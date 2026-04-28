Η SVR ήρθε στην Ελλάδα και παρουσιάστηκε στο ελληνικό κοινό σε ένα ξεχωριστό event

Η SVR, ένα μοναδικό γαλλικό brand με ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Look Good Feel Good παρουσιάστηκε στο ελληνικό Beauty κοινό σε ένα ξεχωριστό event γεμάτο χρώμα στις 23 Απριλίου 2026 στο Glasshouse.

Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια ξεχωριστή παρουσίαση και να μυηθούν στο DNA της μάρκας, τις αξίες και τη φιλοσοφία της.

Aπό το 1962, η SVR αναπτύσσει δερμοκαλλυντικά προϊόντα με ενεργά συστατικά υψηλής συγκέντρωσης, με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. Δημιουργεί δερματολογικές λύσεις για αντιγήρανση, ακμή, ατοπία, ευαίσθητο αλλεργικό δέρμα κ.α. με συνεχής ιατρική ενημέρωση.. Aποτελεί το πρώτο brand που έχει προΪόντα ελεγμένα για ενδοκρινικούς διαταράκτες.

Μουσική, χρώμα και playful λεπτομέρειες δημιούργησαν την απόλυτη fun ατμόσφαιρα, ενώ το νέο hot cocktail Lillet Spritz προσέφερε μια δροσερή νότα απόλαυσης καθ’ ‘ολη την διάρκεια της εκδήλωσης.

Οικοδεσπότες της ημέρας οι: Ράνια Λέχου (Φαρμακοποιός & Marketing Manager της SVR), η Δώρα Καφούρου (E- commerce & Digital Marketing Manager της SVR) καθώς και οι αντιπρόσωποι του brand από την Γαλλία: Mathieu Gianni (Regional Director Eastern Europe) & Agathe Jafflin (International Medical Communication Manager).

Η SVR διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την εταιρεία Joign Pharma και έχει κατακτήσει δυναμική παρουσία σε φαρμακεία στην Ελλάδα.

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν προσωπικότητες, δημοσιογράφοι και social influencers. Μεταξύ τους παρευρέθηκαν οι: Σουζάνα Κεγγίτση, Μαρία Φραγκάκη, Γεωργία Αβασκαντήρα, Ισμήνη Παπαβλασσοπούλου, Λία Μπαρόλα, Χριστιάννα Μήττα, Edwardo Tedeski, Xenia Tsirkova, Μαρία Λεμονιά, Μαριλέλλα Αντωνοπούλου, Κάτια Νεκταρίου, Ίρις Δούλου, Μαρία Μητσόλα, Αγγελική Μανουσάκη, Ρία Κολοβού, Άννα Μαυρίδη, Μαργαρίτα Σαπoβάλοβα, Stacey Chari κ.α.