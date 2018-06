Τα αδέλφια Αντεντοκούνμπο ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Nike και μας προσκαλούν το Σάββατο 7 Ιουλίου στο Antetokounbros 5K Run.

Φέτος, οι Γιάννης, Θανάσης και Κώστας μεταφέρουν το παιχνίδι έξω από τα γήπεδα μπάσκετ, στους δρόμους της Αθήνας, καλώντας όλους μας να συμμετάσχουμε σ’ ένα συμβολικό αγώνα δρόμου. Μια διαδρομή 5 χιλιομέτρων στο κέντρο της πόλης, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 μπροστά από το γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα στα Σεπόλια, που αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη ζωή και πορεία των AntetokounBros, και θα τερματίσει έξω από το Καλλιμάρμαρο.

Το AntetokounBros 5K Run θα ξεπεράσει την Αθήνα, για να στείλει ένα παγκόσμιο μήνυμα με το σύνθημα We Are All Bros: Μέσω του αθλητισμού υπερβαίνουμε τα στερεότυπα και τα εμπόδια. Τρέχουμε και γιορτάζουμε μαζί τα ιδεώδη της αλληλεγγύης, ομαδικότητας και διαφορετικότητας, που αποτελούν πεποίθηση και στάση ζωής των AntetokounBros.

Οι εγγραφές ξεκινούν την Παρασκευή 15 Ιουνίου στo myrace.gr/antetokounbros.html και θα ολοκληρωθούν με την συμπλήρωση 3.500 συμμετοχών. Κάθε δρομέας θα παραλάβει ένα starter pack, το οποίο περιλαμβάνει το επίσημο T-Shirt της διοργάνωσης, το νούμερο εκκίνησης (bib number) καθώς και το τσιπ χρονομέτρησης.

Το κόστος συμμετοχής στο AntetokounBros 5K Run ανέρχεται στα 5€ και όλα τα έσοδα από τις εγγραφές του αγώνα θα διατεθούν για την υποστήριξη των αναγκών και του έργου του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας Μητέρας και παιδιού «Κιβωτός του Κόσμου». Τα παιδιά 16 έως 18 ετών του ΜΚΟ θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στον αγώνα και να προπονηθούν με αθλητές και προπονητές της Nike για να προετοιμαστούν.

Ακόμη, η Nike προσκαλεί όλους τους δρομείς να υποστηρίξουν την «Κιβωτό του Κόσμου» συμμετέχοντας στην πρόκληση τρεξίματος 34K στο Nike Running App, διανύοντας 34 χλμ σε ένα μήνα για να «ξεκλειδώσουν» το σήμα We Are All Bros. Μόλις ξεκλειδωθούν 10.000 σήματα, η Nike θα προσφέρει 10.000 ευρώ στην «Κιβωτό του Κόσμου». Στόχος είναι να διαδοθεί το μήνυμα για μια πιο ανοιχτή κοινωνία πολιτών, που στηρίζει και εμπνέει τη νεολαία μέσω του αθλητισμού.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.

Για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία με τους AntetokounBros, δηλώστε συμμετοχή στο myrace.gr/antetokounbros.html

Περισσότερες πληροφορίες για το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Κιβωτός του Κόσμου» είναι διαθέσιμες στο: www.kivotostoukosmou.org .

Για την πρόκληση των 34K μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Nike Running App από το App Store ή το Google Play.