Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου 2020, Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς #GIVINGTUESDAY, ο Δεσμός συνεργάζεται με 20 e-shops που προσφέρουν μέρος των εσόδων τους στο κοινωνικό του έργο. Το κοινό, μέσω των αγορών του από τα συνεργαζόμενα καταστήματα, συμμετέχει στο κίνημα φιλανθρωπίας και στηρίζει το Δεσμό για να συνεχίσει να δημιουργεί ιστορίες προσφοράς κάθε μέρα.

Το #GIVINGTUESDAY Global αποτελεί την πιο μεγάλη ημέρα προσφοράς στον κόσμο. Γιορτάζεται την πρώτη Τρίτη μετά το Black Friday, στοχεύοντας να εμπνεύσει την προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων.

Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, κάθε αγορά σε επιλεγμένα καταστήματα και προϊόντα αποτελεί και μια δωρεά για την υποστήριξη του κοινωφελούς έργου του Δεσμού

Ο Δεσμός, εδώ και περίπου μια δεκαετία, βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε ανάγκη αξιοποιώντας αποτελεσματικά και ουσιαστικά κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη. Ειδικά φέτος, λόγω των πρωτόγνωρων προκλήσεων που βιώνουμε, η έννοια της «προσφοράς» αποκτά ακόμα πιο ξεχωριστό νόημα, αξία και περιεχόμενο. Με σημείο εκκίνησης την 1η Δεκεμβρίου και με τη συμμετοχή όλο και περισσότερων, στόχος του Δεσμού, είναι να αναδειχθεί η καταλυτική δύναμη της προσφοράς και της αλληλεγγύης απ’ όλους για όλους.

Γίνε και εσύ μέρος του κινήματος #GIVINGTUESDAY και στήριξε το Δεσμό και όσους έχουν ανάγκη! Την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου πραγματοποιείς μια δωρεά με κάθε αγορά σου στα συνεργαζόμενα με το Δεσμό καταστήματα: Cosmos Sport, Era Nuts, 4 Seasons – Organic Food Market, Ileana Makri, Ioanna Kourbela, Katerina Psoma Jewelry, KK Jewelry Lab, KOKU Concept, La Vie, Lito Fine Jewelry, Ma Cherie, matchbox, Milkshakes and Dreams, myshoe.gr, Omonia Trans, Park House, Plaisio, Sun of a Beach, Two in a Castle, Τυροκομείο Κωσταρέλου.

Μπες στην ιστοσελίδα των υποστηρικτών του Δεσμού εδώ, ανακάλυψε τα καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια, και υποστήριξε και εσύ μέσω των αγορών σου το Δεσμό και το έργο του.

Δείτε περισσότερα στο www.desmos.org, instagram: desmos_non_profit_foundation,

FB: Δεσμός ή Desmos Επικοινωνία: Εκάβη Βαλλερά 2168090840 και [email protected]