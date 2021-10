H Sonos θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως η «Apple» των high-performance και stylish audio-based products. Απευθυνόμενη πάντοτε σε ένα πιο «ψαγμένο» κοινό που λατρεύει τη γοητεία που απορρέει από τον συνδυασμό της υψηλής αισθητικής και του premium ήχου, η αμερικανική εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα πραγματικά φανατικό κοινό από audiophiles που στηρίζει ενεργά τα προϊόντα της. Άλλωστε, οι fans της Sonos λατρεύουν το να «στήνουν» μικρές οικιακές φωλιές από interconnected sound systems της Sonos, τα οποία όλα μπορούν να συνδυαστούν άψογα μεταξύ τους.

Το 2018 η Sonos εισήγαγε για πρώτη φορά την Beam, μία soundbar που εκτός από τον άρτιο και υψηλής ποιότητας premium sound (κάτι που άλλωστε το περιμένεις από την γνωστή αμερικανική εταιρεία, η οποία έχει αφήσει τα διαπιστευτήρια της στον high-fidelity ήχο), ξεχώρισε για το γεγονός ότι ήταν μια από τις πρώτες στην κατηγορία της που υποστήριζε το Alexa voice assistant της Amazon. Αναμφίβολα, η Beam αποτέλεσε ένα προϊόν, το οποίο κατάφερε να βρεθεί σε πολλά… σαλόνια και η δεύτερη γενιά της, η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα φιλοδοξεί να βαδίσει στον ίδιο δρόμο ποιότητας και αξιοπιστίας. Πόσο όμως διαφέρει από τον προκάτοχο της και ποια είναι τα νέα extra features που προσφέρει στους φανατικούς φίλους του ποιοτικού ήχου; Οι απαντήσεις στο review που ακολουθεί…

Minimal & stylish!

Η Sonos ως γνωστόν δίνει μεγάλη βαρύτητα στον σχεδιασμό των προϊόντων της, εστιάζοντας στις minimal γραμμές. Σχεδιαστικά βέβαια, η 2η γενιά της Beam δεν απέχει πολύ σε επίπεδο διαστάσεων από τον προκάτοχο της. Κομψή και με λείες επιφάνειες, εμφανισιακά η πρόταση της Sonos παντρεύει την διακριτικότητα με το δυναμισμό. Σε μαύρο και λευκό χρώμα (όπως άλλωστε και τα περισσότερα προϊόντα) της Sonos, η Beam Gen 2., μπορεί εύκολα να ταιριάξει σε κάθε σαλόνι, αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο δωμάτιο του σπιτιού.

Εάν ανήκετε στους fans της Sonos, θα διαπιστώσετε ότι η μοναδική αλλαγή σε επίπεδο design στην οποία έχει προχωρήσει η αμερικανική εταιρεία έχει να κάνει με το υλικό που καλύπτει τις γρίλιες, καθώς στην πρώτη Beam είχαμε γρίλιες από ύφασμα, εδώ αντικαθίστανται από ένα πιο σκληρό και ανθεκτικό πολυκαρβονικό υλικό. Σε ότι έχει να κάνει με τα touch controls, αυτά δεν διαφέρουν σε τίποτα με την πρώτη γενιά, καθώς στο top panel θα συναντήσετε τα play/pause και volume up and down, ενώ εκεί βρίσκονται και κάποιες ενδείξεις οι οποίες αφορούν στη χρήση μικροφώνου και στην κατάσταση που βρίσκεται η soundbar.

Στο πίσω τμήμα βρίσκονται όλες οι θύρες, για αυτό θα συναντήσετε μια HDMI port (για σύνδεση στην HDMI ARC/eΑRC θύρα της TV σας), μια Ethernet, ενώ εάν θέλετε να «παίξετε» με την optical υπάρχει ένας αντάπτορας HDMI-to-Optical. Επιπλέον, στο πίσω τμήμα «φιλοξενείται», η σύνδεση του power cable και ένα κλασικό setup button. Ακολουθώντας φυσικά την «παράδοση», ο χειρισμός της Sonos Beam Gen. 2 γίνεται αποκλειστικά από το mobile app της Sonos, το οποίο προσφέρει μια σειρά από ρυθμίσεις για να το φέρετε στα μέτρα σας. Από την αυξομείωση της έντασης του ήχου, μέχρι το customization των επιδόσεων της Beam (ανάλογα με τον εσωτερικό χώρο που βρίσκεται τοποθετημένο), αλλά και την επιλογή δεκάδων Ιντερνετικών ραδιοφωνικών σταθμών από την χώρα μας (και αρκετά μέρη στον κόσμο), όπως επίσης και μια τεράστια ποικιλία από podcasts, audio books και φυσικά τη μουσική που έχετε αποθηκευμένη στην mobile συσκευή σας.

Φυσικά, η λογική στο setup της εφαρμογής είναι ίδια και απαράλλαχτη, καθώς το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε ένα Sonos account και στη συνέχεια να ακολουθήσετε προσεκτικά τα βήματα για να συνδέσετε την ηχόμπαρα στο δίκτυο σας. Ο step-by-step οδηγός μέσω της εφαρμογής διακρίνεται για τον άκρως φιλικό χαρακτήρα του (ο εν λόγω guide είναι ιδανικός και για τους πιο αρχάριους), ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι για μία ακόμη φορά το Sonos app παίρνει άριστα όχι μόνο στην ευχρηστία που παρέχει, αλλά και στα τακτικά firmware updates, τα οποία καθιστούν την «made by Sonos» συσκευή σας, πλήρως up-to-date! Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία η Sonos Beam υποστηρίζει NFC τεχνολογία και με ένα απλό tap η διασύνδεση της ηχόμπαρας με το δίκτυο σας μπορεί να ολοκληρωθεί με μεγαλύτερη ευκολία. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Beam υποστηρίζει τόσο την Alexa όσο και το Google Assistant, αν και η πρόταση της Sonos δεν μπορεί να υποστηρίξει και τους δύο virtual assistants ταυτόχρονα.

Τα «ενδότερα» και το sound performance στο… μικροσκόπιο!

Προχωρώντας στην «μηχανική» ανάλυση των sound hardware μερών της Beam Gen 2., εδώ διαπιστώνουμε ότι η Sonos δεν «πειραματίστηκε» ιδιαίτερα, σε σχέση με το πρώτο μοντέλο της σειράς. Για αυτό και ο συνδυασμός 4 midwoofers ελλειπτικού σχήματος, ενός κεντρικού tweeter και 3 passive bass radiators, ουσιαστικά θυμίζει έντονα το configuration που είδαμε και στην πρώτη γενιά. Παρόλα αυτά, το development team της Sonos «επένδυσε» περισσότερο σε έναν πιο γρήγορο επεξεργαστή και στην προσθήκη 2 ακόμη speaker arrays που ουσιαστικά ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό στα 5 (έναντι 3 της πρώτης γενιάς Sonos Beam).

Το πιο sophisticated και εξελιγμένο software, σε συνδυασμό με την πιο εξελιγμένη audio processing unit που «καθοδηγεί» την gen 2. της Beam επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση 5 ηχείων σε διάταξη. Ουσιαστικά τα δύο επιπρόσθετα speaker arrays συμβάλουν ώστε να πετύχουν τον καλύτερο διαχωρισμό ανάμεσα στο ύψος του ήχου και στο surround, δημιουργώντας έτσι ένα πιο ρεαλιστικό και immersive ακουστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο είναι εμφανές ότι η νέα Beam δίνει ακόμη περισσότερο boost στην ηχητική λεπτομέρεια, ενώ και οι διάλογοι ακούγονται πολύ πιο καθαρά σε σχέση με την πρώτη soundbar της σειράς.

H δε υποστήριξη για το πρότυπο Dolby Atmos και 5.1 surround sound, αναμφίβολα αποτελεί τους κυριότερους λόγους για να προτιμήσετε την budget-friendly πρόταση της Sonos. Αδιαμφισβήτητα, η πρόταση της Sonos δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρον την ηχητική δυναμική του Dolby Atmos, προσφέροντας απίστευτα ισχυρό και καθαρό ήχο, αν και με ικανοποίηση παρατηρήσαμε ότι ακόμη και εάν η πηγή του περιεχομένου δεν ήταν Dolby Atmos, οι ηχητικές βελτιώσεις της Beam Gen. 2 την καθιστούν εξαιρετική ακόμη που καταφέρνει να σε «ξεγελάσει» ευχάριστα. Επίσης, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι σε mid-to-high συχνότητες η πρόταση της Sonos τα πηγαίνει περίφημα, ωστόσο σε επίπεδο μπάσου είναι εμφανές ότι δεν μπορεί εύκολα να «σταθεί», χωρίς την ύπαρξη ενός πρόσθετου Subwoofer.

Εάν βέβαια αισθάνεστε ότι σας λείπουν τα «πλευρικά» (rear) ηχεία για να περάσετε την ηχητική σας εμπειρία σε νέα επίπεδα, μπορείτε να προτιμήσετε την λύση με την προσθήκη δύο πρόσθετων rear ηχείων στο σύστημα σας ή να περάσετε στην πιο δυνατή τεχνολογικά (και πιο ακριβή) Arc. Πάντως, η ακουστική αίσθηση που αφήνει η Sonos Beam Gen. 2 είναι ότι ο ήχος που πηγάζει από το sound system της, δίνει τεράστια ώθηση στην μπροστινή διεύθυνση του ήχου και παράλληλα δείχνει να «αγκαλιάζει» με αρμονία την περίμετρο, δημιουργώντας ένα «γεμάτο» και συγχρόνως εξαιρετικά «πλούσιο» αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε δωμάτιο κι εάν την τοποθετήσετε. Σε γενικές γραμμές, τόσο σε ταινίες, όσο και στον χώρο του gaming, εάν ψάχνετε για έναν από τους πιο ποιοτικούς και δυναμικούς frontal ήχους με υποστήριξη Dolby Atmos και αίσθηση 5.1 surround, η Sonos Beam Gen θα σας καλύψει και με το παραπάνω!

Ποιοτική αναβάθμιση!

Αν και η 2nd Gen Beam της Sonos δεν διαφέρει δραματικά σε σύγκριση με το πρώτο μοντέλο της πετυχημένης σειράς, ωστόσο πρόκειται για μια άκρως ποιοτική αναβάθμιση. Η Beam Gen 2. ακολουθεί την ίδια audio hardware φιλοσοφία, διαθέτει τον ίδιο compact και elegant σχεδιασμό, αλλά και την γνωστή υποστήριξη του εξελιγμένου Sonos app. Το μεγάλο της advantage βέβαια δεν είναι άλλο από την υποστήριξη Dolby Atmos, η οποία κυριολεκτικά θα εκτοξεύσει στην «στρατόσφαιρα» την σχέση σας με τον ποιοτικό ήχο. Μια αναβαθμισμένη έκδοση της πρώτης Beam που σίγουρα έχει υποστεί αρκετές βελτιώσεις στα «σημεία», βαδίζοντας στον ίδιο ποιοτικό δρόμο όπως άλλωστε όλα τα audio products της Sonos. Εάν θέλετε υψηλή ποιότητα με Dolby Atmos, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψετε μια μικρή περιουσία, σίγουρα η Sonos για μια ακόμη φορά… έκανε το θαύμα της!