Χριστούγεννα… η πιο όμορφη και λαμπερή γιορτή του χρόνου. Αναμφίβολα, τα Χριστούγεννα κρύβουν μέσα τους μια ξεχωριστή μαγεία, μια ιδιαίτερη γοητεία που σε κάνει να νοσταλγείς, να αναπολείς και να ταξιδεύεις σε μια ζεστή θάλασσα αναμνήσεων. Αν μη τι άλλο η γιορτινή αυτή εποχή έχει κάτι το ξεχωριστό και η μαγική αστερόσκονη που την περικλείει, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε διαφορετικά και να γινόμαστε ξανά παιδιά. Φυσικά, Χριστούγεννα σημαίνουν και δώρα και είναι βέβαιο ότι όλοι μας σε κάποια φάση έχουμε δεχθεί κάποιο δώρο (όταν είμασταν παιδιά ή όταν… «μεγαλώσαμε») που μας έμεινε για πάντα χαραγμένο στη μνήμη. Τα μέλη της συντακτικής ομάδας της Smart Press γυρίζουν σε προηγούμενα Χριστούγεννα και θυμούνται τα πιο ξεχωριστά X-Mas δώρα που τους έκαναν, σε ένα άκρως γιορτινό άρθρο που ξεχειλίζει από… νοσταλγία!

Η Άντζι θυμάται τον Αλαντίν και σιγοτραγουδάει (ξανά) το «Γλυκιά Ζωή»!

Να ξεκαθαρίσουμε τα βασικά, είμαι παιδί της Disney! Aκόμα κι όταν η τηλεόραση βάζει ταινίες της, τις βλέπω με χαρά (και μια αγκαλιά ποπ κορν). Προφανώς και ξέρω όλα τα τραγούδια και τις ατάκες απέξω από όλα τα παιδικά. Η αγαπημένη μου; Ο «Αλαντίν» φυσικά και το τραγούδι το «Γλυκιά Ζωή»! Για όσους δεν το θυμούνται, είναι όταν ο Αλαντίν πάει βόλτα την Γιασμίν με το μαγικό χαλί. Εκτός όμως από αυτούς τους δύο, λάτρευα πάρα πολύ τον Ράτζα, την υπέροχη τίγρη της Γιασμίν. Ο Άγιος Βασίλης λοιπόν, επειδή ήμουν και καλό κορίτσι μάλλον, εκείνα τα Χριστούγεννα μου έκανε δώρο μια κούκλα Γιασμίν, μια κούκλα Αλαντίν ΚΑΙ μια γάτα (γιατί ο Ράτζα δεν είχε κυκλοφορήσει). Το καλύτερο ήταν ότι επειδή στο σώμα ήταν σαν μαξιλαράκι κοιμόμουν και μαζί τους. Περιττό βέβαια, να σας πω τι τράβηξε εκείνο το γατί μέχρι να μεγαλώσω που εγώ κρατώντας την Γιασμίν στο ένα χέρι και τον Αλαντίν στο άλλο, έτρεχα κατά πάνω της τραγουδώντας «Γλυκιά ζωή, μπροστά μας μια καινούρια αρχή, φανταστική στιγμή χωρίς γιατί εγώ, εσύ και ο κόσμος». To κακόμοιρο γατάκι μετατράπηκε αρκετές φορές σε «μαγικό χάλι» για τον Αλαντίν και την Γιασμίν και εγώ όλο αναρωτιόμουν γιατί προσπαθεί να με αποφύγει και να μη θέλει να παίξουμε μαζί; Το καλύτερο; Τις κούκλες τις έχω ακόμα!

Ο Δημήτρης ήταν ο «Βασιλιάς» των Λιονταριών στο… Game Boy!

Μεγαλώνοντας στα 90s, η εικόνα που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία είναι ότι ήμουν συνέχεια με ένα Game Boy στο χέρι! Κακά τα ψέματα, η φορητή κονσόλα της Nintendo ήταν για μένα σκέτος… έρωτας και μεγάλη λατρεία! Πρέπει να είχα άπειρα games, όμως όταν μου φέρανε για χριστουγεννιάτικο δώρο το Lion King, εκεί τα ξέχασα όλα (Χριστούγεννα και λιώσιμο gaming πάνε μαζί)! Η περιπέτεια με τον Simba και το ταξίδι του στη ζούγκλα μέχρι να ενηλικιωθεί και να αντιμετωπίσει τον Scar, μου κράτησε συντροφιά για πολλές μέρες! Και μπορεί η μικροσκοπική μονόχρωμη οθόνη του Game Boy να φαντάζει παλαιολιθική με βάση τα σημερινά στάνταρ, όμως στα παιδικά μου μάτια τότε το Lion King ήταν εμπειρία ζωής… Μετά βέβαια γνώρισα τα Pokémon και ξέχασα τα πάντα, αλλά ο Βασιλιάς των Λιονταριών έμεινε για πάντα στην καρδιά μου!

Η Έλλη θυμάται όταν αγκάλιασε τη «Σκοτεινή Δύναμη»!

Εντάξει δε λέω καλό το σπίτι της Bibi Bo (ανήκει στα πιο αγαπημένα ever), όμως από μικρή δεν ξέρω πως να το εξηγήσω, αλλά είχα μια ακατανόητη έλξη προς τον κόσμο του Star Wars. Ίσως να φταίει ότι ήμουν ερωτευμένη με τον Luke, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Όμως κάποια Χριστούγεννα (πρέπει να ήταν κάπου μέσα στα 90s) βρήκα κάτω από το δέντρο μου μια φιγούρα του Darth Vader (δεν ξέρω εάν ήταν για έμενα ή για τον αδελφό μου, αλλά δεν είχε και μεγάλη σημασία, γιατί πολύ απλά έγινε ΔΙΚΟΣ μου). Εμβληματικός και σκοτεινός, εγώ και ο «κακός» του Star Wars γίναμε εύκολα αχώριστο παρεάκι! Δεν σας κρύβω ότι την ώρα που έπεφτα για ύπνο, τον έπαιρνα πάντα αγκαλιά μαζί με τον φωτεινούλη Αγκαλίτσα.

Η Ειρήνη είχε πάντοτε ένα εισιτήριο για τη Neverland!

Η μεγάλη μου αγάπη ήταν (είναι και θα είναι) η Minnie! Ρε-Νε, ακόμη και σήμερα που έχω «μεγαλώσει» (λέμε τώρα) έχω ένα σωρό πράγματα που είναι αφιερωμένα στο κορίτσι του Mickey (είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους 90 χρόνια – αυτός είναι έρωτας). Πόσες μπλούζες T-Shirts, φούτερ κι αξεσουάρ με την Minnie μπορεί να έχει ένας άνθρωπος; Παρόλα αυτά, η αγάπη μου για τη Minnie είναι derby με τον Peter Pan (Peter Pan vs. Minnie σημειώσατε 1)! Από τότε που είδα την ταινία Hook στα 9 μου, με τον φοβερό κι αξέχαστο Robin Williams, ξετρελάθηκα! Εκεί που τα έχασα εντελώς ήταν όταν τα ίδια τα Χριστούγεννα που προβλήθηκε η ταινία, μου φέρανε μία φιγούρα Peter Pan μαζί με την Tinker Bell! Παιδιά, μπορείτε να με φωνάζετε ακόμη και σήμερα «Peter Pan», καθώς δεν πρόκειται να μεγαλώσω ποτέ! Άλλωστε, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να είσαι η κολλητή του Peter Pan και να ταξιδεύεις μαζί του στη «Χώρα του Ποτέ»… Tinker Bell σε έφαγα!

Ο Δημήτρης και το λιώσιμο με το «Epic Mickey»!

Το καλύτερο δώρο που θυμάμαι, είχε έρθει σε… πακετάκι. Ολιγοήμερη απόδραση στη Disneyland της Γαλλίας, γνωριμία και συνέντευξη με τον θρύλο της αγοράς των videogames, Warren Spector, και φυσικά το νέο παιχνίδι με το οποίο είχε ασχοληθεί τότε. Το Epic Mickey ήταν ένα φιλόδοξο project για το Wii, που έκανε κάτι πρωτότυπο. Δημιούργησε ένα δυστοπικό alternate universe για τον Mickey Mouse και την παρέα του, οι οποίοι μέχρι τότε ζούσαν στον «αγγελικά πλασμένο» κόσμο του θείου Walt. Άσε που είχε και μία (ελάχιστη) δόση οικοδομής / κατεδάφισης, στοιχεία που σήμερα πλέον αποτελούν τη βάση για την επιτυχία δημοφιλών τίτλων. Ήταν το παιχνίδι που τελικά με έκανε να αγαπήσω το Wii.

Ο Πέτρος θυμάται όταν «άναψε» το πρώτο του… Lightsaber!

Έχοντας γράψει πολλά χιλιόμετρα στον κόσμο του gaming και στο σύμπαν του Star Wars (ανήκω στην παλιά φουρνιά των fans που αγάπησαν τις classic ταινίες και τα prequels, τις εποχές εκείνες που «τυπώναμε» μπλουζάκια με το θρυλικό Star Wars logo), ομολογώ ότι μου ήταν κάπως δύσκολο να αποφασίσω για το ποιο ήταν το πιο αγαπημένο μου χριστουγεννιάτικο δώρο. Ήταν το SEGA Mega Drive κάπου εκεί στις αρχές των 90s, το Xbox 360 τα Χριστούγεννα του 2006 ή μήπως ήταν τα Κάστρα και Πολιορκητές και το Thundertank πίσω στα 80s; Ύστερα από μπόλικη σκέψη, θυμήθηκα τα Χριστούγεννα του 2002, καταλήγοντας ότι το “best of the best” χριστουγεννιάτικο δώρο, ήταν μια ρέπλικα του lightsaber του Anakin Skywalker, πιστό αντίγραφο από την Star Wars ταινία: Episode 2 – Attack of the Clones. Εκείνη την στιγμή ένα παιδικό μου όνειρο ολοκληρώθηκε, καθώς κράτησα για πρώτη φορά ένα φωτόσπαθο, το όποιο… άναβε και έκανε μάλιστα και το κλασικό βουητό (εντάξει δεν διαπερνούσε τοίχους ή δεν μπορούσες να αποκρούσεις ριπές από blasters με αυτό, αλλά μου έκανε)! Νομίζω ότι εκείνη τη μέρα ολοκλήρωσα την εκπαίδευση μου ως… Jedi και από τότε εγώ και το φωτόσπαθο μου γίναμε αχώριστοι στα… αποκριάτικα party που ακολούθησαν!

***

Για να γίνουν όμως και τα φετινά δώρα των παιδιών σας πραγματικά «αξέχαστα», σας ετοιμάσαμε έναν σούπερ χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε εσάς και σε όσους αγαπάτε να νιώσουν λίγη από τη μαγεία της Disney. 8 τυχεροί φίλοι μας θα κερδίσουν μοναδικά δώρα από τους κόσμους των Cars, Spider-Man, Disney Princess και Minnie.

Πιο συγκεκριμένα, τους φίλους των Cars περιμένουν 2 εκπληκτικές νταλίκες Jackson Storm από το Cars 3, δίνοντας τους τη δυνατότητα φέτος τα Χριστούγεννα να κυριαρχήσουν στους δρόμους!

Επιπλέον, οι λάτρεις του Spider-Man μπορούν να νιώσουν για λίγο τη δύναμη του ανθρώπου-αράχνη, με μια μοναδική Spidey μάσκα από το «Spider-Man: Μέσα στο Αραχνοσύμπαν». Παράλληλα, 2 τυχεροί φίλοι μας θα μπορέσουν να νιώσουν όπως ακριβώς ο αραχνάκιας όταν εκτοξεύει τον ιστό του με το Super Web Slinger, ενώ ένας ακόμη τυχερός θα κερδίσει το New York Web Blaster!

Τέλος, δύο τυχερές δεσποινίδες θα κερδίσουν από μία κούκλα Disney Princess και μία Κούκλα Minnie (12cm) με ρούχα σε 3 υπέροχα Σχέδια!

