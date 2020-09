Τα πλαστικά μπουκάλια που δυστυχώς τόσο συχνά χρησιμοποιούμε, κάνουν ανεπανόρθωτο κακό στο περιβάλλον. Επίσης, μόνο ένα μικρό ποσοστό τους καταλήγει όντως να ανακυκλώνεται. Η Tetra Pak παίρνει την πρωτοβουλία να φτιάξει χάρτινη συσκευασία για εμφιαλωμένο νερό, με οικολογική συνείδηση.

Το ΜΙΝΟΑ είναι το πρώτο εμφιαλωμένο νερό στην αγορά σε χάρτινη, ανακυκλώσιμη συσκευασία Tetra Pak

Η Tetra Pak, κορυφαία εταιρεία λύσεων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων στον κόσμο, καινοτομεί, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά τη χάρτινη συσκευασία για νερό Tetra Prisma® Aseptic, μια ανακυκλώσιμη συσκευασία που προστατεύει το προϊόν από την ηλιακή ακτινοβολία και τον αέρα και αποτελεί μια βιώσιμη επιλογή για το περιβάλλον.

Η συσκευασία της Tetra Pak αποτελείται κυρίως από χαρτί, που προέρχεται από συνεχώς αναπτυσσόμενα δάση, πιστοποιημένα με τα πρότυπα του Forest Stewardship Council®, και από άλλες ελεγχόμενες πηγές, όπου νέα δέντρα αντικαθιστούν όσα κόβονται. Τα νέα δέντρα καθώς μεγαλώνουν, δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα κι έτσι συμβάλλουν στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Η Tetra Pak® παρουσιάζει το πρώτο εμφιαλωμένο νερό σε χάρτινη συσκευασία στην ελληνική αγορά

Παράλληλα, η πρωτοποριακή χάρτινη συσκευασία των 750ml της Tetra Pak είναι κατάλληλη για χρήση on–the–go, καθώς διαθέτει βιδωτό καπάκι που ανοίγει και κλείνει, παρέχοντας λειτουργικότητα και ευκολία στον καταναλωτή.

Ο Βασίλης Τσανός, Key Account Director της Tetra Pak δήλωσε: «Στην Tetra Pak, καινοτομούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και τη δέσμευσή μας να προστατεύουμε ό,τι είναι καλό. Η πρώτη χάρτινη συσκευασία για νερό στην ελληνική αγορά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της εποχής για λύσεις με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, που παράλληλα προσφέρουν λειτουργικότητα και ασφάλεια στους καταναλωτές. Οι χάρτινες συσκευασίες αποτελούν το μέλλον στην αγορά εμφιαλωμένου νερού.»

Ο Πρόεδρος της Waterfresh A.E, εταιρείας παραγωγής του MINOA, Μανώλης Τσαλδάρης, δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είμαστε οι πρώτοι που παρουσιάσαμε τη χάρτινη συσκευασία Tetra Prisma Aseptic της Tetra Pak για την εμφιάλωση του νέου νερού MINOA. Είναι μια καινοτόμα επιλογή που προσφέρει μέγιστη προστασία στο προϊόν και ευκολία για τον καταναλωτή, με ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Στόχος μας είναι να εξελίσσουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευασία αλλάζει τα δεδομένα στην αγορά του εμφιαλωμένου νερού».

Η χάρτινη συσκευασία της Tetra Pak για νερό είναι μια νέα πρόταση βιώσιμης συσκευασίας που συνδυάζει την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα με μια νέα και καινοτόμα εικόνα, που δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες εμφιάλωσης νερού να διαφοροποιηθούν και να κάνουν μια νέα τοποθέτηση για το προϊόν τους.