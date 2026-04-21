3 σημάδια ότι το νευρικό σου σύστημα είναι εξαντλημένο

Υπάρχουν μέρες που κάνεις τα πάντα «σωστά» — κοιμάσαι αρκετά, τρως καλά, ίσως και γυμνάζεσαι — κι όμως νιώθεις σαν να σέρνεσαι. Σαν κάτι να έχει τελειώσει μέσα σου, αλλά δεν ξέρεις τι.

Συχνά, το πρόβλημα δεν είναι έλλειψη θέλησης ή ενέργειας. Είναι ένα νευρικό σύστημα που έχει μάθει να ζει σε συνεχή ετοιμότητα — και έχει ξεχάσει πώς να ξεκουράζεται πραγματικά.

Αν αναγνωρίζεις τα παρακάτω, ίσως αυτό να σου αφορά.

Πρώτο σημάδι: Ο νους δεν σταματά ποτέ

Σκέψεις, ανησυχία, λίστες, σενάρια. Ακόμα και όταν προσπαθείς να ξεκουραστείς, το μυαλό συνεχίζει να τρέχει. Αυτό δεν είναι «έτσι είσαι εσύ». Είναι το συμπαθητικό νευρικό σύστημα σε κατάσταση υπερδιέγερσης — το σώμα πιστεύει ότι υπάρχει απειλή, ακόμα κι όταν δεν υπάρχει.

Δεύτερο σημάδι: Το σώμα μένει σε εγρήγορση

Τεντωμένοι ώμοι, ρηχή αναπνοή, σφιγμένη κοιλιά. Μια αίσθηση ότι πρέπει πάντα να είσαι έτοιμος για κάτι — χωρίς να ξέρεις ακριβώς για τι. Το νευρικό σύστημα σε κατάσταση χρόνιου στρες χάνει τη φυσιολογική του ευελιξία: το λεγόμενο vagal tone — η ικανότητα του πνευμονογαστρικού νεύρου να σε επαναφέρει σε ηρεμία — εξασθενεί.

Τρίτο σημάδι: Μικρά πράγματα σε εξαντλούν δυσανάλογα

Μια απρόσμενη αλλαγή στο πρόγραμμα. Μια παρατήρηση. Ένα email που περίμενες. Πράγματα που παλιά τα διαχειριζόσουν εύκολα, τώρα αισθάνονται βαριά. Αυτό είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα εξάντλησης του νευρικού συστήματος: το threshold ανοχής έχει χαμηλώσει, γιατί τα αποθέματα έχουν αδειάσει.

Το νευρικό σύστημα δεν χρειάζεται πίεση. Χρειάζεται ασφάλεια.

Η κοινή αντίδραση είναι να προσπαθούμε περισσότερο: περισσότερη πειθαρχία, περισσότερη διαχείριση, περισσότερος έλεγχος. Αλλά το νευρικό σύστημα δεν αποθεραπεύεται με πίεση — αποθεραπεύεται με ρύθμιση.

Όταν το σώμα νιώσει ασφάλεια — μέσα από την αναπνοή, την κίνηση, την παρουσία — κάτι αλλάζει βαθιά. Η αναπνοή μαλακώνει. Ο νους ησυχάζει. Η ενέργεια επιστρέφει. Όχι γιατί «αποφάσισες» να χαλαρώσεις, αλλά γιατί το σώμα πίστεψε ότι είναι ασφαλές να το κάνει.

Αυτή είναι η αληθινή ανθεκτικότητα.

Στο Embodied Wakefulness Retreat στην Αίγινα (6–9 Ιουνίου 2026), δουλεύουμε ακριβώς με αυτό — μέσα από πρακτικές ενσώματης επίγνωσης, ρύθμισης νευρικού συστήματος και τις Πέντε Σοφές Ενέργειες.

Το retreat καθοδηγεί η Irini Rockwell, ιδρύτρια του Five Wisdoms Institute, συγγραφέας τριών βιβλίων και μια από τις πιο έμπειρες δασκάλες στο πεδίο της ενσώματης ανθρώπινης ανάπτυξης — με πάνω από 40 χρόνια διεθνούς διδασκαλίας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το retreat απευθύνεται σε όλους έχουν ξεχάσει να φροντίζουν τον εαυτό τους αλλά και σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, coaches, εκπαιδευτές και όσους φροντίζουν άλλους.

Θα είναι χαρά μας να είσαι μαζί μας

