Τι αφορά τελικά η αναζήτηση εργασίας; Τι πρέπει να προηγηθεί για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα; Ένα καλό βιογραφικό; Ένα προφίλ στο LinkedIn; Μια πετυχημένη συνέντευξη; Αυτοπεποίθηση; Αφοσίωση και επιμονή; Το να βρούμε την αγγελία που θα ταιριάζει με τα προσόντα μας; Όλα αυτά και άλλα πολλά στάδια μας καθοδηγούν κατά την αναζήτηση εργασίας προκειμένου να φτάσουμε στην επιθυμητή πρόσληψη.

Το skywalker.gr, με σκοπό να βοηθήσει το κοινό να αποσαφηνίσει τα στάδια από τα οποία περνά ο υποψήφιος πριν προσληφθεί, συνεχίζει τις επιτυχημένες δράσεις του στον χώρο της εργασίας με άλλο ένα διαδικτυακό #JobDay, το οποίο εντάσσεται στη δέσμη πρωτοβουλιών του «Βγαίνουμε μπροστά», με τίτλο «Αναζήτηση Εργασίας».

Την Τρίτη 15 Ιουνίου στις 11.30 συντονιζόμαστε με μια live συνάντηση στο Facebook του skywalker.gr-Εργασία στην Ελλάδα και στο site «Βγαίνουμε Μπροστά».

Πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται σε όσους αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να κάνουν μια αλλαγή στην καριέρα τους και έχει ως στόχο την ενδυνάμωσή τους με την ανάπτυξη απαραίτητων ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της αναζήτησης εργασίας.

Δύο ειδήμονες του αντικειμένου θα κληθούν να απαντήσουν με βάση την εμπειρία τους σε δημοφιλείς ερωτήσεις που αφορούν τη διαδικασία και τα στάδια αναζήτησης εργασίας, η κα Ζαρωτιάδου Μαρία, M.Sc. Marketing, Managing Director, Plan of Business & Μέλος του Harvard Business Review Advisory Council, και ο κ. Κορβέσης Μάρκος, Σύμβουλος Καριέρας & NLP Practitioner.

Παράλληλα το κοινό θα μπορεί να υποβάλει τα ερωτήματά του μέσω της σελίδας Facebook του skywalker.gr, απ’ όπου θα γίνεται και η απευθείας μετάδοση. Θα μεταδοθεί επίσης live από το site vgainoumemprosta.skywalker.gr (χωρίς τη δυνατότητα παρεμβάσεων).

Το Online #Jobday «Αναζήτηση Εργασίας» θα συντονίσει η κα Πάλλα Κωνσταντία, Κοινωνιολόγος, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Associate Certified Coach (ACC – ICF), Business & Life Coach, Trainer & Public Speaker.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν το site https://jobdays.gr για περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στο Facebook Event Online #Jobday «Αναζήτηση εργασίας».

Επιπλέον, μπορούν να δουν το video του Online #Jobday «Αναζήτηση Εργασίας» στο εξής link

Η διοργάνωση της εκδήλωσης πραγματοποιείται με την πολύτιμη συμβολή των:

Χορηγοί επικοινωνίας:

STAR ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, TVSTAR.GR, ΕΠΙΧΕΙΡΩ, ZOUGLA.GR, VORIA.GR, BUSINESS NEWS.GR, E–DAILY, E–RADIO, THAT’S LIFE, MAGDA’S NEWS, EMEA.GR, PINK.GR, ADVERTISING.GR, BUSINESS WOMAN, PAIDEIA–ERGASIA.GR, FLOW MAGAZINE, SIGMA MEDIA GROUP, ΟΜΟΡΦΗ ΖΩΗ, LET IT BE.GR, ECOZEN.GR, SETTLE.GR, STENTORAS.GR

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

Μαίρη Κατσαπρίνη, Marketing Director, Skywalker.gr, 210 9730280 (εσωτ. 231), [email protected]