Αν θέλεις ένα φαγητό ζεστό, πλούσιο και πολύ χορταστικό, αυτό το ογκρατέν είναι από εκείνα που γεμίζουν το σπίτι μυρωδιές και το τραπέζι θαλπωρή. Οι πατάτες δένουν υπέροχα με τα σέσκουλα, την κρέμα και το λιωμένο τυρί, ενώ οι αντζούγιες δίνουν εκείνο το βαθύ, αλμυρό στοιχείο που κάνει τη διαφορά χωρίς να “φωνάζει”.

Υλικά

5 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια, ψιλοκομμένα

3 φύλλα δάφνης

5 φιλέτα αντζούγιας

3 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

600 γρ. σέσκουλα, με τα κοτσάνια κομμένα σε κομμάτια 3 εκ. και τα φύλλα σε μικρότερα κομμάτια

5 κ.σ. λευκό κρασί

400 ml κρέμα γάλακτος πλήρης

400 ml φρέσκο γάλα πλήρες

175 γρ. gruyère, τριμμένο

1 κιλό πατάτες, καθαρισμένες και κομμένες σε πολύ λεπτές φέτες περίπου 3 χιλιοστών

ανθός αλατιού

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Τρόπος παρασκευής

Ξεκίνησε με τη βάση

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα ζέστανε 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μαζί με 2 κουταλάκια του γλυκού ανθό αλατιού. Ρίξε μέσα τα κρεμμύδια και τα φύλλα δάφνης και άφησέ τα να μαγειρευτούν σε χαμηλή φωτιά μέχρι να μαλακώσουν, χωρίς όμως να πάρουν χρώμα.

Στη συνέχεια πρόσθεσε τις αντζούγιες και το σκόρδο.

Ετοίμασε τα σέσκουλα

Στο μεταξύ βάλε μια κατσαρόλα με αλατισμένο νερό να βράσει. Ρίξε πρώτα τα κοτσάνια από τα σέσκουλα και άφησέ τα για 3 λεπτά. Μετά πρόσθεσε και τα φύλλα και βράσε για άλλο 1 λεπτό.

Βγάλε τα σέσκουλα προσεκτικά και πέρασέ τα αμέσως από κρύο τρεχούμενο νερό για να σταματήσει ο βρασμός. Στύψε καλά τα φύλλα για να φύγουν τα πολλά υγρά και άφησέ τα στην άκρη.

Φτιάξε το κρεμώδες μείγμα

Ρίξε το λευκό κρασί στην κατσαρόλα με τα κρεμμύδια και άφησέ το να μαγειρευτεί για λίγα λεπτά. Πρόσθεσε την κρέμα γάλακτος, το γάλα και τα φύλλα δάφνης. Μόλις το μείγμα αρχίσει να σιγοβράζει, πρόσθεσε 100 γρ. από το gruyère και κράτησε το υπόλοιπο για το τελείωμα.

Ανακάτεψε μέχρι να λιώσει το τυρί. Έπειτα πρόσθεσε τα σέσκουλα, ανακάτεψε καλά και δοκίμασε με αλάτι και πιπέρι. Απομάκρυνε την κατσαρόλα από τη φωτιά.

Στήσε το ογκρατέν

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220°C ή στους 200°C στον αέρα.

Ράντισε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 36 x 27 x 6 εκ. και άλειψέ το καλά.

Βάλε το ένα τρίτο από τις πατάτες στη βάση του σκεύους, σε ελαφρώς επικαλυπτόμενες στρώσεις. Ρίξε λίγο αλάτι και από πάνω λίγη από τη σάλτσα με το τυρί και τα σέσκουλα. Επανάλαβε άλλη μία στρώση με πατάτες, λίγο αλάτι και σάλτσα.

Τελείωσε με μια τελευταία στρώση πατάτας. Από πάνω άπλωσε αρκετό από το κρεμώδες μείγμα και πασπάλισε με το υπόλοιπο gruyère.

Ψήσιμο και τελικό αποτέλεσμα

Σκέπασε το φαγητό με ένα κομμάτι λαδόκολλας, πιέζοντάς το ελαφρά ώστε να “κάτσει” το μείγμα. Από πάνω σκέπασε καλά με αλουμινόχαρτο.

Ψήσε για 40 λεπτά. Έπειτα αφαίρεσε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και συνέχισε το ψήσιμο για ακόμη 20 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να γίνει χρυσαφένια και να κοχλάζει.

Άφησέ το να σταθεί για 10 με 15 λεπτά πριν το σερβίρεις, ώστε να σταθεροποιηθεί και να κόβεται πιο εύκολα.

Καλή απόλαυση!