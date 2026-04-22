Αν θέλεις ένα γεύμα που να είναι γρήγορο, χορταστικό και δροσερό, αυτή η σαλάτα είναι πραγματικά ό,τι πρέπει. Έχει πρωτεΐνη από τον τόνο, νοστιμιά από τα φασόλια και ένα λεμονάτο dressing που δίνει φρεσκάδα σε κάθε μπουκιά. Επιπλέον, διατηρείται στο ψυγείο, οπότε σε βγάζει ασπροπρόσωπη και για τις επόμενες ημέρες.

Υλικά

1 σκελίδα σκόρδο, τριμμένη

ξύσμα από 1 λεμόνι

2 κουταλιές της σούπας χυμό λεμονιού

2 κουταλιές της σούπας εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα Dijon

1 κονσέρβα 400 γρ. βούτυρο φασόλια ή λευκά φασόλια cannellini, στραγγισμένα και ξεπλυμένα

1 κουταλιά της σούπας κόκκινο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο πολύ λεπτά

1 κομμάτι κόκκινη πιπερίτσα τσίλι περίπου 1 εκ., κομμένη σε πολύ λεπτές φέτες, προαιρετικά

125 γρ. τόνο κονσέρβας, στραγγισμένο

30 γρ. φρέσκο μαϊντανό πλατύφυλλο, με τα κοτσάνια ψιλοκομμένα πολύ λεπτά και τα φύλλα χοντροκομμένα

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Τρόπος παρασκευής

Ετοίμασε πρώτα το dressing

Σε ένα μικρό μπολ βάλε το σκόρδο, το ξύσμα και τον χυμό λεμονιού, το ελαιόλαδο και τη μουστάρδα. Πρόσθεσε αλάτι και πιπέρι και χτύπησέ τα καλά με ένα πιρούνι ή ένα μικρό σύρμα μέχρι να δέσουν και να γίνουν ένα ομοιόμορφο dressing.

Ανακάτεψε τη σαλάτα

Σε ένα μεγάλο μπολ βάλε τα φασόλια, το κόκκινο κρεμμύδι και την πιπερίτσα τσίλι, αν τη χρησιμοποιήσεις. Ρίξε από πάνω το dressing και ανακάτεψε καλά, ώστε να καλυφθούν όλα τα υλικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε τον τόνο και ανακάτεψε απαλά, για να μη λιώσει πολύ.

Η τελευταία πινελιά

Πρόσθεσε τον μαϊντανό και ανακάτεψε ξανά καλά. Δοκίμασε και, αν χρειάζεται, συμπλήρωσε λίγο ακόμη αλάτι και πιπέρι.

Σέρβιρέ τη αμέσως ή μοίρασέ τη σε μερίδες και φύλαξέ τη στο ψυγείο για έως και 3 ημέρες.

Καλή απόλαυση!