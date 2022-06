Οι διάσημες τηλεοπτικές εκπομπές που γνωρίζουμε και αγαπάμε σήμερα πέρασαν πολλές αλλαγές πριν πάρουν τους τελικούς τους τίτλους. Είναι σειρές που έχουν αφήσει ιστορία και όσα χρόνια και αν περάσουν πάντα θα τις θυμόμαστε και θα τις ξανά παρακολουθούμε. Πάμε να δούμε πως θα ήταν ο τίτλος τους πριν αποφασιστεί ο τελικός τίτλος τον οποίο γνωρίζουμε όλοι σήμερα.

Big Bang Theory

Το Big Bang Theory ονομαζόταν αρχικά Lenny, Penny and Kenny. Αυτό τελικά άλλαξε γιατί ίσως ήθελαν να τονίσουν την επιστήμη και όχι τα ονόματα των χαρακτήρων.

Mr. Bean

Ο Mr. Bean είχε αρχικά τον τίτλο Mr. Cuuliflower και ο λόγος ήταν ότι έψαχναν για ένα όνομα που να σχετίζεται με τα λαχανικά, αλλά το άλλαξαν μετά την κυκλοφορία της εκπομπής.

Friends

Το Friends είχε τον τίτλο Six of One. Ήταν το όνομα της παράστασης κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του πιλότου αλλά αργότερα άλλαξε από τους σκηνοθέτες.

Stranger Things

Το Stranger Things αρχικά ονομάστηκε Montauk επειδή ήταν προγραμματισμένο να γυριστεί στη Νέα Υόρκη, αλλά μεταφέρθηκε σε μια μικροσκοπική πόλη, έτσι το όνομα άλλαξε.



Grey’s Anatomy

Το Grey’s Anatomy άλλαξε στην πραγματικότητα 3 φορές πρωτού ονομαστεί χωριστά Surgeons, Complications, και Doctors, αλλά αργότερα, πήρε τον εμβληματικό τίτλο που γνωρίζουμε σήμερα.

Lost

Το Lost ονομάστηκε για πρώτη φορά Nowhere και αργότερα άλλαξε όταν οι δημιουργοί μπήκαν στην παραγωγή και αναπτύχθηκαν περαιτέρω.



That ’70s Show

Το That ’70s Show ονομαζόταν αρχικά Teenage Wasteland αλλά αργότερα άλλαξε λόγω προβλημάτων πνευματικών δικαιωμάτων.