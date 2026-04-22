Η Οδύσσεια ζωντανεύει στη Navarino Agora της Costa Navarino, μέσα από μια μοναδική συνεργασία που φέρνει τη μαγεία του PLAYMOBIL στην καρδιά της Μεσσηνίας

Η PLAYMOBIL HELLAS ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά, μια συνεργασία που συνδέει το διαχρονικό παιχνίδι με την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας. Έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, η Navarino Agora φιλοξενεί το PLAYMOBIL kids PlayPark, έναν θεματικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης ανοικτό για όλους, όπου η Οδύσσεια, οι μύθοι και οι ήρωες της αρχαιότητας συναντούν τον σύγχρονο κόσμο των PLAYMOBIL.

Το PLAYMOBIL kids PlayPark μετατρέπει την καρδιά της Navarino Agora σε σκηνικό αρχαίας περιπέτειας. Το μεγάλο ξύλινο καράβι με μήκος 9 μέτρα θυμίζει τα θαλασσινά ταξίδια των ηρώων, ένας σύγχρονος φόρος τιμής στους θαλασσοπόρους του Ομήρου. Ο Κύκλωπας Πολύφημος υψώνεται σαν γίγαντας δίπλα στον Δία και την Αθηνά, ενώ οι μικροί επισκέπτες περιηγούνται σε έναν χώρο όπου η ελληνική μυθολογία ζωντανεύει μέσα από τους ήρωες της PLAYMOBIL.

Η φιλοσοφία του PLAYMOBIL, που βασίζεται στην ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας, συνδέεται εδώ με τον ελληνικό μύθο. Το παιδί γίνεται ήρωας της μυθολογίας, ανακαλύπτει ρόλους, μαθαίνει να αφηγείται και να εκφράζει όσα νιώθει. Η παιδική δημιουργικότητα αποκτά πλαίσιο μέσα σε έναν χώρο που τιμά τη γνώση, τη φαντασία και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού.

Το PLAYMOBIL PlayPark ενισχύει τις οικογενειακές δραστηριότητες της Costa Navarino και προσφέρει μια εμπειρία όπου το παιχνίδι και ο πολιτισμός συναντιούνται μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, αισθητικής και αυθεντικής φιλοξενίας. Βρίσκεται στη Navarino Agora, έναν ανοικτό χώρο για όλους όσοι ζουν ή επισκέπτονται τη Μεσσηνία, με μοναδικές δραστηριότητες και εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Η Ειρήνη Ευφραιμίδη, Marketing Manager PLAYMOBIL HELLAS, δήλωσε «Η συνεργασία μας με την Costa Navarino αποτελεί για εμάς μια δημιουργική Οδύσσεια που ενώνει τους μύθους της αρχαίας Ελλάδας με τον κόσμο του PLAYMOBIL. Το PLAYMOBIL kids PlayPark στη Navarino Agora είναι ένας τόπος όπου το παιδί μπορεί να γίνει ταξιδευτής, αφηγητής και δημιουργός της δικής του περιπέτειας. Πιστεύουμε στη δύναμη του παιχνιδιού ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας και είμαστε περήφανοι που προσφέρουμε ένα περιβάλλον που εμπνέει φαντασία, ασφάλεια και χαρά. Η συνεργασία μας με την Costa Navarino ενώνει δύο κόσμους που υπηρετούν την ποιότητα και τη δημιουργία και είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες στις οικογένειες που θα μας επισκεφθούν».