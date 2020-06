Λατρεύεις της μουσική και νιώθεις τα ηχητικά vibes να σε κατακλύζουν σε κάθε σου βήμα. Από τότε που ήσουν μικρό παιδί, συνήθιζες να είσαι με ένα MP3 στο χέρι… Αγαπούσες κάθε μουσικό hit που έπαιζε στο airplay των ραδιοφωνικών σταθμών και όταν πήγαινες σινεμά, πάντοτε συνήθιζες να επιλέγεις την αιθούσα με το πιο τέλειο ηχοσύστημα. Με τα χρόνια το “αυτί” σου εκπαιδεύθηκε, έμαθε να ξεχωρίζει τον ποιοτικό high-fidelity ήχο από τον απλά “καλό ήχο”, για αυτό και τα προϊόντα ήχου που χρησιμοποιείς θέλεις πάντοτε να είναι κορυφαία! Για αυτό και η Sonos ήταν πάντοτε το brand που σου χάριζε αυτό το ξεχωριστό feeling του premium ήχου και με τα νέα προϊόντα της που μόλις κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά θα ανακαλύψεις το πως μπορείς πραγματικά να απογειώσεις την ακουστική σου εμπειρία…

Meet Sonos: Arc… listen to the future!

Το Arc της Sonos σχεδιάστηκε για να φέρει την κινηματογραφική αίσθηση στο σαλόνι σου, καθώς πρόκειται για μια sound bar που σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς audiophiles. Με την εν λόγω sound bar αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει πραγματικό όριο στο πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει το επίπεδο του ήχου. Ενσωματώνοντας ότι πιο εξελιγμένο υπάρχει, μέσα από το πολλαπλό σύστημα ηχείων που διαθέτει, ακούς το μέλλον του ήχου. Η μοναδική αίσθηση Dolby Atmos σου δίνει τη δυνατότητα να φέρεις την απόλυτη cinematic εμπειρία στο σαλόνι σου. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η ύπαρξη φωνητικών εντολών μέσω της Alexa και του Google Assistant είναι βέβαιο ότι θα κάνει τη ζωή σου ακόμη πιο εύκολη. Με design που κόβει την ανάσα και ταιριάζει σε κάθε διακόσμηση, αλλά και πλήθος από features για να προσαρμόσεις την ηχόμπαρα στα μέτρα σου, δεν στο κρύβουμε ότι απλώς θα… ενθουσιάστεις!

Mix & Match!

Η αξία της Arc δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί, όμως εάν λατρεύεις τους πειραματισμούς και θες να δώσεις στο ηχοσύστημα σου, τη δική σου προσωπική πινελιά, τότε με τη βοήθεια της Sonos μπορείς να δημιουργήσεις ένα σύστημα 5.1 ή 3.1 με τα προϊόντα Arc, Sub (Gen 3) και One SL (Pair). To Home Theater που τόσα χρονια ονειρευόσουν μπορεί πλέον να γίνει πραγματικότητα, εύκολα και απλά, καθώς ακολουθώντας την ασύρματη τεχνολογία Wi-Fi, τότε θα μπορείς να απολαύσεις την πιο κορυφαία ποιότητα ήχου ever! Ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας μπορείς να ελέγξεις κάθε παράμετρο του ηχοσυστήματος σου, είτε κάνοντας χρήση της ειδικής εφαρμογής της Sonos, είτε με τον κλασικό τρόπο μέσω remote control, είτε ακόμη και με τη… φωνή σου, το μόνο σίγουρο είναι ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο για να φέρεις στο προσωπικό χώρο σου μια ξεχωριστή ακουστική εμπειρία. Μιλώντας βέβαια για εμπειρία απολύτως προσαρμοσμένη στα μέτρα σου, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη δυνατότητα Multiroom, η οποία ουσιαστικά σου επιτρέπει να καθορίσεις τις παραμέτρους του ήχου σου σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού! Από την κουζίνα και το υπνοδωμάτιο, μέχρι το σαλόνι, την τραπεζαρία ακόμη και το μπάνιο μπορείς να καθορίσεις εύκολα και απλά να ακούς την ίδια μουσική παντού ή ακόμη και διαφορετικές μουσικές επιλογές ανά δωμάτιο!

Ι Like to MOVE it!

Και επειδή γνωρίζουμε ότι σου αρέσει να απολαμβάνεις τα αγαπημένα σου μουσικά tracks και εκτός σπιτιού… το φορητό ηχείο Sonos Move είναι βέβαιο ότι θα ξεσηκώσει! Είτε βρίσκεσαι σε κάποια εκδρομή, είτε στις διακοπές σου, είτε απλώς θέλεις να χαλαρώσεις στον κήπο και στο μπαλκόνι του σπιτιού σου, το φορητό ηχείο Move που μπορείος να το μεταφέρεις πανεύκολα παντού είναι βέβαιο ότι θα γίνει ο καλύτερος φίλος σου!

Κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας μπορείς να την ντύσεις με τον μοναδικό ήχο από τη Sono, καθώς τα προϊόντα της δίνουν άλλη διάσταση στον όρο high-fidelity sound! Άλλωστε το “εκπαιδευμένο” αυτί σου αναζητάει πάντοτε και την πιο “εκπαιδευμένη” ηχητική απόδοση!

Επίσημος εμπορικός αντιπρόσωπος των προϊόντων Sonos στη χώρα μας είναι η ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.