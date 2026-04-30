Κοντά νύχια με pastel διάθεση: 5 ιδέες για ανοιξιάτικο μανικιούρ

Πρακτικά, κομψά και πάντα περιποιημένα, τα κοντά νύχια επιστρέφουν δυναμικά και μας θυμίζουν ότι το chic δεν χρειάζεται υπερβολές. Μάλιστα, όσο πλησιάζει ο Μάιος, οι παστέλ αποχρώσεις μπαίνουν ξανά στο παιχνίδι και δίνουν στο μανικιούρ αυτή τη φρέσκια, καθαρή ανοιξιάτικη αίσθηση που θέλουμε όλες.

Η παστέλ παλέτα που ταιριάζει παντού

Απαλό mint, ρομαντικό λιλά, γλυκό ροζ, αλλά και baby blue που παραμένει μία από τις πιο δυνατές τάσεις της χρονιάς. Οι παστέλ τόνοι έχουν αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό να δείχνουν φωτεινοί χωρίς να φωνάζουν. Είναι παιχνιδιάρικοι, αλλά παραμένουν κομψοί, ενώ ταιριάζουν εύκολα με κάθε στιλ.

Είτε προτιμάς ένα μονόχρωμο μανικιούρ, είτε θέλεις να δοκιμάσεις κάτι πιο δημιουργικό, όπως pastel french, chrome λεπτομέρειες ή μικρά floral σχέδια, το αποτέλεσμα δείχνει πάντα φρέσκο και σύγχρονο.

Γιατί αξίζει να τα δοκιμάσεις τώρα

Το ωραίο με τα pastel nails είναι ότι προσαρμόζονται σε κάθε περίσταση. Μπορούν να συνοδεύσουν άνετα το καθημερινό σου look, αλλά και μια πιο προσεγμένη εμφάνιση. Δεν είναι κραυγαλέα, δεν είναι βαρετά και σίγουρα δεν περιορίζονται μόνο σε μακριά νύχια.

Αν λοιπόν σκέφτεσαι το επόμενο μανικιούρ σου, οι παρακάτω 7 ιδέες αποδεικνύουν ότι τα κοντά νύχια μπορούν να είναι εξίσου εντυπωσιακά.

5 pastel μανικιούρ για κοντά νύχια

Pastel Skittles

Μία διαφορετική παστέλ απόχρωση σε κάθε νύχι για ένα χαρούμενο, αλλά καθόλου υπερβολικό αποτέλεσμα.

Mint nails

Το πράσινο της μέντας είναι δροσερό, καθαρό και ιδανικό για όσες θέλουν κάτι απαλό αλλά όχι αναμενόμενο.

Lilac nails

Το λιλά είναι η πιο τρυφερή εκδοχή του μοβ και δείχνει υπέροχο σε κοντά νύχια.

Baby blue chrome nails

Λίγη chrome λάμψη πάνω στο baby blue δίνει στο μανικιούρ πιο polished και fashion χαρακτήρα.

Pastel french

Το γαλλικό μανικιούρ αποκτά παιχνιδιάρικη διάθεση με άκρες σε διαφορετικές παστέλ αποχρώσεις.