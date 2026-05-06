Μια αρκετά ανησυχητική ιστορία κάνει τον γύρο του Reddit και, ειλικρινά, είναι από αυτές που σου θυμίζουν γιατί δεν πρέπει ποτέ να εμπιστεύεσαι τυφλά ένα “sealed” προϊόν. Ένας χρήστης αγόρασε έναν υποτίθεται ολοκαίνουργιο SSD 1TB και όταν τον συνέδεσε στον υπολογιστή του, ανακάλυψε ότι ο δίσκος ήταν ήδη σχεδόν γεμάτος. Και όχι με τυχαία αρχεία. Μέσα υπήρχαν περίπου 800GB δεδομένων, ανάμεσά τους επαγγελματικά προγράμματα μουσικής παραγωγής όπως το Kontakt και το Reaktor, λογισμικά με αξία 500 ευρώ.

Όταν το “καινούργιο” δεν είναι και τόσο καινούργιο

Η πρώτη σκέψη πολλών ήταν προφανής. Κάποιος αγόρασε τον SSD, τον χρησιμοποίησε κανονικά και στη συνέχεια τον επέστρεψε. Το πρόβλημα είναι ότι ο δίσκος φαίνεται πως ξαναμπήκε στην αγορά χωρίς σωστό έλεγχο ή διαγραφή δεδομένων. Δεν μιλάμε μόνο για μια άβολη έκπληξη, αλλά για σοβαρό θέμα ασφαλείας δεδομένων.

Αρκετοί χρήστες στο Reddit υποστήριξαν ότι τα προγράμματα μπορεί να ήταν πειρατικές εκδόσεις χωρίς ενεργά licenses. Άλλοι πήγαν ένα βήμα παραπέρα και μίλησαν ακόμη και για πιθανή “παγίδα” με κακόβουλο λογισμικό. Δηλαδή ένας δίσκος φορτωμένος επίτηδες με αρχεία ώστε ο νέος κάτοχος να τα ανοίξει από περιέργεια και να μολυνθεί το σύστημά του. Ακούγεται υπερβολικό; Δυστυχώς όχι ιδιαίτερα.

Η αγορά hardware έχει περισσότερες «γκρίζες ζώνες» απ’ όσες νομίζεις

Όσοι ασχολούνται με hardware γνωρίζουν ότι η αγορά SSD και γενικά αποθηκευτικών μέσων έχει αρκετές παγίδες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μεταχειρισμένοι δίσκοι πωλούνται ως καινούργιοι, ενώ σε πιο ακραία σενάρια κάποιοι επεμβαίνουν ακόμη και στα SMART δεδομένα του δίσκου ώστε να φαίνεται “άγραφτος”. Με λίγα λόγια, ένας SSD μπορεί να έχει δουλέψει κανονικά για μήνες ή και χρόνια και παρ’ όλα αυτά να εμφανίζεται σαν factory fresh.

Οπότε, αν αγοράζεις hardware μόνο επειδή το βρήκες “πολύ φθηνά”, χωρίς να κοιτάξεις πωλητή, αξιολογήσεις και προέλευση, παίζεις λίγο λοταρία.

Τι πρέπει να κάνεις μόλις αγοράσεις SSD

Αν πάρεις νέο δίσκο, ειδικά από marketplace ή τρίτο πωλητή, υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να κάνεις αμέσως:

Να ελέγξεις την πραγματική χωρητικότητα και την κατάσταση του SSD με εργαλεία όπως CrystalDiskInfo ή Hard Disk Sentinel.

Να δεις τις ώρες λειτουργίας και τα SMART στοιχεία.

Να κάνεις πλήρες format πριν αποθηκεύσεις οτιδήποτε προσωπικό.

Να μην ανοίγεις άγνωστα αρχεία που ήδη υπάρχουν μέσα.

Να κρατάς πάντα backup γιατί ένας ύποπτος δίσκος μπορεί να “πεθάνει” ξαφνικά.

Το σφραγισμένο κουτί δεν λέει πάντα την αλήθεια

Το πιο ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι ο SSD φαινόταν κανονικά σφραγισμένος. Κι όμως, αυτό τελικά δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αν η αλυσίδα επιστροφών και μεταπώλησης δεν λειτουργεί σωστά. Οπότε προφανώς ένα “καινούργιο” προϊόν μπορεί τελικά να κουβαλά ολόκληρη… ψηφιακή ζωή κάποιου άλλου μαζί του. Και στην καλύτερη περίπτωση θα βρεις απλώς αρχεία. Στη χειρότερη, μπορεί να βρεις malware, προβλήματα ασφαλείας ή έναν δίσκο έτοιμο να χαλάσει. Καθόλου comforting σκέψη για κάτι που προοριζόταν να αποθηκεύσει τα δικά σου δεδομένα.