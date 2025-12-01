Μια μικρή… influencer αγελάδα κατάφερε να ταράξει το feed μας και να κάνει πολλούς χρήστες να ξανασκεφτούν σοβαρά τη σχέση τους με το κρέας. Ναι, καλά διάβασες. Μιλάμε για μια νεογέννητη αγελαδίτσα από τη Ρωσία που έγινε viral χωρίς καν να προσπαθήσει — αρκούσε ένα βίντεο με τις πρώτες της νιφάδες.

Η μικρή μεγάλωσε σε φάρμα και, μέχρι πριν λίγες μέρες, ο χειμώνας ήταν για εκείνη απλώς μια άγνωστη έννοια. Όταν όμως έπεσε το πρώτο χιόνι, ξεκίνησε το σόου, εκείνη να προσπαθεί να πιάσει τις νιφάδες με τη γλώσσα, να τρελαίνεται από ενθουσιασμό και εμείς… να λιώνουμε σαν να βλέπουμε την πιο wholesome σκηνή της χρονιάς.

A cow saw snow for the first time — and instantly became a social-media star In the video, the cow catches falling snowflakes with her tongue, looking completely delighted by what’s happening. The clip gathered 2.5 million views and thousands of warm comments in just 24 hours. pic.twitter.com/6yevhOqe1m — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2025



Το βίντεο μέσα σε 24 ώρες σάρωσε, 2,5 εκατομμύρια views, αμέτρητα σχόλια, και μια ολόκληρη διαδικτυακή κοινότητα να παραδέχεται ότι η συγκεκριμένη αγελάδα τους έκανε να νιώσουν λίγο πιο vegan απ’ όσο ήταν χθες.

Και φυσικά, τα σχόλια ήταν επικά:

«Η αγελάδα μόλις γνώρισε τον χειμώνα!»

«Τι γλύκα. Νομίζω σταματάω το κρέας σήμερα.»

«Περισσότερα τέτοια νέα, παρακαλώ.»