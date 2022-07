Η Ana de Armas επέστρεψε στο κόκκινο χαλί για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας “The Gray Man” του Netflix με ένα μοναδικό monochromatic make up look, με προϊόντα περιποίησης και μακιγιαζ της Estée Lauder.

Η Estée Lauder αποδεικνύει για ακόμη μια φορά τη δυναμική της στο κόκκινο χαλί, απογειώνοντας τη λαμπερή εμφάνιση της Ana de Armas με monochromatic make up look στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας “The Grant Man”, που πραγματοποιήθηκε στο TCL Chinese Theatre του Χόλυγουντ την Τετάρτη 13 Ιουλίου. Οι make up artist της Estée Lauder εμπνεύστηκαν από το ταλέντο και τη ζεστασιά της καταξιωμένης ηθοποιού, συνδυάζοντας τα απαστράπτοντα στοιχεία του φορέματος με φυσικούς τόνους στο πρόσωπο, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό μοντέρνο make up look.

Η global ambassador της εμβληματικής μάρκας, υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα, επέλεξε να ακολουθήσει τη minimal προσέγγιση της Estée Lauder στο μακιγιάζ, αποφεύγοντας έντονες γραμμές και αυστηρά κοψίματα. Απαραίτητα προϊόντα για την προετοιμασία της επιδερμίδας της, η βαθιά ενυδατική κρέμα Revitalizing Supreme + και το αναζωογονητικό gel ματιών, της all time classic σειράς DayWear. Στη βάση του μακιγιάζ φυσικά χρησιμοποιήθηκε το best seller foundation της σειράς Double Wear, χαρίζοντας αυτήν την αψεγάδιαστη όψη, ενώ φυσική λάμψη έδωσε το bronzer της σειράς Bronze Goddess και το ρουζ της σειρας Pure Color Envy. Το look ολοκληρώθηκε με την 4πλη παλέτα ματιών Boho Rose Pure Color Envy Luxe Eyeshadow Quad, ξεκινώντας με την απόχρωση #4 και συνεχίζοντας με την #1 σε ολόκληρο το βλέφαρο.

Πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα της Estée Lauder που χρησιμοποιήθηκαν είναι:

ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ:

Revitalizing Supreme + Youth Power Cr è me : μια βαθιά ενυδατική κρέμα που αφήνει την επιδερμίδα σφριγηλή και βαθιά ενυδατωμένη: ο τέλειος συνεργάτης για να ξεκινήσει το μακιγιάζ.

μια βαθιά ενυδατική κρέμα που αφήνει την επιδερμίδα σφριγηλή και βαθιά ενυδατωμένη: ο τέλειος συνεργάτης για να ξεκινήσει το μακιγιάζ. DayWear Eye Cooling Anti–Oxidant Moisture Gel Crème για λάμψη και ξεκούραστο βλέμμα.

MAKEUP: