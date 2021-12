Μπορεί για όλους μας τα Χριστούγεννα να σημαίνουν θαλπωρή, ζεστασιά, λαμπερούς στολισμούς, λαχταριστά εδέσματα και συναντήσεις-βόλτες με τους αγαπημένους μας, όμως για τον Άγιο Βασίλη και τα ξωτικά του, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά σημαίνουν σκληρή δουλειά και ατελείωτες υπερωρίες. Πως να φέρεις άλλωστε βόλτα τόσα πολλά γράμματα που έχουν κάνει το γραμματοκιβώτιο του να ξεχειλίζει ή καλύτερα έχουν κρασάρει τον mail server του, ο οποίος μάλλον θα θέλει επειγόντως αναβάθμιση (ακόμη να αποφασίσει να πάει o στρουμπουλός Άγιος στο cloud)!

Λογικό είναι λοιπόν με τόσο πολύ δουλειά και τα ξωτικά να έχουν αρχίσει να εμφανίζουν σημάδια (υπερ)κοπώσεως, ενώ και ο Ρούντολφ και η παρέα του τι να προλάβουν, σέρνοντας ένα ταπεινό έλκηθρο (και όχι το τελευταίας τεχνολογίας Tesla του Elon Musk). Για αυτό και εκεί που πάνε τα τιναχτούν όλα στον αέρα, τη λύση και πάλι θα τη δώσουν για μια ακόμη χρονιά τα καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στα www.cosmote.gr και www.germanos.gr. Η επιλογή των ξωτικών, δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς εκεί που δεν «φτάνει» το δίκτυο αποστολής δώρων του Άγιου Βασίλη, αναλαμβάνουν δράση η COSMOTE και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, σώζοντας και πάλι τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και στις φετινές γιορτές, τα καταστήματα COSMOTE & ΓΕΡΜΑΝΟΣ έχουν γεμίσει με τη μαγική χρυσόσκονη που περιβάλλει το σάκο του Άγιου Βασίλη, αποτελώντας τη νούμερο ένα επιλογή για να αγοράσετε όλα τα tech δώρα που θα κάνετε στους αγαπημένους σας, αλλά και (γιατί όχι;) και στον εαυτό σας. Από smartphones και tablets, Smart TVs, accessories και gadgets, οι επιλογές μοιάζουν ανεξάντλητες, ενώ μάλιστα, πολλές από αυτές τις προτάσεις έρχονται σε σούπερ οικονομικές τιμές.

Συγκεκριμένα, για τους fans της Apple, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του φέτος μερίμνησαν και έτσι όλοι οι καταναλωτές μπορούν να βρουν το iPhone XR (64GB) και το iPhone 11 (256GB), στα 389 και 689€ αντίστοιχα. Με εντυπωσιακή οθόνη Liquid Retina HD 6.1 ιντσών, το Bionic chipset να «τρέχει» πιο γρήγορα και από το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, αλλά και με δώρο 12μηνης συνδρομής στην online πλατφόρμας ευεξίας: The Coach (που σίγουρα θα βοηθήσει τα μέγιστα μετά τις κραιπάλες των γιορτών), σίγουρα νομίζουμε ότι με τις παραπάνω επιλογές ο Apple lover θα βρεθεί στον έβδομο ουρανό. Και το κερασάκι στην τούρτα για τον λάτρη του οικοσυστήματος της Apple; Tα AirPods 2nd generation, που χαρακτηρίζονται από τον ήχο υψηλής ποιότητας και τη μεγάλη αυτονομία μπαταρίας διατίθενται από 149€ στα 129€!

Αναμφίβολα, καλή η Apple αλλά πάντοτε υπάρχει και η αντίπερα όχθη, καθώς ο «λαός» αγαπάει Android και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά τα ξωτικά του Άγιου Βασίλη. Για αυτό και έκαναν ένα ειδικό deal (έχουν το δικό τους Deals for You όπως φαίνεται) με τους ανθρώπους της COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ και έτσι το πανίσχυρο Xiaomi 11T (128GB/256Β), μπορεί να γίνει δικό σας με 549,90€, μαζί μάλιστα με δώρο την έξυπνη σκούπα Mi Robot Vacuum-Mop Essential! Εάν τώρα προτιμήσετε κάποιο tablet, τα ξωτικά φρόντισαν και για αυτό, καθώς στα καταστήματα COSMOTE – ΓΕΡΜΑΝΟΣ σας περιμένει το LENOVO Tab M10 HD WiFi 2/32GB, με οθόνη HD 10.1”, τετραπύρηνο επεξεργαστή και χωρητικότητα 32GB, από 169,99€ (μόλις) στα 119,90€! Σε περίπτωση δε που θέλετε να εντυπωσιάσετε ακόμη περισσότερο τους αγαπημένους σας ή να καλύψετε στο maximum τις δικές σας τεχνολογικές ανάγκες, το MateBook D15 της Huawei (IPS Full HD οθόνη 15.6 ιντσών, Intel Core i3 CPU, μνήμη 8GB) στα 499€ (από 599€) είναι μια ιδανική επιλογή, ειδικότερα για όλους εκείνους τους χρήστες που λατρεύουν να ζουν τη κάθε τους στιγμή on-the-go! Και επειδή η Huawei, εκτός από την παράδοση που έχει δημιουργήσει στα ποιοτικά laptops, αφήνει τη σφραγίδα της τόσο στα wearables όσο και στα ασύρματα TWS ακουστικά, εάν ψάχνετε για ένα smartwatch φέτος τα Χριστούγεννα νομίζουμε ότι το Watch GT 2 46mm (στα 149€ από 199€, μαζί με 12μηνή κάρτα συνδρομής The Coach) αποτελεί ένα κορυφαίο δώρο που συνδυάζει το «τερπνόν μετά του ωφελίμου», καθώς σας βοηθάει όχι μόνο να οργανώσετε την καθημερινότητα σας αλλά και να μείνετε σε φόρμα (ο Άγιος Βασίλης σίγουρα θα το χρειαστεί ύστερα από την υπερκατανάλωση των κουραμπιέδων και των μελομακάρονων που του αφήνουν στο τζάκι). Και επειδή το καλό το workout (το «ορθόδοξο» για να πετύχει) θέλει και τη μουσική του, τα HUAWEI FreeBuds Pro με τεχνολογία ακύρωσης εξωτερικών θορύβων και μπόλικη αυτονομία από τα 199€ στα 89€.

Μια ακόμη πρόταση που είναι personal favorite για τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη έχει να κάνει με το Wi-Fi Range Extender Pro της Xiaomi, το οποίο ουσιαστικά ενδυναμώνει το σήμα του Wi-Fi από άκρη σε άκρη (με τιμή μόλις στα 24,90€ στα 14,90€)! Άλλωστε και ο στρουμπουλός Άγιος με τα ροδαλά μαγουλάκια επιθυμεί να έχει «Wi-Fi σήμα καμπάνα», σε κάθε γωνιά του εργοστασίου του. Και επειδή η ακαταστασία είναι στο αίμα των ξωτικών και ύστερα από τα Χριστούγεννα η αποθήκη στον Βόρειο Πόλο μοιάζει με «βομβαρδισμένο τοπίο», όπως δηλαδή και το σαλόνι σας ύστερα από το Πρωτοχρονιάτικο πάρτι, η Mi Robot Vacuum-Mop P της Xiaomi (με τιμή στα 299€ από 499€) θα αναλάβει να φέρεις εις πέρας την δύσκολη διαδικασία του καθαρισμού! Παράλληλα, για τους πιο εναλλακτικούς και για εκείνους που έχουν βαρεθεί τις διαρκείς ανατιμήσεις στην βενζίνη (ο Άγιος Βασίλης δεν έχει τέτοια θέματα γιατί το έλκηθρο του κινείται με καύσιμο τη μαγική χρυσόσκονη), στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ – COSMOTE υπάρχει το Mi Electric Scotter 1S της Xiaomi με μέγιστη αυτονομία έως 30 χλμ. και συνδεσιμότητα Bluetooth με το Smartphone, από 449€ στα 399€. Τέλος, επειδή μετά των Φώτων και ο Άγιος Βασίλης μαζί με τα ξωτικά του συνηθίζουν να αράζουν μπροστά από την TV χαζεύοντας τις τελευταίες σειρές του Netflix μαζί με άπειρο pop-corn (εδώ που τα λέμε… το κέρδισαν), η Smart TV 55 ιντσών 4K TCL 55P615, με λειτουργικό Android, ευκρίνεια 4Κ Ultra HD, υποστήριξη HDR για πιο ρεαλιστική εικόνα και Dolby Audio για πεντακάθαρο ήχο, διατίθεται από 539€ στα 389€.

Και οι φετινές εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς μας φαίνεται ότι φέτος τα ξωτικά πραγματικά… τρελάθηκαν και χαρίζουν κι άλλα δώρα! Η COSMOTE προσφέρει σε όλους τους συνδρομητές της δωρεάν απεριόριστα δεδομένα για το κινητό και απεριόριστο χρόνο ομιλίας από το σταθερό, για δεκαπέντε ημέρες. Τέλος, οι συνδρομητές COSMOTE μπορούν να λάβουν 30% επιστροφή σε BOX πόντους για τρεις παραγγελίες. Οι προσφορές αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου 2022, μέσω του My COSMOTE App και του WHAT’S UP App.

Φέτος λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε καν να μπείτε στον κόπο και να γράψετε γράμμα στον Άγιο Βασίλη, καθώς μια βόλτα από τα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ – COSMOTE ή μια online επίσκεψη στα www.germanos.gr και www.cosmote.gr είναι υπεραρκετή! Φέτος λοιπόν κάντε το σωστό και βοηθήστε κι εσείς να ξεκουραστεί ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του!