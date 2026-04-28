Ένα πιάτο απλό, γήινο και απίστευτα comforting. Το κριθαρότο με μανιτάρια είναι από εκείνες τις συνταγές που μοιάζουν «ταπεινές», αλλά στο τέλος σε κερδίζουν με τη γεύση και την υφή τους. Θέλει λίγη προσοχή στο ανακάτεμα, αλλά τίποτα δύσκολο.

Υλικά

250 γρ. κριθαράκι (μέτριο)

400 γρ. μανιτάρια (λευκά ή καφέ), κομμένα σε φέτες

1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο, λιωμένη

60 ml λευκό κρασί

700 ml ζωμός λαχανικών (ζεστός)

40 γρ. βούτυρο

50 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

2 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Λίγο θυμάρι ή μαϊντανό (προαιρετικά)

Εκτέλεση

Ξεκινάς με τη βάση

Σε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα, ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτεις το σκόρδο και τα μανιτάρια και τα αφήνεις να πάρουν ωραίο χρώμα και να βγάλουν τα υγρά τους.

Σβήνεις και δένεις γεύσεις

Ρίχνεις το κρασί και αφήνεις να εξατμιστεί το αλκοόλ. Εκεί αρχίζει να μυρίζει ήδη… εστιατόριο.

Το μυστικό είναι εδώ

Προσθέτεις το κριθαράκι και ανακατεύεις για 1-2 λεπτά. Στη συνέχεια, ρίχνεις λίγο-λίγο τον ζεστό ζωμό, όπως θα έκανες σε ριζότο. Ανακατεύεις συχνά και περιμένεις να απορροφηθεί πριν προσθέσεις την επόμενη ποσότητα.

Η κρέμα που κάνει τη διαφορά

Όταν το κριθαρότο είναι έτοιμο (αλ ντέντε και χυλωμένο), αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις το βούτυρο και την παρμεζάνα. Ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει κρεμώδες.

Μικρά tips που αξίζουν

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, χρησιμοποίησε και αποξηραμένα μανιτάρια.

Μην το αφήσεις να στεγνώσει. Το κριθαρότο πρέπει να είναι ζουμερό.

Στο τέλος, λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι κάνει θαύματα.

Ένα πιάτο που στέκεται άνετα και μόνο του, αλλά συνοδεύει τέλεια και ένα ποτήρι λευκό κρασί στο σπίτι, χωρίς πολλά-πολλά.

Καλή απόλαυση!