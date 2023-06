Με αποκλειστικό, πρωτότυπο περιεχόμενο, χιλιάδες τίτλους Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας το Disney+ προσφέρει στους fans περισσότερα από όσα φαντάζονται, όλα σε ένα σημείο.

Η αναμονή σχεδόν τελείωσε! Μετά από μια ιστορική πορεία στους κινηματογράφους, η ταινίαπαγκόσμιο φαινόμενο «Avatar: The Way of Water» του James Cameron, έρχεται στις 7 Ιουνίου στο Disney+ και θα περιλαμβάνει μπόνους περιεχόμενο με τους σκηνοθέτες, το καστ και την ομάδα παραγωγής. Τον Ιούνιο κάνουν πρεμιέρα η πρωτότυπη σειρά «Άντρες με τα Όλα τους», 25 χρόνια μετά την ωμόνυμη βρετανική ταινία, η νέα δραματική σειρά μυστηρίου «Saint X», η Πρωτότυπη ταινία «Flamin’ Hot» σε σκηνοθεσία της Eva Longoria που αφηγείται την ιστορία του ανθρώπου που έκανε τα Flamin’ Hot Cheetos φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, αλλά και η νέα Πρωτότυπη σειρά «Μεγάλες Προσδοκίες» με την Olivia Colman, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς.

Επίσης αυτό τον μήνα, από τα Marvel Studios έρχεται η «Μυστική Εισβολή» με τον Samuel L. Jackson! Ο Νικ Φιούρι επιστρέφει, με τη νέα Πρωτότυπη σειρά στις 21 Ιουνίου, αποκλειστικά στο Disney+.

Avatar: The Way of Water



Μετά από μια ιστορική πορεία στους κινηματογράφους, η ταινία-παγκόσμιο φαινόμενο «Avatar: The Way of Water» του James Cameron, έρχεται την Τετάρτη 7 Ιουνίου στο Disney+ και θα περιλαμβάνει μπόνους περιεχόμενο με τους σκηνοθέτες, το καστ και την ομάδα παραγωγής. Περισσότερα από δέκα χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, το «Avatar: The Way of Water» παρουσιάζει την ιστορία της οικογένειας Sully (ο Jake, η Neytiri και τα παιδιά τους), τα προβλήματα που τους ακολουθούν, τις προσπάθειες που κάνουν για να κρατήσουν ο ένας τον άλλον ασφαλή, τις μάχες που δίνουν για να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που υφίστανται.

S A I N T X

Η σειρά, η οποία εξελίσσεται σε πολλαπλές χρονικές γραμμές, εμβαθύνει στο πώς ο μυστηριώδης θάνατος μιας νεαρής γυναίκας κατά τη διάρκεια ειδυλλιακών διακοπών στην Καραϊβική έχει τραυματικό αντίκτυπο και τελικά οδηγεί την αδελφή της αγνοούμενης σε μια επικίνδυνη αναζήτηση της αλήθειας.

FLAMIN’ HOT

Το «Flamin’ Hot» είναι η συναρπαστική ιστορία του Ρίτσαρντ Μοντανιές, του επιστάτη της Frito Lay που

αξιοποίησε τις μεξικανο-αμερικάνικες ρίζες του για να μετατρέψει τα θρυλικά Flamin’ Hot Cheetos σε

ένα σνακ που τάραξε τη βιομηχανία τροφίμων κι έγινε παγκόσμιο φαινόμενο της ποπ κουλτούρας.

ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΟΛΑ ΤΟΥΣ

Τοποθετημένη χρονικά 25 χρόνια μετά από την πρωτότυπη Βρετανική ταινία, που σημείωσε τεράστια επιτυχία, η νέα σειρά 8 επεισοδίων, ακολουθεί την ίδια παρέα αδελφικών φίλων, στη μεταβιομηχανική πόλη του Σέφιλντ, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με το υπό κατάρρευση εθνικό σύστημα υγείας, εκπαίδευσης και επαγγελματικής απασχόλησης. Η νέα σειρά, θα αποκαλύψει τι συνέβη στην παρέα, όταν έβαλαν ξανά τα ρούχα τους, για να εξερευνήσουν τις πιο φωτεινές, ανόητες και απελπισμένες στιγμές της ζωής τους.

ΜΥΣΤΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Στη νέα σειρά από τα Marvel Studios «Μυστική Εισβολή», που διαδραματίζεται στο παρόν του MCU, ο Nick Fury μαθαίνει για μια μυστική εισβολή στη Γη από μια ομάδα Σκραλς, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν μορφή. Ο Fury ενώνεται με τους συμμάχους του, μεταξύ των οποίων ο Everett Ross, η Maria Hill και ο Skrull Talos, ο οποίος έχει φτιάξει τη ζωή του στη Γη. Μαζί ξεκινούν έναν αγώνα ενάντια στον χρόνο, καθώς πρέπει να σταματήσουν την επικείμενη εισβολή των Σκραλ και να σώσουν την ανθρωπότητα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Μια ιστορία ενηλικίωσης ενός ορφανού, του Πιπ, ο οποίος λαχταράει μια καλύτερη ζωή, μέχρι που μια

τροπή της μοίρας του ανοίγει την πόρτα σε έναν σκοτεινό κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Αναγκάζεται να

αναμετρηθεί με το πραγματικό κόστος αυτού του νέου κόσμου και να αναλογιστεί κατά πόσο αυτός ο

κόσμος θα τον κάνει τον άνθρωπο που επιθυμεί να γίνει.

