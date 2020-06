Medi ON από την INTERAMERICAN. Η Mobile εφαρμογή που θα αγαπήσει κάθε νέα μαμά (κι όχι μόνο)!

Γράφει η Ειρήνη Νόστη

Τον περασμένο Φεβρουάριο τα πάντα άλλαξαν, καθώς ήρθε στη ζωή μου ο… Γιώργος και έτσι βίωσα και εγώ το θαύμα της μητρότητας. Από εκείνο το πρωινό του Φεβρουαρίου άρχισα να βλέπω τη ζωή με μια τελείως διαφορετική ματιά. Το εγώ και εσύ, έγινε εμείς και όλα όσα θεωρείς δεδομένα υποχωρούν μπροστά στη θέα δύο μικροσκοπικών χεριών που αποζητούν την πιο τρυφερή αγκαλιά. Η νέα μου ζωή στο ρόλο της μαμάς βέβαια έφερε και πολλές ευθύνες που ούτε καν μπορούσα να τις φανταστώ! Εντάξει, όσο practice και training να κάνεις με τη μαμά, τις θείες και τις πιο «έμπειρες» στη μητρότητα φίλες, όσα βιβλία εγκυμοσύνης κι εάν έχεις διαβάσει, είναι τελείως ξεχωριστό, όπως να το βιώνεις εσύ η ίδια. Αυτή η μοναδική αίσθηση της μητρότητας που σε κάνει να αλλάξεις κοσμοθεωρία από τη μία μέρα στην άλλη. Μέσα από τη διαδικασία της κύησης και της γέννησης, μοιραία καλείσαι να γίνεις και πιο προσεκτική, βλέποντας υπό ένα άλλο πρίσμα την υγεία, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό στη ζωή. Αυτό άλλωστε μου έχουν διδάξει και οι τελευταίοι μήνες, όπου η πανδημία του κορονοϊού μετέβαλλε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Πολλά απλά καθημερινά πράγματα δυσκόλεψαν… και ένα από αυτό σίγουρα ήταν και η τακτική επαφή με οποιονδήποτε γιατρό, καθώς πολλά ιατρεία έκλεισαν υπό το φόβο της διασποράς του ιού. Όπως καταλαβαίνετε όταν έχεις μπει πρόσφατα στο ρόλο της μητέρας έχεις έναν παραπάνω λόγο να ανησυχείς για την υγεία του παιδιού, αλλά και για την δική σου και του μπαμπά, καθώς για πολλά χρόνια θα πρέπει να είσαι το στήριγμα του…

Για αυτό, ευτυχώς που υπάρχει και η INTERAMERICAN, η ασφαλιστική εταιρεία που δεν κάνει κανένα συμβιβασμό στον τομέα των ασφαλίσεων υγείας και βρίσκεται πάντα κοντά στους ασφαλισμένους της, όχι μόνο στα εύκολα, αλλά (κυρίως) στα δύσκολα. Χρησιμοποιώντας πάντοτε τα καλύτερα τεχνολογικά και πιο εξελιγμένα μέσα και παρέχοντας μια σειρά από ξεχωριστά πλεονεκτήματα σε κάθε ασφαλισμένο στα προγράμματα υγείας με την INTERAMERICAN στο πλευρό μου, δεν αισθάνθηκα ποτέ την ανασφάλεια που πηγάζει από μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση όπως είναι ο κορονοϊός. Μάλιστα, η τελευταία πρωτοποριακή πρόταση της INTERAMERICAN με έκανε να αναπνέω με ανακούφιση όταν αισθανόμουν ένα συναχάκι ή κάποια δεκατάκια, κάποιον ανεπαίσθητο πόνο ή ένα βρεφικό «παραπονάκι» από τον μικρό. Αναφέρομαι στο εξελιγμένο mobile application: Medi ON, το οποίο από τις αρχές Μαΐου είναι διαθέσιμο σε όλους τους ασφαλισμένους των προγραμμάτων υγείας της INTERAMERICAN.

To Medi ON θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ως έναν virtual οικογενειακό γιατρό, καθώς με τη χρήση εξελιγμένης τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνει να σου «μιλήσει» και να σου βρει μια πρώτη λύση στα πρώιμα ανησυχητικά συμπτώματα που έχεις αρχίσει να εμφανίζεις. Το πρώτο βήμα είναι απλά να κατεβάσεις την εφαρμογή στο smartphone ή το tablet σου, από το Play Store της Google (ή από το App Store για τους iPhone fans) και στη συνέχεια να προσθέσεις τον ειδικό εξαψήφιο προσωπικό κωδικό που σου αποστέλλει η INTERAMERICAN. Απλά, εύκολα και απολύτως κατανοητά αποκτάς πρόσβαση στο Medi ON application και στη συνέχεια δημιουργείς το δικό προσωπικό ιατρικό προφίλ, προσθέτοντας μια σειρά από στοιχεία όπως: φύλο, ηλικία, ιστορικό αλλεργιών, ιατρικό ιστορικό ασθενειών ή εγχειρήσεων και φαρμακευτική αγωγή που πιθανόν να συσχετίζονται με τα συμπτώματα. Η πλοήγηση στην εφαρμογή είναι σούπερ φιλική και θα μάθετε να την χρησιμοποιείτε σε χρόνο… dt, καθώς δεν απαιτείται καμία απολύτως special γνώση πάνω στην mobile τεχνολογία!

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, το αμέσως επόμενο στάδιο είναι να δηλώσεις το πρόβλημα υγείας που σε απασχολεί και τα υπόλοιπα θα τα… αναλάβει η εφαρμογή! Το Medi ON σε καθοδήγει μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο διαφορετικών ερωτήσεων με αναλυτικά παραδείγματα, έτσι ώστε να πιστοποιήσει και να συνδυάσει σωστά τα συμπτώματα σου, βγάζοντας ένα τελικό πόρισμα, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με το προφίλ και το ιατρικό ιστορικό σου. Όμως δεν σταματάει εκεί, καθώς σε περίπτωση που τα συμπτώματα που έχεις αποδειχθούν εξαιρετικά ανησυχητικά σε προτρέπει να μιλήσεις άμεσα (ή αργότερα) με κάποιον ειδικό γιατρό που συνεργάζεται με το δίκτυο της INTERAMERICAN, καλώντας στην ειδική γραμμή Γραμμής Υγείας 1010, τηλεφωνικά ή μέσω chat. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις ότι θα βρίσκεται πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από οποιαδήποτε πάθηση, καθώς το Medi ON app λειτουργεί ως μια ασπίδα προστασίας, μια πρώτη γραμμή άμυνας και σωστής πληροφόρησης, απέναντι σε κάθε πρόβλημα υγείας. Έτσι λοιπόν σε περίπτωση που έχεις κάτι σοβαρό γλιτώνεις υπερολύτιμο χρόνο που όλοι γνωρίζουμε ότι η γρήγορη αντίδραση σε ένα πρόβλημα υγείας σώζει ζωές! Και επειδή όσο να ‘ναι μία κάποια δυσπιστία την είχα για την αποτελεσματικότητα του, τα όποια σύννεφα διαλύθηκαν όταν έψαξα και έμαθα ότι το Medi ON app είναι το μοναδικό ιατρικό app στον κόσμο που έχει επικυρωθεί επιστημονικά με ποσοστό επιτυχίας που ανέρχεται στο 91,3% σε περισσότερες από 4.000.000 αξιολογήσεις. Μάλιστα, δεκάδες επιστημονικά ινστιτούτα, το πανεπιστήμιο του Yale και ιατρικά κέντρα συνεργάζονται για να παρέχουν δεδομένα στην εφαρμογή, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουν ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματα της.

Αν και το Medi ON app δεν μπορεί να «θεραπεύσει» ούτε φυσικά να αντικαταστήσει τη γνώμη του προσωπικού γιατρού σου, ωστόσο στη νέα εποχή που καλούμαστε να ανταποκριθούμε, πρόκειται για μια ξεχωριστή εμπειρία ιατρικής συμβουλευτικής που θα κάνει τη ζωή σου απίστευτα πιο εύκολή, μειώνοντας το άγχος και την ανασφάλεια που μοιραία γέννησε η υγειονομική κρίση. Μην διστάσετε λοιπόν να βάλετε ένα Off λοιπόν στην αβεβαιότητα και κάντε ένα (Medi) ON στην σωστή προστασία της υγείας σας! Οι νέες μαμάδες άλλωστε πάντοτε ξέρουν κάτι παραπάνω…