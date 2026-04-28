Η CL Art Gallery παρουσιάζει στην Αθήνα τη διεθνή ομαδική έκθεση τέχνης με τίτλο «Raíces de mi Patria» (Οι Ρίζες της Πατρίδας μου), μία πολυδιάστατη εικαστική συνάντηση καλλιτεχνών από το Μεξικό και άλλες χώρες, σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεξικου στην Αθήνα, που αναδεικνύει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία μέσα από διαφορετικά πολιτισμικά βλέμματα.

Η έκθεση εστιάζει στην έννοια της ταυτότητας, της μνήμης και της πολιτισμικής κληρονομιάς, μέσα από έργα που αντλούν έμπνευση από τις προσωπικές ρίζες κάθε δημιουργού. Ζωγραφική, μικτές τεχνικές και σύγχρονες εικαστικές εκφράσεις συνθέτουν ένα δυναμικό αφήγημα που γεφυρώνει το τοπικό με το παγκόσμιο.

Μέσα από έντονα χρώματα, συμβολισμούς και προσωπικές αφηγήσεις, οι καλλιτέχνες αποτυπώνουν τη σχέση τους με την πατρίδα – είτε ως τόπο καταγωγής είτε ως εσωτερικό τοπίο. Από λαϊκά μοτίβα και παραδοσιακά στοιχεία έως σύγχρονες αφαιρετικές προσεγγίσεις, η έκθεση αναδεικνύει τη δύναμη της τέχνης ως μέσο πολιτισμικού διαλόγου και δημιουργικής συνύπαρξης.

Η «Raíces de mi Patria» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών φωνών, ενισχύοντας την κατανόηση και την ανταλλαγή μεταξύ πολιτισμών, ενώ παράλληλα προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί τις δικές του ρίζες και την προσωπική του ταυτότητα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους καλλιτέχνες, να παρακολουθήσει ζωντανή δημιουργία έργων (live painting) και να απολαύσει ποιήματα εμπνευσμένα από τα έργα της έκθεσης, σε απαγγελία της ποιήτριας Ιφιγένειας Ντούμη.

Συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

AdrianaGonzálezVargas

AlfredoSosa

Carlos Navarro

Christina Lappa

Gibrana

Ghislain Micard

Jesica Romero Medina

Leonarda Carrillo Vega

Scarlett González Núñez

Victor Navarro

Πληροφορίες Έκθεσης:

Εγκαίνια: Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 | 19:00 – 22:00

Διάρκεια: 7 – 20 Μαΐου 2026

Χώρος: CL Art Gallery, Χάριτος 10, Κολωνάκι, 106 75 Αθήνα

Ώρες λειτουργίας:

Τρίτη: 16:00 – 20:00

Τετάρτη: 12:00 – 16:00

Πέμπτη – Παρασκευή: 12:00 – 20:00

Σάββατο: 11:00 – 16:00

Επικοινωνία:

T: 210 7229884

E: info@christinalappa.com

W:www.christinalappa.com

