παράλληλα, κάθε εβδομάδα, όσοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό, θα παίρνουν μέρος σε κλήρωση, για να κερδίζουν μοναδικά δώρα από τα Starbucks αλλά και από: iLuv, Pilates by Mandy – Studio Pilates & more, WatxandCo, The Boby Shop, Occhio Papavasileiou, LifeLikes, Elissavet Mavrogenni, Pedio Publications και Ena karo.

