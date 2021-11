Για ακόμα μία χρονιά η παρουσία της Diageo στο Athens Bar Show άφησε πίσω της τις καλύτερες εντυπώσεις και έκλεισε το μάτι για το τι ακολουθεί στο μέλλον!

Το Athens Bar Show 2021 ολοκληρώθηκε και τα δημιουργικά περίπτερα της Diageo ήταν τα σημεία που δεν ήθελε κανείς να χάσει, κατά την επίσκεψή του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διήμερης έκθεσης, Έλληνες και ξένοι εκπρόσωποι του χώρου, απόλαυσαν special serves στους 3 ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Diageo, το WORLDCLASS “TASTE OF THE FUTURE” BAR, το TANQUERAY FLOR DE SEVILLA corner και το CÎROC bar.

Ο special χώρος του World Class “Taste of the Future” bar ήταν εμπνευσμένος από τον Έλληνα World Class Winner 2021, Νίκο Γινάργυρο, ο οποίος επέλεξε να προσφέρει στους επισκέπτες μια γεύση από το μέλλον, μέσα από τα δύο θεματικά bar του χώρου, “Inspire” bar και “Serve” bar.

Στο “Inspire”, η bar σκηνή συνάντησε τη γαστρονομία, με σκοπό τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης food & drink εμπειρίας. Ο Νίκος Γινάργυρος και ο chef Θάνος Φέσκος, προσέφεραν στο κοινό τις δικές τους προτάσεις food & drink, μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα serves του bar και το mini μενού γευσιγνωσίας. Η σούπα Μανιταριών, με fermented walnuts, πίκλα από κρόκου αυγού ορτυκιού και λευκή τρούφα συνδυάστηκε τέλεια με το αντίστοιχο serve με Cardhu 12 και Johnnie Walker Double Black. Το δεύτερο πιάτο του μενού γευσιγνωσίας, λευκή σοκολάτα με μυρώνι, γλασαρισμένα πράσινα λαχανικά και κρύο έγχυμα βοτάνων συνόδευσε με τον καλύτερο τρόπο το Tanqueray No. 10 serve. Ο συνδυασμός γαστρονομικής εμπειρίας του Θάνου Φέσκου, head chef του νέου εστιατορίου υψηλής γαστρονομίας στο ΚΠΙΣΝ, Delta Restaurant, καθώς και πρώην assistant head chef του 3 αστεριών Michelin, Geranium restaurant και του Νίκου Γινάργυρου,

χάρισαν στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία αισθήσεων, με επίκεντρο την ποιότητα της πρώτης ύλης.

Με ένα μόνο βήμα προς την απέναντι πλευρά και οι επισκέπτες συναντούσαν το “Serve” bar, στο οποίο επικρατούσε η εξατομικευμένη εμπειρία και η καινοτομία. Με την ένδειξη “Scan to find you drink” οι επισκέπτες σκανάροντας το QR code, είχαν την ευκαιρία να απαντήσουν σε ένα ειδικά σχεδιασμένο quiz, μέσα από το οποίο μπορούσαν να βρουν ποιο είναι το serve που τους ταιριάζει. Η δυνατότητα του να απολαύσει κανείς το ποτό που ταιριάζει στις δικές του γεύσεις, αντικατοπτρίζει τις διεθνείς τάσεις των bars. Τα 4 σερβιρίσματα του bar, “BEACH WALKER” με Johnnie Walker Black Label, “CLEMEN TINY TEN” με Tanqueray No.10 Gin, “TSOUREKI PUNCH” με Cardhu 12y Single Malt και “BEET THE ROOT” με Don Julio Reposado Tequila, μπορούσαν να καλύψουν κάθε γούστο και να αφήσουν ευχαριστημένο όποιον περνούσε από το “Serve”.

Μια ζωντανή μυρωδιά εσπεριδοειδών οδηγούσε τους επισκέπτες στην πίσω πλευρά του περιπτέρου του World Class, στο corner του Tanqueray Flor De Sevilla, ένα ξεχωριστά γευστικό τζιν που συστήθηκε στο ελληνικό κοινό τον περασμένο Ιούλιο και που αποτελεί το ιδανικό aperitif serve. Στον γεμάτο πορτοκάλια τοίχο, πρωταγωνιστούσαν δύο βρύσες από τις οποίες ανάβλυζαν τα 2 special Tanqueray Sevilla Orange serves, “CITRUS TNT” και “SEVILLA SPRTITZ”.

Τα γιορτινά vibes του Cîroc bar, προσέλκυαν το κοινό στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, πίσω ακριβώς από το Tanqueray Flor De Sevilla corner. Το πολυτελές και παράλληλα παιχνιδιάρικο πνεύμα της Ultra-Premium Cîroc Vodka αποτυπώθηκε πλήρως στις γεύσεις των 2 serves του πιο high energy bar της έκθεσης. To “FIZZY PORNSTAR”, το οποίο σέρβιραν οι bartenders από το Cîroc can κατευθείαν στο ποτήρι, ανέδειξε με τον πιο σωστό τρόπο τον χαρακτήρα της Cîroc Vodka, η οποία μπορεί να συνοδεύσει κάθε εορταστική στιγμή. Την εκλεπτυσμένη γεύση της βότκας, μπορούσαν οι επισκέπτες να απολαύσουν στο “CÎROC YOUR COSMO” serve το οποίο υπογράμμιζε τέλεια της απαλή γεύση της Cîroc. Κάθε επισκέπτης που αποχαιρετούσε το Cîroc bar, μπορούσε να αισθανθεί ότι το #CîrocYourAthens, υπόσχεται τη δυνατή παρουσίας της βότκας στη νυχτερινή Αθήνα.

Στο πλαίσιο του Athens Bar Show 2021, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και ομιλίες που παρακολούθησαν οι επισκέπτες με μεγάλο ενδιαφέρον:

Για τους λάτρεις του Scotch, η Jenna Ba και ο Ervin Trykowski, Diageo Global Ambassadors for New Age Scotch, «μετέφεραν» το κοινό σε διάφορα μέρη της Σκωτίας, μέσα από ιστορίες ανθρώπων, τοποθεσιών, γεύσεων και ήχων!

Μια μοναδική συζήτηση έκαναν μεταξύ τους experts του χώρου με θέμα “We Need To Talk: How the Bar Industry Can Drive Diversity & Inclusion”, την οποία το κοινό παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η συζήτηση αυτή αναδείκνυε την σημαντικότητα και τις αξίες της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης/ Ένταξης, στο bar industry της Ελλάδας. Το πάνελ αυτό αποτελούταν από την Ηρώ Καλομοίρη, Reserve Brand Ambassador Diageo Hellas, τον Θοδωρή Πύριλλο, Cocktailian and Spirits Educator, Beverage director και co-owner της Barflies, τον Μπάμπτη Καϊδαλίδη, Owner of Bar Academy, Leader of Bar Show, την Αρμελίνα Αντωναροπούλου, Bar Manager των 7 Jokers, Juan Rodriguez & Back Door και την Δήμητρα Αντωνακοπούλου, Bar Manager των Shamonette & Artisanal.

Ο Νίκος Γινάργυρος, παρέα με τον Νίκο Μπάκουλη, Ιδρυτή του The Clumsies και World Class Winner 2011, έδωσαν μια πολύ σημαντική ομιλία με θέμα τη «Δομή της γεύσης μέσω της ανθρωπότητας». Οι επισκέπτες που παρακολούθησαν το σεμινάριο έμαθαν για μια άλλη πλευρά του bar industry, η οποία έχει ως επίκεντρο την προσωποποιημένη εμπειρία, ένα από τα μεγαλύτερα trends της παγκόσμιας bar σκηνής. Αναλύοντας πρώτα τον άνθρωπο και τις ανάγκες του και «ακούγοντας» κάθε διατροφική του ιδιαιτερότητα, το σεμινάριο κατέληγε στο πώς μπορεί κάθε επαγγελματίας του bar industry να δημιουργήσει ένα μενού και μια συνταγή, τα οποία να ανταποκρίνονται πλήρως σε κάθε ανθρώπινη ανάγκη και προτίμηση.

O θεσμός του Athens Bar Show, αποτελεί μια κορυφαία διοργάνωση στην οποία συναντιούνται καταξιωμένοι Έλληνες bartenders και cocktail experts, μοιράζοντας γνώσεις, εμπειρίες και γεύσεις, από κάθε premium spirit.