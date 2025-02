Το Release Athens 2025 ετοιμάζει μια από τις πιο εκρηκτικές pop βραδιές του καλοκαιριού, φέρνοντας στη σκηνή δύο εμβληματικές καλλιτέχνιδες. Στις 18 Ιουλίου, η μοναδική Kylie Minogue θα απογειώσει το κοινό της Πλατείας Νερού, με τη Loreen να πλαισιώνει την εμφάνισή της, προσθέτοντας τη δική της ξεχωριστή λάμψη στο φεστιβάλ.

Η Σουηδή ντίβα της Eurovision δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι η μόνη γυναίκα που έχει καταφέρει να κερδίσει δύο φορές τον διαγωνισμό, χαρίζοντάς μας το εμβληματικό «Euphoria» το 2012 και το «Tattoo» το 2023. Δύο τραγούδια που όχι μόνο κυριάρχησαν στην Ευρώπη, αλλά και έγραψαν ιστορία στη μουσική σκηνή. Με περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify και sold-out συναυλίες σε όλη την ήπειρο, η Loreen συνεχίζει να εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια. Κομμάτια όπως το «Warning Signs», το «Forever» και το «Gravity» δείχνουν πως η καριέρα της βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, ενώ το επόμενο άλμπουμ της αναμένεται με ανυπομονησία.

Η πορεία της ξεκίνησε μέσα από το σουηδικό Idol, όπου έδειξε για πρώτη φορά τη μοναδική της σκηνική παρουσία. Παρά τις προκλήσεις, δεν σταμάτησε ποτέ να πειραματίζεται και να δημιουργεί, με αποκορύφωμα τις δύο νίκες της στη Eurovision, που την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο ιδιαίτερες pop παρουσίες της εποχής μας.

Στην ίδια σκηνή, φυσικά, η απόλυτη pop star, Kylie Minogue, θα χαρίσει στο ελληνικό κοινό ένα show γεμάτο χορό, ρυθμό και διαχρονικές επιτυχίες. Από το «Can’t Get You Out of My Head» μέχρι το πρόσφατο «Padam Padam», η Kylie υπόσχεται μια συναυλία που θα αφήσει εποχή.

Το Release Athens 2025 βάζει τα δυνατά του για μια ανεπανάληπτη βραδιά, όπου το παρελθόν και το μέλλον της pop συναντιούνται στη σκηνή. Θα είσαι εκεί;