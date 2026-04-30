Υπάρχει μια λεπτομέρεια που, αν τη δεις πιο προσεκτικά, δένει όλους τους πελάτες της Saurora Grace — και δεν είναι αυτό που θα περίμενε κανείς με την πρώτη σκέψη.

Ένα πελατολόγιο χωρίς στερεότυπα

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, η ίδια ξεκαθαρίζει ότι οι άνθρωποι που την προσεγγίζουν δεν ανήκουν σε μία συγκεκριμένη «κατηγορία». Αντίθετα, προέρχονται από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα και επαγγέλματα. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, ανώτερα στελέχη εταιρειών, εκπαιδευτικοί, ακόμα και άτομα που εργάζονται σε σώματα ασφαλείας. Παράλληλα, στο πελατολόγιό της υπάρχουν γυναίκες που είναι μόνες, άτομα με αναπηρία, αλλά και άνθρωποι που περνούν απαρατήρητοι μέσα στην καθημερινότητα. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει «προφίλ». Υπάρχουν μόνο άνθρωποι.

Αυτό που τους ενώνει πραγματικά

Αν κάτι λειτουργεί ως κοινός παρονομαστής, σύμφωνα με την ίδια, δεν έχει να κάνει ούτε με την κοινωνική θέση ούτε με την ηλικία. Έχει να κάνει με κάτι πιο εσωτερικό και πιο ανθρώπινο. Όπως εξηγεί, οι περισσότεροι από όσους την αναζητούν είναι εξαντλημένοι από τους ρόλους που καλούνται να παίζουν καθημερινά. Ζουν μέσα σε προσδοκίες, υποχρεώσεις και κοινωνικές «μάσκες» που δύσκολα αφήνουν χώρο για αυθεντικότητα. Αυτό που αναζητούν, τελικά, είναι ένας ασφαλής χώρος όπου δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα. Ένας χώρος όπου μπορούν απλώς να είναι ο εαυτός τους, χωρίς άγχος, χωρίς κρίση. Και αυτό, όπως λέει, είναι ουσιαστικά αυτό για το οποίο πληρώνουν.

Η ανάγκη για οικειότητα χωρίς όρια ηλικίας

Το εύρος ηλικιών των πελατών της — από 21 έως και 80 ετών — δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Η ανάγκη για σύνδεση, αποδοχή και σωματική ή συναισθηματική εγγύτητα δεν περιορίζεται από τα χρόνια. Δεν είναι προνόμιο των νέων, ούτε «θέμα» μόνο συγκεκριμένων ομάδων. Είναι μια βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που εμφανίζεται σε διαφορετικές μορφές, αλλά με την ίδια ένταση.

Η προσωπική ιστορία πίσω από την επιλογή της

Η απόφασή της να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο δεν προέκυψε τυχαία. Συνδέεται άμεσα με μια δύσκολη προσωπική εμπειρία. Όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της στη The Sun, ο θάνατος της μητέρας της στάθηκε καθοριστικός. Την έκανε να επανεξετάσει τον τρόπο που οι άνθρωποι βιώνουν την επαφή και την εγγύτητα. Μέσα από αυτή την απώλεια, συνειδητοποίησε πόσο συχνά αναβάλλουμε την ειλικρίνεια και την οικειότητα, σαν να υπάρχει πάντα χρόνος. Και πόσο εύκολα αφήνουμε ανεκπλήρωτες βασικές ανάγκες. Αυτή η σκέψη ήταν που την οδήγησε σε μια δουλειά που, όπως λέει, έχει στόχο να βοηθήσει τους άλλους να ξαναβρούν αυτή τη σύνδεση — με τον εαυτό τους και με τους άλλους.