Get Things Done! Γνωρίσαμε τον David Allen και μάθαμε πως να νικήσουμε το stress, βάζοντας τάξη στο… (εργασιακό) χάος!

Οι σύγχρονοι απαιτητικοί εργασιακοί ρυθμοί είναι για τους περισσότερους από εμάς εξουθενωτικοί, ειδικότερα από τη στιγμή που το δυσμενές οικονομικό κλίμα που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας δεν αφήνει πολλά περιθώρια… Ασφυκτικά deadlines, απαιτητικά tasks, χιλιάδες (αναπάντητα) e-mails, απανωτά meetings, το τηλέφωνο χτυπάει σα δαιμονισμένο και το stress χτυπάει κόκκινο! Χωρίς αμφιβολία, το υπερβολικό εργασιακό stress όμως φέρνει μαζί του και άλλα σημαντικά προβλήματα, επηρεάζοντας αρνητικά όχι μόνο την παραγωγικότητα μας σε ατομικό επίπεδο και την υγεία μας, αλλά και τις διαπροσωπικές και οικογενειακές μας σχέσεις.

Μάλιστα, εάν η κατάσταση που σας περιγράψαμε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε πολύ δύσκολα ένα στέλεχος – εργαζόμενος μπορεί να αποφύγει το ψυχικό, πνευματικό και σωματικό Burnout! Όπως έχει αποδειχθεί από πρόσφατες έρευνες, 5 στα 10 στελέχη επιχειρήσεων έχουν παραδεχθεί ότι αδυνατούν να θυμηθούν εργασίες, εξαιτίας της ανάγκης τους να διαχειριστούν υπερβολικά μεγάλο όγκο πληροφοριών! Το μυαλό μας θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως ένας σκληρός δίσκος, στον οποίο αποθηκεύονται χιλιάδες Gigabytes πληροφοριών… Ωστόσο, όπως συμβαίνει και τους μηχανικούς δίσκους, κάποια στιγμή «γεμίζει» και τότε είναι που ξεκινάει η αδυναμία της σωστής διαχείρισης των διαθέσιμων πληροφοριών. Η μέθοδος του να μπορείς να αδειάσεις τον εγκέφαλο σου την κατάλληλη χρονική στιγμή μπορεί να αποδειχθεί… σωτήρια, συμβάλλοντας όχι μόνο στην κατακόρυφη αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά και στην βελτίωση της καθημερινότητας σας.

Εδώ εύλογα θα αναρωτιέστε για το εάν υπάρχει κάποια μέθοδος που να μπορεί να προσφέρει τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας κάθε εργαζομένου, να τον βοηθήσει να βάλει σε τάξη τις εργασίες του και να αποβάλλει το άγχος; Τα ευχάριστα νέα είναι ότι παρόλο που κάτι τέτοιο μπορεί να φαίνεται κάπως… ουτοπικό, παρόλα αυτά υπάρχει λύση η οποία ακούει στο όνομα «Get Things Done». Η μέθοδος αυτή παρουσιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τον σύμβουλο επιχειρήσεων (και συγγραφέα) David Allen, ο οποίος για περίπου 40 χρόνια έχει βοηθήσει εκατομμύρια στελέχη σε όλο τον κόσμο να ξεκλειδώσουν τα μυστικά της υψηλής παραγωγικότητας και της αποβολής του εργασιακού stress. Το best seller του «Getting Things Done – The Art of Stress-free Productivity», το οποίο έχει εκδοθεί σήμερα σε 28 γλώσσες θεωρείται το «Ευαγγέλιο» κάθε πετυχημένου επαγγελματία και όχι άδικα… Άλλωστε, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι 4 στις 10 εταιρείες που βρίσκονται στη λίστα Fortune 100 έχουν αξιοποιήσει τις υπηρεσίες του.

Πριν από μερικές μέρες, στο πλαίσιο του συνεδρίου Un-Conference Μεγιστοποίησης Ατομικής Παραγωγικότητας που διοργανώθηκε από την DOOR Training and Consulting είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τον κύριο David Allen και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τις απόψεις του. Στο πρώτο του ταξίδι που πραγματοποίησε στη χώρα μας, ο πετυχημένος σύμβουλος επιχειρήσεων μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου για το δικό του μοναδικό ταξίδι στο κόσμο των επιχειρήσεων και το ρόλο που διατέλεσε ως σύμβουλος σε ορισμένα από τα πιο μεγάλα ονόματα που προέρχονται από τον κόσμο του Healthcare, του IT, της αεροναυπηγικής και φυσικά της οικονομίας. Βλέποντας την ομιλία του δεν θα μπορούσε κάποιος να μη σταθεί στο γεγονός το πόσο απλός, ήρεμος και πράος ήταν, βγάζοντας μια σιγουριά και ότι όλα βρίσκονται under control. Η μέθοδος του (GTD) αποκρυσταλλώνεται σε 5 διαφορετικά βήματα, που έχουν ως στόχο να παρέχουν πραγματικές λύσεις και να μετατρέψουν την πολυδιάστατη και απαιτητική καθημερινότητα σε έναν ολοκληρωμένο και πιο παραγωγικό τρόπο ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο βήμα είναι η συλλογή όλων των διεργασιών που απαιτούν την προσοχή μας και το δεύτερο αφορά στην επεξεργασία και στο «ξεκαθάρισμα». Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η σωστή οργάνωση και η σωστή τοποθέτηση μιας διεργασίας, ενώ στο τέταρτο βήμα για να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει να περάσουμε στη φάση της επανεξέτασης και της συχνής ανασκόπησης. Αφού περάσετε από τα προαναφερθέντα στάδια, τότε το τελικό βήμα αφορά στην ενέργεια και στην υλοποίηση! Και μπορεί για τους περισσότερους από εμάς να φαίνεται… «επιστημονική φαντασία», παρόλα αυτά όπως μας τόνισε ο κύριος Allen, οι πιο παραγωγικοί άνθρωποι είναι εκείνοι που έχουν αναπτύξει τα κατάλληλα «εργαλεία», έτσι ώστε να μην έχουν τίποτα στο κεφάλι τους. Και αυτό είναι μια τέχνη που μαθαίνετε και μπορεί να διδαχθεί….

Στο Un-Conference Μεγιστοποίησης Ατομικής Παραγωγικότητας, τον David Allen πλαισίωσαν σημαντικοί εισηγητές, οι οποίοι απέδωσαν ιδιαίτερη σημασία στον εντοπισμό των παραγόντων που συμβάλλουν στη μειωμένη παραγωγικότητα του σύγχρονου στελέχους επιχειρήσεων, περιγράφοντας μια σειρές από τεχνικές που ωθούν στη μείωση της εργασιακής πίεσης. Παράλληλα, στη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν μέθοδοι οργάνωσης και εργαλεία (Task Management) που υποστηρίζουν το workflow.

Αναμφίβολα, η εμπειρία που είχαμε στο Un-Conference μας βοήθησε να δούμε τα πράγματα αλλιώς… Άλλωστε το άγχος σκοτώνει σε οποιαδήποτε μορφή του, για αυτό και η τέχνη του να μην έχεις stress και να οργανώνεις τη ζωή σου σωστά είναι αν μη τι άλλο… ξεχωριστή!

Γιατί το stress στον εργασιακό χώρο (κι όχι μόνο) μπορεί και (πρέπει) να νικηθεί!