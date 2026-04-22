Ο Στέφανος Ληναίος, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών, είχε πίσω του μια πορεία δεκαετιών γεμάτη δημιουργία. Γεννημένος ως Διονύσιος Μυτιληναίος το 1928 στη Μεσσήνη, ακολούθησε τον δρόμο της υποκριτικής με συνέπεια και αφοσίωση. Από τη δεκαετία του ’50 συνεργάστηκε με δεκάδες θιάσους, συμμετέχοντας σε πλήθος θεατρικών έργων, ενώ η παρουσία του επεκτάθηκε στον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην ερμηνεία. Σκηνοθέτησε, έγραψε, δίδαξε και ίδρυσε το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο» στο θέατρο Άλφα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης θεατρικής σκηνής.

Ο άνθρωπος πίσω από τον καλλιτέχνη

Η ζωή του δεν ήταν αποκομμένη από την κοινωνία. Αντιθέτως, είχε έντονη πολιτική παρουσία, με συμμετοχή στο ΠΑΣΟΚ, ενώ διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων και βουλευτής. Για τον ίδιο, η ενασχόληση με τα κοινά δεν ήταν φιλοδοξία αλλά προέκταση της ανάγκης του για προσφορά.

Ένα λιγότερο γνωστό αλλά αποκαλυπτικό στοιχείο της προσωπικότητάς του ήταν η σχέση του με το σκάκι. Το θεωρούσε εργαλείο σκέψης και πειθαρχίας, μια άσκηση στρατηγικής που τον συνόδευσε σε όλη του τη ζωή.

Ένας έρωτας που άντεξε στον χρόνο

Η σχέση του με την Έλλη Φωτίου υπήρξε από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες αγάπης στον καλλιτεχνικό χώρο. Η γνωριμία τους το 1957, σχεδόν κινηματογραφική, εξελίχθηκε σε μια κοινή πορεία ζωής και δημιουργίας που κράτησε δεκαετίες.

Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά και πορεύτηκαν τόσο στη σκηνή όσο και στην καθημερινότητα, διατηρώντας μια σχέση που το κοινό δεν θαύμαζε μόνο για το ταλέντο της, αλλά και για την αλήθεια της.

Η συγκίνηση του αποχαιρετισμού

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσα από μια βαθιά προσωπική ανάρτηση της κόρης του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου. Τα λόγια της δεν στάθηκαν απλώς ένας αποχαιρετισμός, αλλά μια αποτύπωση μιας ολόκληρης ζωής γεμάτης αγώνες, δυσκολίες και νίκες.

Λίγο νωρίτερα, σε μια από τις τελευταίες δημόσιες στιγμές του, ο Τάσος Ιορδανίδης είχε αναφερθεί στον ίδιο και στην Έλλη Φωτίου με λόγια βαθιάς ευγνωμοσύνης, υπογραμμίζοντας τη στήριξή τους σε δύσκολες εποχές για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ο Στέφανος Ληναίος ανήκει σε εκείνη τη γενιά δημιουργών που δεν περιορίστηκαν σε έναν ρόλο. Υπήρξε καλλιτέχνης με άποψη, άνθρωπος με πολιτική στάση και προσωπικότητα με συνέπεια. Το έργο του, είτε πάνω στη σκηνή είτε έξω από αυτή, παραμένει σημείο αναφοράς για το ελληνικό θέατρο και μια υπενθύμιση ότι η τέχνη, όταν συνδέεται με αξίες, αποκτά διάρκεια.