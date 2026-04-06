Η WaveMotion παρουσιάζει τα WaveMotion Connect Days, ένα νέο concept εμπειρίας που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κοινό αλληλεπιδρά με την τεχνολογία.

Περισσότερο από ένα event, τα WaveMotion Connect Days λειτούργησαν ως ένα δυναμικό ecosystem showcase, όπου converging τεχνολογίες — από smart home solutions έως premium audio και advanced visual systems — συνδέθηκαν σε ένα ενιαίο περιβάλλον εμπειρίας. Πρώτος σταθμός η Αθήνα, The Fiction Hotel στο Μαρούσι, σηματοδοτώντας την έναρξη του concept.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν κορυφαία brands που οδηγούν τις εξελίξεις στην αγορά:οι Dreame και Duux επαναπροσδιορίζουν την έννοια του smart home, οι JBL, Harman Kardon και KEF εξελίσσουν την εμπειρία του ήχου, ενώ η XGIMI φέρνει νέα δεδομένα στην οικιακή και φορητή προβολή. Μέσα από live demos, real-use scenarios και interactive setups, τα WaveMotion Connect Days μετέτρεψαν την τεχνολογία από προϊόν σε εμπειρία, αναδεικνύοντας την πρακτική της αξία στο σύγχρονο connected περιβάλλον.

Παράλληλα, το concept λειτούργησε ως χώρος συνάντησης για το οικοσύστημα της αγοράς, ενισχύοντας το networking και τη διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών τομέων του tech και lifestyle landscape. Το event συγκέντρωσε εκπροσώπους των media, συνεργάτες και επιλεγμένους creators από τον χώρο της τεχνολογίας και του lifestyle, ενισχύοντας τον διάλογο γύρω από το connected lifestyle.

Duux

Η φιλοσοφία του σύγχρονου smart living βασίζεται στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος που προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη, προσφέροντας άνεση, αποδοτικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Duux προσφέρει προηγμένες λύσεις air treatment που συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός υγιεινού και ισορροπημένου εσωτερικού χώρου. Με προϊόντα που συνδυάζουν τεχνολογία, λειτουργικότητα και minimal design, η Duux ενσωματώνεται αρμονικά στο σύγχρονο σπίτι, βελτιώνοντας την καθημερινότητα μέσα από τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα και τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου περιβάλλοντος διαβίωσης.

Στο επίκεντρο του smart living με την Duux βρίσκονται οι Whisper Flex 2 Smart, Elevate Smart Tower και Bright 2 Smart Air Purifier. Ο Whisper Flex 2 Smart είναι compact ανεμιστήρας υψηλής απόδοσης, ιδανικός για μικρούς χώρους, με έξυπνο έλεγχο και απομακρυσμένη διαχείριση. Ο Elevate Smart Tower είναι tower ανεμιστήρας με minimal σχεδιασμό, που προσφέρει δροσιά και smart λειτουργίες σε μεγαλύτερους χώρους. Ο Bright 2 Smart Air Purifier είναι compact καθαριστής αέρα με τριπλό φίλτρο HEPA, σχεδιασμένος για αποτελεσματικό καθαρισμό και έξυπνη λειτουργία σε εσωτερικούς χώρους. Με αυτά τα προϊόντα, η Duux συνδέει τεχνολογία, λειτουργικότητα και minimal design, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που προσαρμόζεται στις ανάγκες του χρήστη και κάνει το smart living πραγματικά ολοκληρωμένο.

Dreame

Η Dreame είναι ηγέτιδα στην αγορά των έξυπνων οικιακών συσκευών, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, τεχνολογία και ευκολία χρήσης. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ρομποτικές σκούπες, οι stick vacuum cleaners, οι συσκευές wet & dry cleaning και προϊόντα personal care, καλύπτοντας κάθε ανάγκη καθαριότητας και φροντίδας του χρήστη. Παράλληλα, η Dreame επεκτείνει το οικοσύστημα της και σε small domestic appliances (SDA), όπως airfryers, καφετιέρες και μίξερ, αλλά και σε large domestic appliances (LDA), όπως ψυγεία, φούρνους και πλυντήρια, φέρνοντας έξυπνη λειτουργία, τεχνολογία και minimal design σε κάθε πτυχή του σύγχρονου σπιτιού. Με αυτοματισμούς, smart συνδεσιμότητα και ergonomic design, η Dreame μετατρέπει τις καθημερινές εργασίες σε πιο εύκολες, γρήγορες και απολαυστικές εμπειρίες, ενισχύοντας το σύγχρονο smart living.

Στο επίκεντρο των ρομποτικών λύσεων της Dreame βρίσκεται το X50 Ultra Complete Robot Vacuum & Mop, ένα all-in-one σύστημα καθαρισμού που συνδυάζει υψηλή αναρρόφηση έως 20.000 Pa, AI πλοήγηση με κάμερα και LiDAR για ακριβή χαρτογράφηση και αυτόματο σταθμό καθαρισμού που αδειάζει, πλένει και στεγνώνει τα πανιά μόνο του.Με τη μοναδική τεχνολογία ProLeap, η σκούπα ανεβαίνει εμπόδια έως ~6 cm, όπως χαλιά και μικρά σκαλοπάτια, προσφέροντας βαθύ καθάρισμα σε κάθε επιφάνεια. Πρόκειται για ένα πλήρως αυτοματοποιημένο, έξυπνο και ισχυρό σύστημα, σχεδιασμένο για να απλοποιεί τον καθαρισμό του σπιτιού και να ενσωματώνεται απόλυτα στο οικοσύστημα smart living της Dreame.

Μια ακόμα προηγμένη λύση της Dreame είναι το Wet & Dry G10 Pro, μια 2-σε-1 σκούπα και σφουγγαρίστρα που καθαρίζει ταυτόχρονα υγρά και στεγνά. Με ισχύ αναρρόφησης 16.000 Pa, προσφέρει αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό σε σκληρά δάπεδα. Ο ενσωματωμένος self-cleaning μηχανισμός καθαρίζει αυτόματα τη βούρτσα και τους σωλήνες με ένα μόνο κουμπί, αποφεύγοντας την επαφή με τη βρωμιά και εξοικονομώντας χρόνο. Πρόκειται για μια value-for-money, έξυπνη και πρακτική λύση, ιδανική για το σύγχρονο smart living.

Το οικοσύστημα της Dreame περιλαμβάνει επίσης προϊόντα personal care και styling, όπως το AirStyle Pro Hair Styler, ένα 7‑σε‑1 πολυεργαλείο για στέγνωμα, ίσιωμα, μπούκλες και antifrizz styling, και την Aero Straight Pro, μια 2‑σε‑1 ισιωτική με στέγνωμα που προσαρμόζεται με AI και app support ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών. Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν δύναμη, τεχνολογία και προστασία της τρίχας, προσφέροντας έξυπνο και προσωποποιημένο styling για καθημερινή χρήση.

Το οικοσύστημα της Dreame εντάσσονται και έξυπνες λύσεις για την κουζίνα, όπως η Ecceluxe Slim Fully Automatic Espresso Machine, που προσφέρει καφέδες από espresso έως cappuccino με ένα άγγιγμα, η Tasti Air Fryer, μια 5-σε-1 airfryer με προηγμένη κυκλοφορία θερμού αέρα για πιο υγιεινό μαγείρεμα, καθώς και η SF25 Food Waste Disposer, που μετατρέπει τα οργανικά απορρίμματα σε ξηρό υπόλειμμα, μειώνοντας τον όγκο και διευκολύνοντας την καθημερινότητα.