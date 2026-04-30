Την Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 19.00, εγκαινιάζεται η δεύτερη ατομική έκθεση της Νατάσσας Ροδινού, με τίτλο «Ρίζες και Κλαδιά», υπό την επιμέλεια της Αρχαιολόγου και Ιστορικού Τέχνης, Ίριδας Κρητικού.

Η δουλειά της καλλιτέχνιδας αντλεί έμπνευση από τη φύση, με θεματική και κεντρικό μοτίβο το «Δέντρο» ως σύμβολο της ανθρώπινης ύπαρξης και εξέλιξης, ενώ το έργο της χαρακτηρίζεται από τη χρήση μικτών υλικών, με έμφαση σε τρισδιάστατες οπτικές ποιότητες και στη σχέση φωτός και σκιάς.

Το δέντρο, ως σύμβολο του Ανθρώπου, ενώνει τη γη με τον ουρανό, τον εσωτερικό μας πυρήνα με τα «κλαδιά» της εξέλιξης. Οι ρίζες των δέντρων βρίσκονται στην γη, τα κλαδιά τους, όμως, κοιτάνε και προσπαθούν να φτάσουν τον ουρανό. Κάθε δέντρο είναι μοναδικό και δεν μοιάζει με κανένα άλλο, όπως και οι άνθρωποι. Όπως γράφει ο Hermann Hesse: «Τα δέντρα είναι ιερά. Όποιος ξέρει να τους μιλά και να τα ακούει, μαθαίνει την αλήθεια.»

Σκοπός της καλλιτέχνιδας είναι να νιώσει ο θεατής, μέσα από τα έργα της έκθεσης, πως τον αγκαλιάζει η φύση. Σε μία εποχή που ο άνθρωπος έχει χάσει και χάνει όλο και περισσότερο, την επαφή του με το φυσικό περιβάλλον και με τις ρίζες του, η έκθεση τον καλεί να επανασυνδεθεί με την μητέρα φύση ως το απόλυτο δημιούργημά της.

Όπως σημειώνει και η επιμελήτρια της έκθεσης, Ίριδα Κρητικού: «Τα έργα της Ροδινού, αυτοβιογραφικά στον μεγαλύτερό τους βαθμό, καθώς η ίδια μεγάλωσε παίζοντας, φροντίζοντας, αγαπώντας και παρατηρώντας ετούτα τα δέντρα που ζωγραφίζει και που κανένα ποτέ δεν θα είναι όμοιο με το διπλανό του, φέρουν ίχνη αδιάκοπης ζωής, φέρουν σημάδια, μνήμη και βάρος. Ο θεατής, ως δυνητικός οδοιπόρος στο γενεσιουργό ετούτο τοπίο, συναντά το ανακουφιστικό διηνεκές και ξαναβρίσκει ίσως στο ψιθυριστικό του φύλλωμα ένα μέρος από τη δική του προσωπική ιστορία».

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί και το Βραβευμένο έργο της Νατάσσας Ροδινού που απέσπασε το 1ο Βραβείο στα EUROPEAN ART AWARDS by DreamTeam, με την Maria Callas, με τίτλο “La Divina 1957”.

Η έκθεση «Ρίζες και Κλαδιά» πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη των Georgios Lafazanis Winery και La Divina Group.

Πληροφορίες για την έκθεση:

Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (Κηφισιά)

Διάρκεια Έκθεσης: 8-17/5/2026

Ώρες Λειτουργίας: καθημερινά, εκτός Δευτέρας 11:00-19:00.

Σάββατο και Κυριακή: 11:00-19:00