Love is in the Air… fryer της Philips! Γιατί μπορείς να ετοιμάσεις ό,τι φανταστείς για το έτερό σου ήμισυ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εύκολα, γρήγορα και προπαντός, νόστιμα! Έτσι κι αλλιώς όμως, στη σύγχρονη καθημερινότητα, η μαγειρική δεν είναι απλά ανάγκη, αλλά εμπειρία! Είτε γνωρτάζουμε τον έρωτα είτε όχι, θέλουμε γεύματα υγιεινά, εύκολα, γρήγορα, χωρίς να συμβιβαζόμαστε στη νοστιμιά. Γι’ αυτό η τεχνολογία είναι εδώ για να μας λύσει τα χέρια. Έτσι, η Philips φέρνει την επόμενη μεγάλη καινοτομία που θα σε βοηθήσει αν φτιάξεις τα πιο νόστιμα φαγητά για τον αγαπημένο σου!

Philips Airfryer 3000 Series: Ο chef της κουζίνας σου!

Αν είσαι λάτρης των υγιεινών και πεντανόστιμων γευμάτων, το νέο Philips Airfryer 3000 Series είναι η αναβάθμιση που χρειάζεσαι. Η τεχνολογία Rapid Air εξασφαλίζει ομοιόμορφο ψήσιμο, επιτρέποντάς σου να απολαμβάνεις τραγανό αποτέλεσμα απέξω και ζουμερό εσωτερικά – χωρίς λάδι! Επιπλέον, χάρη στον διπλό κάδο μπορείς να μαγειρεύεις ταυτόχρονα κυρίως πιάτο και συνοδευτικό, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

Έξυπνος σχεδιασμός για ευκολία και απόλυτο έλεγχο

Με οθόνη αφής και 8 προγράμματα μαγειρέματος, το Philips Airfryer 3000 Series γίνεται ο προσωπικός σου βοηθός στην κουζίνα. Θέλεις τηγανητές πατάτες, λαχανικά, κοτόπουλο ή γλυκά; Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις το κατάλληλο preset! Επιπλέον, χάρη στη λειτουργία αντιγραφής ρυθμίσεων, μπορείς να συγχρονίζεις τους δύο κάδους ώστε το φαγητό σου να είναι έτοιμο την ίδια στιγμή.

Υγιεινή διατροφή με έως και 90% λιγότερα λιπαρά!

Η χρήση ελάχιστου ή καθόλου λαδιού σημαίνει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες, χωρίς να θυσιάζεις τη γεύση. Ιδανικό για όλη την οικογένεια, προσφέρει γεύματα με 90% λιγότερα λιπαρά σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους τηγανίσματος. Και το καλύτερο; Χρησιμοποιεί 70% λιγότερη ενέργεια συγκριτικά με έναν κλασικό φούρνο.

Η κουζίνα σου, το νέο γκουρμέ στέκι!

Με το Philips Airfryer 3000 Series, μπορείς να ετοιμάσεις ένα πλήρες γεύμα για όλη την οικογένεια, χάρη στη χωρητικότητα 9 λίτρων. Από ζουμερό κοτόπουλο και τραγανά λαχανικά μέχρι απολαυστικά σνακ, η προετοιμασία γίνεται παιχνιδάκι. Και αν αναζητάς έμπνευση, το δωρεάν HomeID app σού δίνει πρόσβαση σε εκατοντάδες συνταγές, σχεδιασμένες ειδικά για το Airfryer σου.

Η Philips, πρωτοπόρος στα Airfryers εδώ και 15 χρόνια, αποδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί είναι ηγέτης στον τομέα. Το νέο Philips Airfryer 3000 Series δεν είναι απλώς μια συσκευή – είναι το κλειδί για εύκολες, γρήγορες και υγιεινές δημιουργίες. Είσαι έτοιμη να κάνεις το επόμενο βήμα στην κουζίνα σου;