Οι μέρες μεγαλώνουν και ο ήλιος κάνει πιο αισθητή την παρουσία του οπότε η ανάγκη να ανανεώσουμε το νεσεσέρ μας γίνεται σχεδόν αυτόματη. Αφήνουμε πίσω τις βαριές υφές του χειμώνα και ψάχνουμε έξυπνα προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, χαρίζοντας φρεσκάδα και υγεία στο πρόσωπο και το σώμα. Η σωστή φροντίδα αυτή την εποχή δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό τρόπο και τις κατάλληλες επιλογές που θα μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα κάθε στιγμή.

Πολυτελής αντηλιακή φροντίδα για το σώμα

Η Augustinus Bader προτείνει το The Solar Shield SPF 50, ένα αντηλιακό σώματος που κάνει πολλά περισσότερα από το να μας προστατεύει απλώς από τον ήλιο. Χάρη στην έξυπνη τεχνολογία TFC8, βοηθά την επιδερμίδα να αναπλάθεται φυσικά, ενώ η ελαφριά του υφή απορροφάται τόσο γρήγορα που ξεχνάς ότι το φοράς. Με συστατικά όπως το έλαιο από βατόμουρο, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και δίνει μια διακριτική, φυσική λάμψη σε όλο το σώμα που διαρκεί όλη μέρα.

Το μυστικό για τέλειο πρόσωπο χωρίς μακιγιάζ

Αν ψάχνετε ένα προϊόν που να τα κάνει όλα, η Tint n’ Glow του clinéa είναι η ιδανική λύση. Είναι μια gel κρέμα που συνδυάζει την αντιγήρανση με το ελαφρύ χρώμα, δίνοντας στο πρόσωπο μια ομοιόμορφη όψη χωρίς να χρειάζεται make up. Η νιασιναμίδη που περιέχει βελτιώνει τις πρώτες ρυτίδες και τη λάμψη, ενώ το ειδικό σύμπλοκο 4 Balance Boosters κρατά το δέρμα ισορροπημένο και προστατευμένο. Είναι η απάντηση για ένα ξεκούραστο βλέμμα με μία μόνο κίνηση πριν βγούμε από το σπίτι.

Αντίο στις κηλίδες και τις δυσχρωμίες

Η Caudalie με τη σειρά Vinoperfect εστιάζει σε ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα, τις κηλίδες από τον ήλιο ή τον χρόνο. Ο ορός Brightening Dark Spot Serum χρησιμοποιεί τη δύναμη του αμπελιού και συγκεκριμένα τη Βινιφερίνη, που είναι εξαιρετικά αποτελεσματική στο να φωτίζει το δέρμα και να μειώνει τις σκούρες κηλίδες. Είναι ένα προϊόν που ταιριάζει σε κάθε τύπο δέρματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα όλο τον χρόνο, προσφέροντας ορατά αποτελέσματα και έναν πιο καθαρό χρωματικό τόνο.

Φυσική προστασία για κάθε μέρα

Για όσους προτιμούν τα φυσικά φίλτρα, η Juliette Armand επαναφέρει τη σειρά Sunfilm με μια εξελιγμένη σύνθεση. Τα Face Mineral Fluid SPF50 είναι αντηλιακά με ανόργανα φίλτρα που προστατεύουν όχι μόνο από τις ακτίνες του ήλιου, αλλά και από το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες μας. Η ματ υφή τους είναι ιδανική για όσους δεν θέλουν γυαλάδες, ενώ η σύνθεσή τους είναι τόσο φιλική που την ανέχονται ακόμα και τα πιο ευαίσθητα δέρματα χωρίς ερεθισμούς.

Με λίγα λόγια, επιλέγοντας προϊόντα που ταιριάζουν στις ανάγκες μας, η καθημερινή περιποίηση μετατρέπεται σε μια ευχάριστη στιγμή αναζωογόνησης. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των σωστών συστατικών, μπορούμε να υποδεχτούμε τις ηλιόλουστες μέρες με μια επιδερμίδα που δείχνει και είναι στα καλύτερά της.