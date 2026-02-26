Η περίοδος της νηστείας για κάποιους είναι θέμα πίστης, για άλλους μια ευκαιρία να βάλουν μια τάξη στη διατροφή τους. Στο μυαλό πολλών, μάλιστα, συνδέεται αυτόματα με αποτοξίνωση και απώλεια βάρους. Κι όμως, όταν τελειώνει η Σαρακοστή, η ζυγαριά δεν είναι πάντα τόσο συνεργάσιμη όσο θα περίμενες. Τι φταίει λοιπόν και πώς μπορείς να περάσεις αυτή την περίοδο χωρίς διατροφικές… παγίδες;

Η νηστεία δεν είναι αυτόματα δίαιτα

Το πιο συχνό λάθος είναι η πεποίθηση ότι, επειδή λείπουν το κρέας και τα γαλακτοκομικά, τα κιλά θα μειωθούν σχεδόν μαγικά. Στην πράξη όμως, η νηστεία απλώς αλλάζει το πλαίσιο των επιλογών σου. Δεν ρυθμίζει ούτε τις ποσότητες ούτε την ποιότητα.

Όταν αφαιρείς ζωικές τροφές χωρίς να φροντίσεις να καλύψεις σωστά τις ανάγκες σου, είναι πιθανό να πεινάς περισσότερο. Και τότε η λύση συχνά βρίσκεται σε μεγάλες μερίδες ζυμαρικών, πολύ ψωμί ή νηστίσιμα γλυκά που, όσο «επιτρεπτά» κι αν είναι, παραμένουν ιδιαίτερα θερμιδικά.

Οι υδατάνθρακες θέλουν μέτρο

Ρύζι, μακαρόνια, ψωμί. Όλα επιτρέπονται. Όλα όμως, όταν καταναλώνονται χωρίς έλεγχο, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση βάρους.

Αν κάθε γεύμα καταλήγει σε ένα μεγάλο πιάτο λευκών ζυμαρικών ή σε διαρκές τσιμπολόγημα ψωμιού, το θερμιδικό ισοζύγιο εύκολα ξεφεύγει. Η λύση δεν είναι να τα αποκλείσεις, αλλά να τα διαχειριστείς έξυπνα. Προτίμησε προϊόντα ολικής άλεσης για περισσότερες φυτικές ίνες και καλύτερο κορεσμό και κράτησε τις ποσότητες σε λογικά επίπεδα. Ένα πιάτο ζυμαρικά μπορεί να είναι απολύτως ισορροπημένο όταν συνοδεύεται από λαχανικά και μια πηγή φυτικής πρωτεΐνης, όπως τα όσπρια.

Το λάδι είναι θησαυρός, αλλά και… θερμίδες

Το ελαιόλαδο είναι πολύτιμο στοιχείο της μεσογειακής διατροφής, αλλά παραμένει πυκνό θερμιδικά. Μια μόνο κουταλιά αποδίδει πάνω από 120 θερμίδες. Αν σε ένα λαδερό φαγητό ή σε μια σαλάτα προσθέσεις τρεις ή τέσσερις κουταλιές και τα συνοδεύσεις με ψωμί, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ πιο βαρύ απ’ όσο νομίζεις.

Χρησιμοποίησε μικρότερη ποσότητα στο μαγείρεμα και αξιοποίησε τεχνικές όπως το ψήσιμο στον φούρνο ή στο air fryer. Η γεύση παραμένει, οι θερμίδες όμως μειώνονται αισθητά.

Η πρωτεΐνη δεν πρέπει να λείπει

Ένα ακόμη σημείο που συχνά παραμελείται είναι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στον κορεσμό, βοηθά στη διατήρηση της μυϊκής μάζας και στη σταθεροποίηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Κατά τη νηστεία μπορείς να στραφείς σε όσπρια όπως φακές, ρεβίθια και φασόλια, σε θαλασσινά όπως καλαμάρι και χταπόδι, αλλά και σε ξηρούς καρπούς. Επιπλέον, έξυπνοι συνδυασμοί τροφίμων, όπως όσπρια με δημητριακά ολικής άλεσης, ενισχύουν τη διατροφική αξία του γεύματος. Όταν κάθε γεύμα περιλαμβάνει μια πηγή πρωτεΐνης, μειώνεται η ανάγκη για υπερβολές αργότερα μέσα στην ημέρα.

Μην αφήνεις την πείνα να σε αιφνιδιάζει

Η έντονη πείνα οδηγεί συχνά σε επιλογές που δεν είναι οι πιο ισορροπημένες. Αν παραλείψεις πρωινό ή καθυστερήσεις πολύ το μεσημεριανό, είναι πολύ πιθανό να καταλήξεις σε μεγαλύτερες ποσότητες απ’ όσες χρειάζεσαι.

Μικρά, προγραμματισμένα σνακ μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ένα φρούτο, λίγοι ξηροί καρποί σε μετρημένη ποσότητα, λαχανικά με χούμους ή μια σπιτική μπάρα δημητριακών βοηθούν να κρατήσεις σταθερά τα επίπεδα ενέργειας και να αποφύγεις τα υπερφαγικά επεισόδια.

Και το νερό παίζει βασικό ρόλο

Δεν είναι σπάνιο να μπερδεύεις τη δίψα με την πείνα. Η επαρκής ενυδάτωση υποστηρίζει τη σωστή λειτουργία του οργανισμού και συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της όρεξης. Φρόντισε να πίνεις νερό συστηματικά μέσα στην ημέρα και, αν θέλεις ποικιλία, πρόσθεσε ροφήματα χωρίς ζάχαρη, όπως τσάι ή αφεψήματα.

Στο τέλος, η νηστεία μπορεί να είναι μια περίοδος φροντίδας και ισορροπίας, αρκεί να μην στηρίζεται σε αυταπάτες. Δεν αρκεί τι αποκλείεις από το πιάτο σου. Μετράει εξίσου το πώς και πόσο τρως. Με λίγη οργάνωση και συνειδητές επιλογές, μπορείς να την περάσεις χωρίς στερήσεις αλλά και χωρίς… δυσάρεστες εκπλήξεις στη ζυγαριά.