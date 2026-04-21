Κάποια ταξίδια δεν είναι μόνο μετακινήσεις, αλλά ολόκληρες εμπειρίες! Η Σήραγγα της Μάγχης είναι ακριβώς αυτό. Ένα έργο που σε κάνει να περάσεις από τη μία χώρα στην άλλη σχεδόν… χωρίς να το καταλάβεις, και σίγουρα χωρίς να οδηγήσεις όπως θα περίμενες. Αν έχεις δει τα videos που κυκλοφορούν τελευταία, ξέρεις ήδη τη βασική ανατροπή. Τα αυτοκίνητα μπαίνουν σε ένα τρένο και ταξιδεύουν κάτω από τη θάλασσα. Όχι, δεν είναι σκηνή από ταινία, αλλά καθημερινότητα χιλιάδων ταξιδιωτών.

Δεν οδηγείς ακριβώς

Εδώ είναι που αλλάζει όλη η λογική του ταξιδιού. Μπαίνεις με το αυτοκίνητό σου στον τερματικό σταθμό, περνάς τον έλεγχο και στη συνέχεια οδηγείς κατευθείαν μέσα στον συρμό του Eurotunnel Shuttle. Τα βαγόνια είναι σχεδιασμένα σαν κλειστά, διώροφα γκαράζ. Παρκάρεις, σβήνεις μηχανή και από εκεί και πέρα… τέλος το τιμόνι. Μπορείς να μείνεις μέσα στο αυτοκίνητο ή να βγεις για λίγο δίπλα του, να τεντωθείς, να χαζέψεις γύρω σου. Δεν είναι πολυτελές, δεν είναι instagramικό με την πρώτη ματιά, αλλά έχει μια περίεργη, σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση. Σαν να συμμετέχεις σε κάτι πιο “μηχανικό” και λιγότερο τουριστικό.

Κάτω από τη θάλασσα, αλλά χωρίς δράμα

Η σήραγγα βρίσκεται κάτω από το Στενό του Ντόβερ και φτάνει περίπου τα 75 μέτρα κάτω από τον βυθό. Το υποθαλάσσιο τμήμα της είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και αυτό από μόνο του ακούγεται εντυπωσιακό. Στην πράξη όμως, δεν νιώθεις τίποτα από αυτό. Δεν βλέπεις νερό, δεν αλλάζει η πίεση, δεν υπάρχει κανένα “wow” της θέας. Και ίσως εκεί είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο. Κάνεις ένα τόσο ακραίο πράγμα, με έναν απόλυτα ήρεμο και ελεγχόμενο τρόπο.

35 λεπτά και είσαι αλλού

Η διάρκεια της διαδρομής είναι περίπου 35 λεπτά, με τους συρμούς να φτάνουν τα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν προλάβεις να βαρεθείς, έχεις ήδη φτάσει. Αν το σκεφτείς ψύχραιμα, είναι πιο γρήγορο από πολλές καθημερινές διαδρομές μέσα στην πόλη. Και σίγουρα πιο προβλέψιμο από ένα ταξίδι με πλοίο ή αεροπλάνο.

Γιατί δεν έγινε ποτέ “κανονικός” δρόμος

Η πρώτη σκέψη είναι απλή. Γιατί δεν οδηγούμε απευθείας μέσα στη σήραγγα; Η απάντηση είναι επίσης απλή, αλλά όχι ευχάριστη. Ένα τέτοιο έργο ως οδική σήραγγα θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Τα καυσαέρια, τα πιθανά ατυχήματα και η δυσκολία διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων θα έκαναν το ταξίδι πολύ πιο ριψοκίνδυνο. Η επιλογή του τρένου δεν είναι περιορισμός, αλλά ο λόγος που όλο αυτό λειτουργεί τόσο ομαλά.