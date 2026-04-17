Έχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από τη στιγμή που βγήκαμε από το κτήριο της Samsung στη Φρανκφούρτη, το μέρος όπου διοργανώθηκε το «Inside Samsung: The First Look Europe» event. Ως δημοσιογράφοι, συχνά βλέπουμε τα πράγματα σαν μια σειρά από εικόνες, σαν slides με εικόνες και περιγραφές, αλλά αυτή η φορά είχε διαφορετική αίσθηση. Η Samsung δεν μας παρουσίασε μια σειρά από τυποποιημένες εικόνες. Μας έδειξε το δικό της όραμα για την «AI ζωή», όπου η τεχνολογία σταματά να είναι μια συλλογή από απομονωμένα gadgets και ενεργεί σαν λογικό, ενεργό μέλος του σπιτιού σου.

Στον κεντρικό χώρο της παρουσίασης στη συνοικία Eschborn, αλλά και στο ξενοδοχείο Sheraton κοντά στο αεροδρόμιο, όπου συμμετείχαμε σε μια τεχνική ανάλυση των τεχνολογιών που παρουσίαση η εταιρία, το συνολικό μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: το 2026 είναι η χρονιά που η AI γίνεται «mainstream», διευρυμένη και καθολικής χρήσης.

Η καρδιά του σπιτιού: το Vision AI Companion (VAC)

Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση από την εμπειρία στη Φρανκφούρτη δεν ήταν κάποια καινούρια συσκευή, αλλά μια ενοποιημένη πλατφόρμα. Η Samsung παρουσίασε το Vision AI Companion (VAC), ένα ενσωματωμένο στρώμα τεχνητής νοημοσύνης που μεταμορφώνει κυριολεκτικά την τηλεόρασή σου σε έναν ενεργό κόμβο λειτουργιών και βοήθειας.

Στις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, είδαμε το VAC σε δράση. Δεν μιλάμε για έναν απλό βοηθό που ακούει τις φωνητικές εντολές μας. Μιλάμε για ένα σύνολο λειτουργιών που έχουν απόλυτη αντίληψη των εκάστοτε συνθηκών, υπό τις οποίες ενεργούν. Αν, για παράδειγμα, βλέπετε στην τηλεόραση ένα ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ, το VAC έχει τη δυνατότητα να σας προτείνει την απαραίτητη διαδρομή που πρέπει να κάνετε με το αεροπλάνο, αλλά και τα ξενοδοχεία με τις τιμές τους σε πραγματικό χρόνο, που προβάλει σε ένα πλαίσιο στο πλάι της οθόνης. Αν βλέπετε μια εκπομπή μαγειρικής, σας δείχνει τη συνταγή και τη μεταδίδει στο Bespoke AI Refrigerator, ένα ψυγείο με οθόνη, όπου καταγράφει λίστες με υλικά που θα χρειαστεί να αγοράσετε την επόμενη φορά που θα πάτε για ψώνια. Το VAC σχεδιάστηκε, με άλλα λόγια, για να παίζει τον ρόλο του «κεντρικού εγκεφάλου» στο έξυπνο σπίτι σας, ξεπερνώντας κατά πολύ το επίπεδο όπου απλώς αυξομειώνει την ένταση του ηχείου ή σας ενημερώνει για τον αυριανό καιρό.

Στην κουζίνα: η πρακτική πλευρά της AI

Μία από τις αίθουσες που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα στην παρουσίαση ήταν η «Home Companion», όπου είδαμε τα μοντέλα κουζινών που κυκλοφορεί η Samsung το 2026. Και το σημείο εστίασης της αίθουσας ήταν το Bespoke AI 3-Door French Door Refrigerator.

Πώς να μη μείνεις άναυδος μπροστά σε αυτό το ψυγείο, βλέποντας το AutoView; Είναι μια κομψή, γυάλινη πόρτα που φωτίζεται καθώς πλησιάζεις και που σου επιτρέπει να δεις τι υπάρχει μέσα στο ψυγείο χωρίς να το ανοίξεις! Η πρακτική πτυχή της υπόθεσης είναι ότι αποτελεί έναν έξυπνο τρόπο για να μην έχεις απώλειες στην ψύξη. Η… μαγική πτυχή είναι το AI Vision. Οι εσωτερικές κάμερες έχουν αναβαθμιστεί για να αναγνωρίζουν μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα υλικά. Το ψυγείο καταγράφει ποια προϊόντα μπαίνουν και ποια βγαίνουν από αυτό και ανανεώνει αυτόματα τη λίστα με τα ψώνια σας, προτείνοντας και συνταγές με βάση τα υλικά που πλησιάζουν την ημερομηνία λήξης τους.

Δίπλα στο ψυγείο βρίσκονταν οι κουζίνες Bespoke Smart Slide-In Ranges. Αυτές έχουν έναν σχεδιασμό που δίνει έμφαση στο επαγγελματικό στυλ, με φωτισμένα όργανα και το «No Preheat Air Fry Max» mode, που θεωρητικά μαγειρεύει κατά 15% πιο γρήγορα. Το αληθινά εντυπωσιακό είναι ότι ανάλογα με το μέγεθος της κατσαρόλας που τοποθετείτε πάνω στα μάτια, ανάβει και η αντίστοιχη επιφάνεια στην κορυφή της κουζίνας. Θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει πως είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά δείχνει το είδος της «αόρατης» τεχνητής νοημοσύνης που κάνει την κουζίνα κορυφαία.

Το καθάρισμα παύει να είναι αγγαρεία

Στόχος της Samsung για το 2026 είναι, όπως φαίνεται, «να μην κάνουμε δουλειές στο σπίτι». Κι αυτό γίνεται έκδηλο με το Bespoke Jet Bot Combo AI Steam+.

Εδώ δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη, ρομποτική, στρογγυλή σκούπα. Η συγκεκριμένη χρησιμοποιεί ένα AI Deep Neural Network και μια κάμερα για να αναγνωρίζει ανθρώπους, κατοικίδια, ακόμα και αντικείμενα, όπως είναι τα λεπτά καλώδια και οι παντόφλες. Μπορεί, για παράδειγμα, καθώς καθαρίζει, να εντοπίσει ένα δαχτυλίδι που έπεσε κάτω από τον καναπέ, να σταματήσει τη διαδρομή της και να σας στείλει ένα μήνυμα που σας το αναφέρει, για να πάψετε να το ψάχνετε! Εντοπίζει ακόμα και τις λερωμένες περιοχές στο πάτωμα και εκτοξεύει ατμό στα καθαριστικά μαξιλαράκια της για να απολυμάνει το σημείο. Αν διαισθανθεί κάποιο χαλί, αυτόματα ανασηκώνει τα μαξιλαράκια ή επιστρέφει στον σταθμό της για να τα βγάλει. Με αυτόν τον τρόπο δεν ξηραίνει το χαλί.

Για το δωμάτιο όπου θέλετε να βάλετε το πλυντήριο ρούχων, το Bespoke AI Laundry Combo (πλυντήριο και στεγνωτήριο σε μία συσκευή) έχει βελτιωθεί ακόμα πιο πολύ φέτος, καθώς μπορεί πλέον να στεγνώσει ρούχα βάρους 20 κιλών. Το πιο σημαντικό είναι ότι με την AI Custom+ μπορεί να αντιληφθεί το υλικό των ρούχων, το βάρος και το πόσο βρώμικα είναι. Έτσι, επιλέγει αυτόματα το σωστό πρόγραμμα πλύσης και χρησιμοποιεί τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, στην οθόνη του μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από το YouTube ή να ακούσετε μουσική από το Spotify περιμένοντας να ολοκληρωθεί η πλύση. Κι αν κάποιος χτυπήσει την πόρτα σας και έχετε ενεργό το Ring, η κάμερα της εξωτερικής πόρτας ενεργοποιείται και στην οθόνη σας βλέπετε ποιος βρίσκεται στην πόρτα σας. Η συσκευή έχει, τέλος, τη λειτουργία Auto Open Door+, που ανοίγει την πόρτα του πλυντηρίου στο τέλος της πλύσης, για να μην μυρίζουν κλεισούρα τα ρούχα σας αν ξεχάσετε να τα βγάλετε από τον κάδο.

Η σειρά τηλεοράσεων OLED για το 2026

Οι τηλεοράσεις OLED της Samsung έχουν ωριμάσει. Τους προβολείς τράβηξε το κορυφαίο μοντέλο της σειράς, η S99H, με το Infinity Air Design. Η βάση είναι τόσο μινιμαλιστική που η οθόνη μοιάζει να αιωρείται.

Η πραγματική είδηση για την ευρωπαϊκή αγορά, όμως, είναι ότι η τεχνολογία OLED Glare-Free δεν θα είναι αποκλειστική για το κορυφαίο μοντέλο. Πλέον, είναι διαθέσιμη και στα μοντέλα S90H και S85H. Στον χώρο της παρουσίασης στο ξενοδοχείο Sheraton, είδαμε demos με τα φώτα του δωματίου στραμμένα απευθείας στην οθόνη. Η αντανάκλαση ακυρωνόταν με τέτοια αποτελεσματικότητα που έμοιαζε με μια απαλή σκιά.

Ο βασιλιάς λέγεται Micro RGB TV

Για εκείνους που τα χρήματα δεν αποτελούν ζήτημα, το Micro RGB TV 2026 κλέβει την παράσταση. Αυτή είναι η εξέλιξη του MicroLED. Η Samsung θα αρχίσει να το προσφέρει και στα «φυσιολογικά» μεγέθη τηλεοράσεων, διευρύνοντας τη σειρά στις 55, 65, 75, 85 και 100 ίντσες, εκτός από το κορυφαίο μοντέλο των 130 ιντσών.

Οι συγκεκριμένες τηλεοράσεις, που στηρίζονται στη Micro RGB AI Engine Pro, καταφέρνουν να καλύψουν το εύρος χρωμάτων του προτύπου BT.2020 σε ποσοστό 100%. Το βάθος και η «ζωντάνια» της εικόνας είναι τόσο έντονη που νιώθεις ότι κοιτάζεις μέσα από ένα παράθυρο. Στη διάρκεια της τεχνικής παρουσίασης, οι μηχανικοί εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο η μηχανή διαχειρίζεται το contrast κάθε pixel ξεχωριστά σε πραγματικό χρόνο, για να προσφέρει την πιο ακριβή απεικόνιση που υπάρχει σε μια τηλεόραση για το ευρύ κοινό.

Εκτός από τους γίγαντες που κρεμάμε στους τοίχους ή τοποθετούμε σε ξεχωριστά έπιπλα στο σαλόνι μας, είδαμε και το The Movingstyle, μια φορητή, all-in-one οθόνη με ενσωματωμένη μπαταρία και δυνατότητες χειρισμού με αφή. Σχεδιάστηκε ώστε να τη μεταφέρεις με ροδάκια από το ένα δωμάτιο στο άλλο και να παίζει τον ρόλο ενός κέντρου ελέγχου όπου κι αν βρίσκεστε μέσα στο σπίτι.

Για τους gamers και τους επαγγελματίες

Η Samsung δεν έχει ξεχάσει τους desktop υπολογιστές. Είδαμε δύο νέα monitors που μας άφησαν άναυδους.

Το πρώτο ήταν το Odyssey G6 OLED (G60FS) είναι ένας δαίμονας της ταχύτητας, με εντυπωσιακό ρυθμό ανανέωσης στα 500Hz! Η κίνηση είναι τόσο ομαλή που σχεδόν νιώθεις ότι βλέπεις παραισθήσεις. Το δεύτερο ήταν το Odyssey G8 (G80HS), ένα θηρίο 32 ιντσών με ανάλυση 6K. Έχει ρυθμό ανανέωσης 144Hz και αποτελεί την τέλεια γέφυρα ανάμεσα σε ένα κορυφαίο gaming monitor και σε ένα επαγγελματικό εργαλείο δημιουργίας.

Ο ήχος είναι lifestyle

Για να συνδυάσει την υπέροχη εικόνα με εντυπωσιακό ήχο, η Samsung παρουσίασε και τη σειρά Music Studio, που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με τον Erwan Bouroullec.

Το Music Studio 7 είναι ένα Wi-Fi ηχείο 3.1.1 καναλιών που μοιάζει με έπιπλο εξαιρετικής σχεδίασης. Ο ήχος που εκπέμπει έχει εντυπωσιακό βάθος που γεμίζει τον χώρο. Αν μάλιστα αποκτήσετε δύο τέτοια και τα τοποθετήσετε αριστερά και δεξιά από την τηλεόραση, έχετε μπροστά σας ένα εντυπωσιακό σετ για home theater εμπειρία.

Από την άλλη, το Music Studio 5 είναι μια πιο μικρή έκδοση του προηγούμενου, με AI Dynamic Bass Control που αποτρέπει το «μπούκωμα» που συνήθως ακούγεται από ηχεία που είναι τοποθετημένα σε κάποια γωνία του δωματίου.

Οι «pro» λειτουργίες και η διάρκεια υποστήριξης

Ο επεξεργαστής Nq8 AI Gen 3 που χρησιμοποιούν οι τηλεοράσεις προσφέρουν και μια σειρά από «pro» λειτουργίες που αλλάζουν εντελώς την εμπειρία και καθορίζουν το μέλλον. Ειδικά κάποιες από αυτές, θα φανούν πολύ χρήσιμες το ερχόμενο καλοκαίρι με το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το AI Soccer Mode Pro επεμβαίνει στη διαχείριση της κίνησης όταν αντιλαμβάνεται ότι η τηλεόραση απεικονίζει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Παράλληλα, το AI Sound Controller Pro απομονώνει και αυξάνει την ένταση των διάλογων, μειώνοντας την ένταση των υπόλοιπων ήχων. Στην περίπτωση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα, ο θεατής μπορεί να μειώσει τον ήχο του εκφωνητή που κάνει την περιγραφή για να ακούει τις ιαχές του πλήθους στο γήπεδο και το αντίστροφο. Τέλος, υπάρχει και το 8K AI Upscaling Pro, που κάνει το περιεχόμενο που προβάλλεται σε 4K να πλησιάζει πολύ κοντά στην ανάλυση των 8K.

Ίσως η πιο εντυπωσιακή ανακοίνωση, πάντως, είναι η δέσμευση της Samsung να αναβαθμίζει το λειτουργικό σύστημα Tizen OS για τα επόμενα επτά χρόνια, αλλά και η προστασία ολόκληρου του οικοσυστήματος μέσω του Samsung Knox Security.

Η Samsung ξέρει να προσφέρει εμπειρίες

Καθώς επιστρέφαμε για να μπούμε στο αεροπλάνο μας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, συνειδητοποιήσαμε ότι η Samsung δεν είναι πλέον μία από τις εταιρίες που απλώς ανταγωνίζονται στο επίπεδο των «nits» και της «αναλογίας του contrast». Αντίθετα, χτίζει έναν κόσμο όπου η τηλεόραση ξέρει ότι παρακολουθείς ποδόσφαιρο και προετοιμάζει κατάλληλα το σαλόνι σου. Έναν κόσμο όπου το ψυγείο σου ξέρει ότι τελειώνει το γάλα και σε ειδοποιεί κι όπου η σκούπα ξέρει ότι πρέπει να αποφύγει την ουρά του σκύλου σου.

Το «Inside Samsung» event απέδειξε ότι το 2026 δεν έχει να κάνει μόνο με ταχύτερους επεξεργαστές. Έχει να κάνει με τεχνολογία που καταλαβαίνει επιτέλους το πλαίσιο της καθημερινότητάς μας. Οπότε, αν έχετε στα σχέδιά σας να αναβαθμίσετε τεχνολογικά το σπίτι σας, αυτή είναι η χρονιά που το μέλλον γίνεται παρόν.